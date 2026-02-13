Ketua DPRD Kota Bogor Hadir Kick-Off Pekan Olahraga Provinsi

Iklan

Info Event – Semangat menuju pesta olahraga terbesar di Jawa Barat mulai membara di Kota Bogor. Ketua DPRD Kota Bogor, Adityawarman Adil menghadiri langsung kegiatan Kick-Off Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XV Jawa Barat 2026 yang dirangkaikan dengan acara Funday jalan sehat, Minggu 8 Februari 2026.

Acara dimulai dengan jalan sehat dengan titik start di Plaza Balai Kota Bogor dan berakhir di GOR Pajajaran. Meski sempat diiringi hujan rintik-rintik, ratusan peserta yang dipandu oleh dentuman marching band tampak sangat antusias mengikuti jalan sehat menuju GOR Pajajaran.

Ketua DPRD Kota Bogor, Adityawarman Adil, mengatakan kegiatan Funday ini merupakan momentum penting sebagai penanda kesiapan Kota Bogor menuju pekan olahraga provinsi. "Ini menandakan awalan yang baik untuk pelaksanaan Porprov XV 2026, Kota Bogor dipercaya sebagai tuan rumah. Semangat kebersamaan hari ini adalah modal utama kita," ujarnya.

Adityawarman Adil menekankan Kota Bogor sebagai tuan rumah Porprov 2026 harus memiliki persiapan yang matang di segala lini, mulai dari infrastruktur hingga kesiapan fisik para atlet. Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini berharap persiapan tersebut dapat membuahkan hasil maksimal pada pelaksanaan pekan olahraga provindi yang dijadwalkan berlangsung November 2026 mendatang. "Semoga kita bisa optimalkan dengan persiapan yang memadai, agar target Kota Bogor Juara, 'Bogor Seratus Emas' menyala terus. Semoga bisa kita raih pada pelaksanaan Porprov nanti," katanya.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Selain meluncurkan tahapan Porprov, acara ini juga menjadi momen haru bagi para talenta muda. Pemerintah Kota Bogor turut memberikan penghargaan kepada atlet-atlet pelajar berprestasi yang telah mengharumkan Kota Bogor di ajang pekan olahraga pelajar daerah (POPDA) XIV Jawa Barat dan pekan paralympic pelajar daerah (Peparpeda) IV Jawa Barat 2025.

Adityawarman menilai, pemberian penghargaan ini adalah bentuk nyata dukungan pemerintah terhadap regenerasi atlet yang nantinya akan menjadi tulang punggung Kota Bogor di ajang yang lebih tinggi.(*)