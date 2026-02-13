Antasena ITS Berjaya di Shell Eco-marathon Qatar 2026

Iklan

Info Event-Antasena, tim riset kendaraan hidrogen pertama di Indonesia kembali mengharumkan nama Indonesia di ajang Shell Eco-marathon Qatar 2026 pada 21–25 Januari 2026 di Sirkuit Lusail, Qatar.

Dalam kompetisi yang diikuti 79 tim dari lebih dari 15 negara, Antasena dari ITS meraih dua penghargaan yakni juara pertama kategori Technical Innovation Award dan peringkat kedua untuk kendaraan prototipe Hydrogen Fuel Cell. Atas hasil itu, Antasena dinyatakan lolos kualifikasi untuk mengikuti in Shell Eco-marathon Global Championship 2027.

Menggunakan mobil terbaru Falcon 3.0, Antasena mencatatkan efisiensi energi hingga 498 km per m³, menempatkan inovasi mahasiswa ITS sebagai salah satu yang terbaik di kategori kendaraan hidrogen. Persaingan berlangsung ketat, dengan seluruh tim peserta tampil sebagai kompetitor kuat yang sama-sama menargetkan posisi juara.

Selain unggul secara teknis, Falcon 3.0 juga menarik perhatian melalui livery bermotif batik parang. Desain ini mendapat banyak apresiasi dari juri, peserta internasional, hingga penyelenggara. Batik parang dipilih sebagai representasi budaya Indonesia, warna ungu menjadi identitas Antasena, sementara garis emas melambangkan perayaan 15 tahun perjalanan Antasena memasuki fase golden era.

Bagi Tim Antasena ITS, capaian ini bukan sekadar kemenangan, melainkan bukti konsistensi proses, riset, dan sistem kerja tim yang dibangun selama ini. Prestasi ini juga sekaligus menjadi tanggung jawab untuk menjaga keberlanjutan tim ke depannya. (*)