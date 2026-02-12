Paket Chinese New Year Staycation di Park 5 Simatupang

Iklan

Info Event-Menyambut Tahun Baru Imlek 2026 yang identik dengan shio Kuda, Park 5 Simatupang menghadirkan paket spesial bertajuk Horse New Year Staycation. Paket ini dirancang untuk memberikan pengalaman menginap yang nyaman dan bernuansa perayaan, dengan harga yang terjangkau bagi para tamu yang ingin menikmati libur singkat di kota Jakarta.

Park 5 Simatupang menawarkan paket menginap mulai dari Rp690 ribu nett per kamar per malam. Paket tersebut termasuk akomodasi di Standard Room, sarapan untuk dua orang, serta diskon 10 persen di Rantang Restaurant dan Outpost. Penawaran ini berlaku pada pemesanan 1-17 Februari 2026, dengan periode menginap pada 16 -17 Februari 2026.

Dengan lokasi yang strategis, package Horse New Year Staycation dari Park 5 Simatupang menjadi pilihan ideal bagi masyarakat Jakarta Selatan dan sekitarnya yang ingin menikmati momen libur Imlek dengan nyaman dan praktis.

Para tamu dapat merasakan pengalaman menginap yang lengkap dengan akses ke berbagai fasilitas hotel, mulai dari kolam renang, pusat kebugaran, restoran, hingga coffee shop, sehingga cocok untuk bersantai bersama keluarga dan pasangan.

“Melalui Horse New Year Staycation, kami ingin menghadirkan pilihan staycation yang nyaman, bernilai, dan tetap relevan dengan semangat perayaan Tahun Baru Imlek. Paket ini kami rancang agar tamu dapat menikmati waktu berkualitas bersama keluarga atau pasangan tanpa harus bepergian jauh.” ujar Director Sales Hotel Park 5 Simatupang Rudi Kuswanto.

Berlokasi di Jalan Intan RSPP Utara No. C-5, Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak, Kota Jakarta Selatan, Hotel Park 5 Simatupang memiliki akses yang mudah dari berbagai titik strategis, seperti MRT Fatmawati dan Fatmawati City Center, akses jalan tol, One BelPark Mall, Cilandak Town Square, dan Ragunan Zoo. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Park 5 Simatupang di +62 2122702555 atau instagram @park5simatupang.(*)