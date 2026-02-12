Pencarian Terpopuler

Koran Tempo
Majalah Tempo
Dukung Tempo
MASUK DAFTAR
image-bahasa
image-language

DPRD Kota Bogor: Nahdlatul Ulama Harus Beri Manfaat

Reporter

Editor

Hotma Radja Siregar

image-gnews
Puncak peringatan Harlah NU ke-100 tingkat Kota Bogor dihadiri Walikota dan sejumlah anggota DPRD Kota Bogor.
Puncak peringatan Harlah NU ke-100 tingkat Kota Bogor dihadiri Walikota dan sejumlah anggota DPRD Kota Bogor.
Iklan

Info Event - Ketua Komisi III DPRD Kota Bogor, Ahmad Aswandi, mendorong Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kota Bogor untuk memperkuat kontribusi nyata di tengah masyarakat.  Hal ini disampaikannya dalam puncak peringatan Harlah NU ke-100 tingkat Kota Bogor yang digelar di Balai Kota, Minggu 1 Februari 2026.

Ahmad Aswandi menekankan eksistensi organisasi tidak hanya diukur dari seremonial, melainkan sejauh mana manfaatnya dirasakan langsung oleh warga, khususnya kaum Nahdliyin. "PR penting setelah rangkaian Harlah ini adalah bagaimana keberadaan NU bisa dirasakan langsung oleh warga Kota Bogor. Pengurus harus merancang program yang bersentuhan langsung dengan kepentingan rakyat," ujar pria yang akrab disapa Kiwong.

Baca juga:

Ketua DPRD Kota Bogor: Tata Ruang Publik dengan Gerakan ASRI

Selain aspek sosial, Kiwong juga menyoroti dua poin krusial bagi kepengurusan PCNU ke depan. Pertama, penguatan ideologi, PCNU diharapkan konsisten menyebarluaskan ajaran Ahlussunnah wal Jama’ah sebagai benteng ideologi di Kota Bogor. Kedua, mitigasi bencana, ia memberikan apresiasi khusus atas pengukuhan Satgas Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim (LPBI) NU Kota Bogor.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Terkait kehadiran satgas baru, politisi dari PPP (Partai Persatuan Pembangunan) ini berpesan agar para personel terus meningkatkan kapasitas teknis dan memperluas jaring relawan. "Bagi satgas yang bertugas, teruslah asah kemampuan dan pengetahuan tentang kebencanaan. Selain itu, lakukan rekrutmen personel sosial sebanyak-banyaknya agar dampak manfaatnya semakin luas," katanya.(*)

 

Baca juga:

DPRD Kota Bogor: Anak dan Perempuan Prioritas Pembangunan

Iklan

Berita Selanjutnya

Hotel Park 5 Simatupang menawarkan paket spesial bertajuk Horse New Year Staycation.
DPRD Kota BogorNahdlatul Ulamapenanggulangan bencanaNU

Artikel Terkait

Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Ketua DPRD Kota Bogor: Tata Ruang Publik dengan Gerakan ASRI

10 jam lalu

Ketua DPRD Adityawarman bertekad mengembalikan Kota Bogor sebagai kota yang nyaman untuk beristirahat.
Ketua DPRD Kota Bogor: Tata Ruang Publik dengan Gerakan ASRI

Kota Bogor dapat menata kembali ruang publik dari spanduk, baliho dan billboard.


DPRD Kota Bogor: Anak dan Perempuan Prioritas Pembangunan

11 jam lalu

Komisi IV DPRD Kota Bogor menggelar rapat kerja dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A).
DPRD Kota Bogor: Anak dan Perempuan Prioritas Pembangunan

Tren kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Bogor di 2025 meningkat. Alokasi anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak minim.


Ketua DPRD Kota Bogor Sambut Festival ICMI di Bulan Ramadan

1 hari lalu

Pengurus ICMI Orda Bogor bertemu dengan Ketua DPRD.
Ketua DPRD Kota Bogor Sambut Festival ICMI di Bulan Ramadan

ICMI akan fokus pengembangan generasi muda di Kota Bogor.


DPRD Kota Bogor Dorong Perbanyak Event Pariwisata

1 hari lalu

Komisi IV DPRD Kota Bogor, menggelar rapat kerja dengan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud).
DPRD Kota Bogor Dorong Perbanyak Event Pariwisata

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Kota Bogor menyiapkan 10 agenda unggulan sektor pariwisata.


DPRD Kota Bogor Dukung Damkar Tambah Mobil Rescue

1 hari lalu

Komisi IV DPRD Kota Bogor menggelar Rapat Kerja bersama Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar).
DPRD Kota Bogor Dukung Damkar Tambah Mobil Rescue

Idealnya Dinas Damkar Kota Bogor mengoperasikan lima unit mobil penyelamat.


DPRD Kota Bogor Soroti Minimnya Pajak Parkir Toko Ritel

1 hari lalu

Komisi II DPRD Kota Bogor menggelar rapat kerja bersama Badan Pendapatan Daerah (Bapenda).
DPRD Kota Bogor Soroti Minimnya Pajak Parkir Toko Ritel

Komisi II DPRD Kota Bogor menilai potensi setoran pajak parkir toko ritel yang bisa mencapai Rp7 miliar per tahun.


Pelatihan Koperasi di DPRD Kota Bogor Disambut Warga

2 hari lalu

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kota Bogor menggelar pelatihan perkoperasian di Balai Rakyat DPRD.
Pelatihan Koperasi di DPRD Kota Bogor Disambut Warga

Pimpinan DPRD Kota Bogor memberikan motivasi untuk peserta pelatihan perkoperasian. Pejabat kelurahan dilarang menjadi pengurus koperasi.


DPRD Kota Bogor Pertanyakan Validitas Angka Pengangguran

2 hari lalu

Komisi IV mendorong kolaborasi antara Dinas Ketenagakerjaan dengan Dinas Koperasi dan UMKM untuk mengatasi pengangguran.
DPRD Kota Bogor Pertanyakan Validitas Angka Pengangguran

Komisi IV DPRD Kota Bogor mendorong kolaborasi antar organisasi perangkat daerah untuk mengatasi pengangguran.


Ketua DPRD Kota Bogor: Alokasi APBD untuk Ekonomi Kerakyatan

2 hari lalu

DPRD Kota Bogor berkomitmen menjalankan tiga fungsi legislatif.
Ketua DPRD Kota Bogor: Alokasi APBD untuk Ekonomi Kerakyatan

APBD Kota Bogor yang telah disepakati bersama Pemerintah Kota Bogor sebesar Rp 3 triliun.


Ketua DPRD Kota Bogor: Mahasiswa Harus Cerdas dan Berakhlak

2 hari lalu

Sejumlah anggota DPRD Kota Bogor, menghadiri kuliah umum di Universitas Ibnu Khaldun (UIKA).
Ketua DPRD Kota Bogor: Mahasiswa Harus Cerdas dan Berakhlak

DPRD Kota Bogor berharap mahasiswa menjadi agen perubahan yang mampu menawarkan solusi nyata.