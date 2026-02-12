DPRD Kota Bogor: Nahdlatul Ulama Harus Beri Manfaat

Iklan

Info Event - Ketua Komisi III DPRD Kota Bogor, Ahmad Aswandi, mendorong Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kota Bogor untuk memperkuat kontribusi nyata di tengah masyarakat. Hal ini disampaikannya dalam puncak peringatan Harlah NU ke-100 tingkat Kota Bogor yang digelar di Balai Kota, Minggu 1 Februari 2026.

Ahmad Aswandi menekankan eksistensi organisasi tidak hanya diukur dari seremonial, melainkan sejauh mana manfaatnya dirasakan langsung oleh warga, khususnya kaum Nahdliyin. "PR penting setelah rangkaian Harlah ini adalah bagaimana keberadaan NU bisa dirasakan langsung oleh warga Kota Bogor. Pengurus harus merancang program yang bersentuhan langsung dengan kepentingan rakyat," ujar pria yang akrab disapa Kiwong.

Selain aspek sosial, Kiwong juga menyoroti dua poin krusial bagi kepengurusan PCNU ke depan. Pertama, penguatan ideologi, PCNU diharapkan konsisten menyebarluaskan ajaran Ahlussunnah wal Jama’ah sebagai benteng ideologi di Kota Bogor. Kedua, mitigasi bencana, ia memberikan apresiasi khusus atas pengukuhan Satgas Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim (LPBI) NU Kota Bogor.

Terkait kehadiran satgas baru, politisi dari PPP (Partai Persatuan Pembangunan) ini berpesan agar para personel terus meningkatkan kapasitas teknis dan memperluas jaring relawan. "Bagi satgas yang bertugas, teruslah asah kemampuan dan pengetahuan tentang kebencanaan. Selain itu, lakukan rekrutmen personel sosial sebanyak-banyaknya agar dampak manfaatnya semakin luas," katanya.(*)