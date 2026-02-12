Iftar Selera Nusantara di The Tavia Heritage Hotel

Iklan

Info Event- Menyambut bulan suci Ramadan 2026, The Tavia Heritage Hotel menghadirkan paket iftar Selera Nusantara yang menyajikan beragam makanan khas indonesia dari berbagai daerah. Paket ini dihadirkan untuk melengkapi momen kebersamaan di bulan Ramadan melalui sajian cita rasa Nusantara dalam suasana hangat dan berkesan.

Selera Nusantara merupakan paket berbuka puasa dengan konsep all you can eat dan menu rotation yang menyajikan menu Nusantara berbeda setiap hari. Takjil, aneka hidangan berbuka, sup khas daerah, aneka dessert, minuman, dan lainnya disajikan untuk memberikan pengalaman kuliner yang berkesan bagi para tamu.

Baca juga: Rayakan Chinese New Year 2026 di The Tavia Heritage Hotel

Selera Nusantara Iftar Package tersedia dengan harga Rp219 ribu net per pax untuk periode 23–28 Februari 2026, dan Rp258 ribu net per pax untuk periode 1–18 Maret 2026. Paket ini menjadi pilihan ideal untuk berbuka puasa bersama keluarga, maupun rekan kerja yang ingin merayakan momen berbuka puasa bersama dalam suasana Ramadan.

Selain paket berbuka puasa, The Tavia Heritage Hotel juga menghadirkan paket kamar spesial Ramadan bagi para tamu yang ingin menikmati momen Ramadan dengan lebih nyaman. Paket kamar tersebut ditawarkan mulai dari Rp670 ribu net per malam untuk tipe Superior yang berlaku 20 Februari-31 Maret 2026. Paket kamar ini termasuk sarapan atau sahur, sehingga tamu dapat menikmati pengalaman menginap yang nyaman selama Ramadan.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

“Kami ingin menghadirkan pengalaman berbuka puasa yang istimewa melalui sajian Selera Nusantara Iftar Package. Kami berharap dengan menghadirkan iftar package, dapat menjadi pilihan bagi para tamu untuk menikmati momen Ramadan dengan penuh kehangatan dan kenangan yang berkesan,” ujar Marketing Communication The Tavia Heritage Hotel Dovinda.

Baca juga: Tahun Baru di The Tavia Heritage Hotel Bersama Kerispatih

Untuk reservasi dan informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Tasya (+62 811-1171-077) atau Deniro (+62 858-9411-3373), serta mengikuti informasi terbaru The Tavia Heritage Hotel melalui @taviaheritage dan www.thetaviaheritagehotel.com.(*)