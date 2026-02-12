Ketua DPRD Kota Bogor: Tata Ruang Publik dengan Gerakan ASRI

Iklan

Info Event - Ketua DPRD Kota Bogor Adityawarman Adil merespon positif Gerakan Indonesia ASRI (Aman, Sehat, Resik, Indah) yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. "Kota Bogor dan Bogor Raya dari dulu terkenal dengan keindahan dan kenyamanannya. Kita bisa tindaklanjuti arahan beliau terkait dengan estetika dengan menata kembali ruang informasi publik dari spanduk, baliho maupun billboard,” ujarnya kepada wartawan di Kantor DPRD Kota Bogor, Rabu 4 Februari 2026.

Gerakan Indonesia ASRI dikenalkan Prabowo dalam acara Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah di Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, 2 Februari lalu. Prabowo mengatakan selalu melihat terlalu banyak spanduk iklan berukuran besar di daerah-daerah. Ia meminta Pemerintah Daerah agar menertibkannya. "Apa yang disampaikan bapak presiden menjadi perhatian kita bersama,” katanya.

Adityawarman bertekad mengembalikan Kota Bogor sebagai kota yang nyaman untuk beristirahat. "Kita bisa menata dengan baik Kota Bogor sehingga bisa mengembalikan statusnya sebagai kota tempat peristirahatan yang nyaman,” ujar legislator dari Partai Keadilan Sejahtera ini. (*)

