Peringati Hari Pers Nasional, Politeknik Tempo Gelar Seminar

Hotma Radja Siregar

image-gnews
Politeknik TEMPO menyelenggarakan Seminar Nasional bertajuk "Memaknai Jurnalisme di Era Content Creator.
Info Event — Politeknik TEMPO menyelenggarakan Seminar Nasional bertajuk "Memaknai Jurnalisme di Era Content Creator" Kamis, 12 Februari mulai  pukul 08.00 WIB di Aula HB Jassin, Gedung Ali Sadikin Lt. 4, Perpustakaan Jakarta, Taman Ismail Marzuki. Acara ini mengangkat isu krusial tentang harmonisasi peran jurnalis dan kreator konten di tengah disrupsi digital, berdekatan dengan Hari Pers Nasional 9 Februari.

Seminar ini terbagi dalam tiga panel yang padat dan inspiratif. Panel pertama akan membahas "Etika dan Independensi di Era Algoritma". Pembicaranya adalah Direktur Tempo Inti Media Budi Setyarso dan Pemimpin Redaksi Kompas periode 2014-2018 Budiman Tanuredjo. Panel ini dilengkapi dengan pandangan akademisi dari Universitas Gunadarma yang juga dari kalangan pers, Prof. Rajab Ritonga.

Politeknik Tempo dan IKADIM Gelar Bedah Buku Soft Skills untuk Gen Z

Panel sesi kedua akan mengupas pertarungan narasi antara jurnalis dan kreator konten. Tampil sebagai panelis CCO KapanLagiYouniverse, Wenseslaus Manggut. Ia akan berbagi pandangan dengan mantan Redaktur Pelaksana The Jakarta Post Asmara Wreksono yang kini menekuni dunia content creator sebagai afiliator.

Lalu diskusi diakhiri dengan menampilkan Chief Marketing Officer KG Media Dian Gemiano dan CMO PT Info Media Digital Dodi Ibnu Rusydi. Keduanya akan mengupas inovasi dan model baru bisnis media saat ini. Mereka akan menjelaskan bagaimana media konvensional bertahan di tengah disrupsi digital.

Seminar ini menjadi wadah diskusi untuk mencari titik temu antara praktik jurnalisme tradisional dan konten kreatif modern. "Seminar ini kami selenggarakan sebagai suatu bentuk kepedulian, mengingat saat ini eksistensi jurnalis dan kreator konten seperti dipertentangkan. Padahal tidak seharusnya demikian. Dalam seminar ini mudah-mudahan akan terlihat titik terangnya," kata Wakil Direktur bidang Kerja Sama dan Non Akademik Politeknik Tempo sekaligus Ketua Panitia Rachma Tri Widuri.

Sinergi Hutama Karya dan Politeknik Tempo Bangun Talenta Muda Lewat Program Beasiswa

 "Politeknik Tempo sebagai kampus yang lahir dan tumbuh dari industri media, merasa perlu menyelenggarakan seminar yang penting bagi dunia jurnalistik. Momentumnya sengaja kami pilih berdekatan dengan peringatan Hari Pers Nasional 9 Februari," kata Direktur Politeknik Tempo Shalfi Andri.

Politeknik Tempo Jakarta, didirikan oleh PT Tempo Inti Media Tbk. dan Yayasan Rumah Edukasi Tempo, fokus menjembatani kesenjangan lulusan perguruan tinggi dengan dunia kerja melalui pembelajaran 60 persen praktik. Kampus ini menawarkan tiga program studi unggulan. Desain Media, Produksi Media, dan Manajemen Pemasaran Internasional, didukung pengalaman 50 tahun industri media Tempo, untuk mencetak lulusan siap kerja yang kreatif di era digital.(*)

Hotel Park 5 Simatupang menawarkan paket spesial bertajuk Horse New Year Staycation.
Politeknik TempoHari Pers NasionalContent Creator Seminar

