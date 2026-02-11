Pencarian Terpopuler

Ketua DPRD Kota Bogor Sambut Festival ICMI di Bulan Ramadan

Hotma Radja Siregar

Pengurus ICMI Orda Bogor bertemu dengan Ketua DPRD.
Info Event - Ketua DPRD Kota Bogor Adityawarman Adil menerima kunjungan pengurus ICMI Orda Bogor di Kantor DPRD Kota Bogor, Kamis 29 Januari 2026. Dalam kunjungan tersebut ICMI akan menggelar Bogor ICMI Islamic Festival (BIIFEST) pada 20 Februari - 1 Maret 2026 bertepatan dengan Bulan Ramadan 1447 H.

"BIIFEST 2026 merupakan kegiatan tahun kedua. Kali ini BIIFEST mengangkat tema Celebrate Life Together, Menguatkan Generasi Unggul Menuju Generasi Emas 2045", ujar Ketua Panitia Pelaksana BIIFEST 2026 Karmanah.

Baca juga:

DPRD Kota Bogor Dorong Perbanyak Event Pariwisata

Sesuai tema, kata Karmanah, ICMI Bogor akan fokus pengembangan generasi muda di Kota Bogor.  "Harapannya generasi muda memiliki pemahaman yang benar dan dapat menjadi cendekiawan yang memiliki keteladanan dan bermanfaat bagi masyarakat,” ujarnya.

Karmanah memaparkan berbagai kegiatan akan dilaksanakan selama 10 hari penyelenggaraan BIIFEST 2026. Kegiatan tersebut meliputi workshop, bazar UMKM,  kompetisi video pendek,  lomba (qasidah, marawis, nasyid), MTQ, dan MHQ.

Berikutnya penghargaan insan cendekia, duta cendekia muda, kultum, takjil (makanan untuk buka puasa) dan santunan anak yatim. "Lokasi berbagai kegiatan tersebut di Mall Botani Square, Kantor Kementerian Agama dan Balaikota", katanya.

Baca juga:

DPRD Kota Bogor Dukung Damkar Tambah Mobil Rescue

Peserta berbagai kegiatan tersebut tidak dibatasi hanya dari Kota Bogor.  "Para peserta yang mendaftar dari luar Kota Bogor juga banyak. "Karena bukan hanya untuk warga Kota Bogor maka event persembahan Kota Bogor untuk Indonesia", ujarnya.

Adityawarman mengatakan, fasilitas di DPRD Kota Bogor bisa digunakan untuk kegiatan tersebut. Menurutnya, BIIFEST yang menyasar generasi muda penting karena berdasarkan data BPS,  67 persen penduduk Kota Bogor di bawah usia 40 tahun.

Ketua DPRD Adityawarman berharap BIIFEST menjadi agenda utama di Kota Bogor. "Buka komunikasi seluas-luasnya. Tingkatkan skala sosialisasinya," kata legislator dari Partai Keadilan Sejahtera ini.(*)

 

 

DPRD Kota BogorICMIgenerasi muda

