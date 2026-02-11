Pencarian Terpopuler

Koran Tempo
Majalah Tempo
Dukung Tempo
MASUK DAFTAR
image-bahasa
image-language

DPRD Kota Bogor Dorong Perbanyak Event Pariwisata

Reporter

Editor

Hotma Radja Siregar

image-gnews
Komisi IV DPRD Kota Bogor, menggelar rapat kerja dengan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud).
Komisi IV DPRD Kota Bogor, menggelar rapat kerja dengan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud).
Iklan

Info Event – Komisi IV DPRD Kota Bogor menekankan pentingnya inovasi dalam pengembangan sektor pariwisata guna mengatasi keterbatasan anggaran daerah. Hal ini disampaikan Ketua Komisi IV DPRD Kota Bogor, Fajar Muhamad Nur dalam rapat kerja dengan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Kota Bogor di Gedung DPRD, Selasa 3 Februari 2026.

Rapat ini juga dihadiri Sekretaris H. Subhan serta anggota Komisi IV, yakni Dedi Mulyono, Mulyani, Banu Lesmana Bagaskara, Tri Kisowo Jumino, Rozi Putra, dan Zakiyatul Fikriyah Al-Aslamiyah

Baca juga:

Ketua DPRD Kota Bogor Sambut Festival ICMI di Bulan Ramadan

Fajar Muhamad Nur, menyoroti ketimpangan total anggaran Disparbud dengan alokasi khusus untuk promosi wisata yang dinilai sangat minim. Menurutnya, promosi adalah ujung tombak untuk menarik wisatawan. "Ini menjadi catatan kami di Komisi IV. Anggaran yang dialokasikan untuk promosi cukup kecil," ujarnya.

Sebagai solusi atas keterbatasan anggaran, DPRD mengarahkan Disparbud untuk mulai menggali potensi pengembangan di sektor non APBD. Salah satu strateginya memperbanyak gelaran acara (event) pariwisata yang konsisten.

Fajar memproyeksikan, setelah melalui proses verifikasi, minimal 90 event pariwisata berkualitas yang dapat berjalan setiap tahunnya. Dia juga mengusulkan Saung Eling di kawasan Mulyaharja, Kecamatan Bogor Selatan dapat dikembangkan karena memiliki nilai sejarah peninggalan kerajaan yang kuat.

Baca juga:

DPRD Kota Bogor Dukung Damkar Tambah Mobil Rescue

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

"Kami ingin pengunjung tidak hanya datang, tapi membawa kesan positif. Apalagi menjelang Pekan Olahraga Provinsi (Porprov), Disparbud harus menyiapkan skema penyambutan matang bagi para atlet dan ofisial agar mereka juga berwisata di Bogor," katanya.

Sementara Kepala Disparbud Kota Bogor, Firdaus, menyatakan kesiapannya menggenjot sektor pariwisata. Saat ini ada 56 event yang masuk dalam daftar resmi, 10 diantaranya agenda unggulan. "Tujuan utama dari 10 event unggulan ini adalah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan mendatangkan wisatawan sebanyak-banyaknya," ujarnya.

Firdaus juga menegaskan kolaborasi dengan komunitas dan pihak swasta  agar pariwisata tidak sepenuhnya mengandalkan APBD. "Kami memiliki kegiatan yang Insya Allah non APBD. Kami berkolaborasi dengan pihak ketiga dan teman-teman komunitas. Ini adalah upaya kami membuka ruang agar pariwisata kita semakin dikenal luas," katanya.(*)

 

Iklan

Berita Selanjutnya

Pengurus ICMI Orda Bogor bertemu dengan Ketua DPRD.
DPRD Kota BogorPariwisataDinas Pariwisata

Artikel Terkait

Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Ketua DPRD Kota Bogor Sambut Festival ICMI di Bulan Ramadan

14 jam lalu

Pengurus ICMI Orda Bogor bertemu dengan Ketua DPRD.
Ketua DPRD Kota Bogor Sambut Festival ICMI di Bulan Ramadan

ICMI akan fokus pengembangan generasi muda di Kota Bogor.


DPRD Kota Bogor Dukung Damkar Tambah Mobil Rescue

18 jam lalu

Komisi IV DPRD Kota Bogor menggelar Rapat Kerja bersama Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar).
DPRD Kota Bogor Dukung Damkar Tambah Mobil Rescue

Idealnya Dinas Damkar Kota Bogor mengoperasikan lima unit mobil penyelamat.


DPRD Kota Bogor Soroti Minimnya Pajak Parkir Toko Ritel

19 jam lalu

Komisi II DPRD Kota Bogor menggelar rapat kerja bersama Badan Pendapatan Daerah (Bapenda).
DPRD Kota Bogor Soroti Minimnya Pajak Parkir Toko Ritel

Komisi II DPRD Kota Bogor menilai potensi setoran pajak parkir toko ritel yang bisa mencapai Rp7 miliar per tahun.


Pelatihan Koperasi di DPRD Kota Bogor Disambut Warga

1 hari lalu

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kota Bogor menggelar pelatihan perkoperasian di Balai Rakyat DPRD.
Pelatihan Koperasi di DPRD Kota Bogor Disambut Warga

Pimpinan DPRD Kota Bogor memberikan motivasi untuk peserta pelatihan perkoperasian. Pejabat kelurahan dilarang menjadi pengurus koperasi.


DPRD Kota Bogor Pertanyakan Validitas Angka Pengangguran

1 hari lalu

Komisi IV mendorong kolaborasi antara Dinas Ketenagakerjaan dengan Dinas Koperasi dan UMKM untuk mengatasi pengangguran.
DPRD Kota Bogor Pertanyakan Validitas Angka Pengangguran

Komisi IV DPRD Kota Bogor mendorong kolaborasi antar organisasi perangkat daerah untuk mengatasi pengangguran.


Ketua DPRD Kota Bogor: Alokasi APBD untuk Ekonomi Kerakyatan

1 hari lalu

DPRD Kota Bogor berkomitmen menjalankan tiga fungsi legislatif.
Ketua DPRD Kota Bogor: Alokasi APBD untuk Ekonomi Kerakyatan

APBD Kota Bogor yang telah disepakati bersama Pemerintah Kota Bogor sebesar Rp 3 triliun.


Ketua DPRD Kota Bogor: Mahasiswa Harus Cerdas dan Berakhlak

1 hari lalu

Sejumlah anggota DPRD Kota Bogor, menghadiri kuliah umum di Universitas Ibnu Khaldun (UIKA).
Ketua DPRD Kota Bogor: Mahasiswa Harus Cerdas dan Berakhlak

DPRD Kota Bogor berharap mahasiswa menjadi agen perubahan yang mampu menawarkan solusi nyata.


DPRD Kota Bogor Siapkan Perda Baru Administrasi Kependudukan

2 hari lalu

Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kota Bogor menggelar rapat kerja bersama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil).
DPRD Kota Bogor Siapkan Perda Baru Administrasi Kependudukan

DPRD Kota Bogor memperkuat tiga aspek dalam draf Raperda penyelenggaraan administrasi kependudukan.


Komisi IV DPRD Kota Bogor Bahas Lonjakan Harga Daging

2 hari lalu

Komisi IV DPRD Kota Bogor bersama Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (UKM), Perdagangan, dan Perindustrian (Dinkukmdagin) membahas Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2026 sekaligus sejumlah isu strategis daerah.
Komisi IV DPRD Kota Bogor Bahas Lonjakan Harga Daging

DPRD Kota Bogor meminta Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan mengantisipasi lonjakan harga daging menjelang Ramadan.


DPRD Kota Bogor: Pekan Olahraga Provinsi Tingkatkan PAD

2 hari lalu

Komisi IV DPRD Kota Bogor bersama Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) membahas kesiapan Kota Bogor sebagai tuan rumah Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Jawa Barat 2026,
DPRD Kota Bogor: Pekan Olahraga Provinsi Tingkatkan PAD

Pekan Olahraga Provinsi Jawa Barat 2026 di Kota Bogor tidak boleh sekadar seremoni. Harus meningkatkan pendapatan asli daerah.