Pencarian Terpopuler

Koran Tempo
Majalah Tempo
Dukung Tempo
MASUK DAFTAR
image-bahasa
image-language

DPRD Kota Bogor Soroti Minimnya Pajak Parkir Toko Ritel

Reporter

Editor

Hotma Radja Siregar

image-gnews
Komisi II DPRD Kota Bogor menggelar rapat kerja bersama Badan Pendapatan Daerah (Bapenda).
Komisi II DPRD Kota Bogor menggelar rapat kerja bersama Badan Pendapatan Daerah (Bapenda).
Iklan

Info Event – Komisi II DPRD Kota Bogor mencium potensi kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak parkir ritel modern. Dalam rapat kerja bersama Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bogor, Rabu 28 Januari 2026, DPRD menilai setoran pajak parkir toko ritel seperti Alfamart dan Indomaret tidak wajar.

Ketua Komisi II DPRD Kota Bogor, Achmad Rifki Alaydrus, mengungkapkan rata-rata toko ritel hanya menyetorkan pajak parkir sekitar Rp35 ribu per bulan dengan sistem flat.  Padahal, jika dikelola secara optimal, potensi pendapatan dari sektor ini bisa mencapai miliaran.

Baca juga:

Ketua DPRD Kota Bogor Sambut Festival ICMI di Bulan Ramadan

 “Setoran pajak parkir saat ini menggunakan sistem flat yang sangat rendah. Terdapat potensi kebocoran pendapatan daerah yang diperkirakan mencapai Rp4 miliar-Rp7 miliar per tahun akibat pengelolaan yang tidak optimal,” ujarnya.

Berdasarkan data administrasi, terdapat 128 gerai Alfamart dan 110 gerai Indomaret di Kota Bogor. Namun, proses pemungutan pajak terkendala oleh keberadaan juru parkir (jukir) liar. Menurut Ahmad Rifki, pihak toko ritel tidak keberatan menaikkan setoran pajak resmi hingga angka Rp300 ribu atau lebih per gerai, asalkan Pemerintah Kota Bogor mampu menjamin penertiban jukir liar agar konsumen bisa menikmati layanan bebas parkir. "Masalahnya, upaya merekrut jukir liar menjadi tenaga resmi sering ditolak karena penghasilan mereka jauh lebih besar dari gaji resmi," katanya,

Menyikapi hal tersebut, Sekretaris Komisi II DPRD Kota Bogor, Mochamad Benninu Argoebie, mendorong klasterisasi atau pengelompokan wilayah untuk penertiban dan penentuan tarif. "Kita harus analisa satu per satu terkait para pihak pembayar pajak. Apakah perlu diperkuat atau didorong agar pendapatan Kota Bogor meningkat," ujarnya.

Baca juga:

DPRD Kota Bogor Dorong Perbanyak Event Pariwisata

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Komisi II DPRD Kota Bogor juga berencana melakukan audit terhadap dokumen site plan atau Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) setiap gerai.  Jika dalam izin tersebut tercantum area parkir, maka gerai tersebut wajib dikenakan pajak parkir sesuai aturan yang berlaku.

Sebagai tindak lanjut, Bapenda Kota Bogor akan mengambil langkah tegas dengan memanggil 15 wajib pajak (WP) pekan depan. Pemanggilan ini menyasar 10 penunggak pajak kelas kakap dan 5 WP potensial baru dari sektor hotel, restoran, dan ritel. Selain itu, self assessment berdasarkan kemampuan yakni membedakan antara Ring 1 (pusat kota) dengan wilayah pinggiran.

Selain masalah parkir, rapat tersebut juga membahas strategi optimalisasi pajak lainnya, termasuk inovasi sistem pengembangan aplikasi splitting pembayaran pajak otomatis. Stimulus pajak harmonisasi Peraturan Walikota untuk stimulus PBB 2026 dan penghapusan denda tunggakan pajak tahun 2025 ke bawah.

Rapat tersebut juga mencari solusi terhadap sistem rekrutmen jukir dari pemerintah pusat yang menetapkan kuota 50 persen untuk pekerja lokal. DPRD Kota Bogor berharap Bapenda, Satpol PP, dan Dinas Perhubungan dapat berkoordinasi untuk mengatasi tumpang tindih kewenangan untuk menertibkan kafe-kafe di area perumahan yang parkir kendaraannya meluber ke badan jalan.(*)

Iklan

Berita Selanjutnya

Pengurus ICMI Orda Bogor bertemu dengan Ketua DPRD.
DPRD Kota BogorPajak ParkirToko Ritel

Artikel Terkait

Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Ketua DPRD Kota Bogor Sambut Festival ICMI di Bulan Ramadan

14 jam lalu

Pengurus ICMI Orda Bogor bertemu dengan Ketua DPRD.
Ketua DPRD Kota Bogor Sambut Festival ICMI di Bulan Ramadan

ICMI akan fokus pengembangan generasi muda di Kota Bogor.


DPRD Kota Bogor Dorong Perbanyak Event Pariwisata

16 jam lalu

Komisi IV DPRD Kota Bogor, menggelar rapat kerja dengan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud).
DPRD Kota Bogor Dorong Perbanyak Event Pariwisata

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Kota Bogor menyiapkan 10 agenda unggulan sektor pariwisata.


DPRD Kota Bogor Dukung Damkar Tambah Mobil Rescue

18 jam lalu

Komisi IV DPRD Kota Bogor menggelar Rapat Kerja bersama Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar).
DPRD Kota Bogor Dukung Damkar Tambah Mobil Rescue

Idealnya Dinas Damkar Kota Bogor mengoperasikan lima unit mobil penyelamat.


Pelatihan Koperasi di DPRD Kota Bogor Disambut Warga

1 hari lalu

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kota Bogor menggelar pelatihan perkoperasian di Balai Rakyat DPRD.
Pelatihan Koperasi di DPRD Kota Bogor Disambut Warga

Pimpinan DPRD Kota Bogor memberikan motivasi untuk peserta pelatihan perkoperasian. Pejabat kelurahan dilarang menjadi pengurus koperasi.


DPRD Kota Bogor Pertanyakan Validitas Angka Pengangguran

1 hari lalu

Komisi IV mendorong kolaborasi antara Dinas Ketenagakerjaan dengan Dinas Koperasi dan UMKM untuk mengatasi pengangguran.
DPRD Kota Bogor Pertanyakan Validitas Angka Pengangguran

Komisi IV DPRD Kota Bogor mendorong kolaborasi antar organisasi perangkat daerah untuk mengatasi pengangguran.


Ketua DPRD Kota Bogor: Alokasi APBD untuk Ekonomi Kerakyatan

1 hari lalu

DPRD Kota Bogor berkomitmen menjalankan tiga fungsi legislatif.
Ketua DPRD Kota Bogor: Alokasi APBD untuk Ekonomi Kerakyatan

APBD Kota Bogor yang telah disepakati bersama Pemerintah Kota Bogor sebesar Rp 3 triliun.


Ketua DPRD Kota Bogor: Mahasiswa Harus Cerdas dan Berakhlak

1 hari lalu

Sejumlah anggota DPRD Kota Bogor, menghadiri kuliah umum di Universitas Ibnu Khaldun (UIKA).
Ketua DPRD Kota Bogor: Mahasiswa Harus Cerdas dan Berakhlak

DPRD Kota Bogor berharap mahasiswa menjadi agen perubahan yang mampu menawarkan solusi nyata.


DPRD Kota Bogor Siapkan Perda Baru Administrasi Kependudukan

2 hari lalu

Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kota Bogor menggelar rapat kerja bersama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil).
DPRD Kota Bogor Siapkan Perda Baru Administrasi Kependudukan

DPRD Kota Bogor memperkuat tiga aspek dalam draf Raperda penyelenggaraan administrasi kependudukan.


Komisi IV DPRD Kota Bogor Bahas Lonjakan Harga Daging

2 hari lalu

Komisi IV DPRD Kota Bogor bersama Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (UKM), Perdagangan, dan Perindustrian (Dinkukmdagin) membahas Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2026 sekaligus sejumlah isu strategis daerah.
Komisi IV DPRD Kota Bogor Bahas Lonjakan Harga Daging

DPRD Kota Bogor meminta Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan mengantisipasi lonjakan harga daging menjelang Ramadan.


DPRD Kota Bogor: Pekan Olahraga Provinsi Tingkatkan PAD

2 hari lalu

Komisi IV DPRD Kota Bogor bersama Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) membahas kesiapan Kota Bogor sebagai tuan rumah Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Jawa Barat 2026,
DPRD Kota Bogor: Pekan Olahraga Provinsi Tingkatkan PAD

Pekan Olahraga Provinsi Jawa Barat 2026 di Kota Bogor tidak boleh sekadar seremoni. Harus meningkatkan pendapatan asli daerah.