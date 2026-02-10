Pencarian Terpopuler

Koran Tempo
Majalah Tempo
Dukung Tempo
MASUK DAFTAR
image-bahasa
image-language

Pelatihan Koperasi di DPRD Kota Bogor Disambut Warga

Reporter

Editor

Hotma Radja Siregar

image-gnews
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kota Bogor menggelar pelatihan perkoperasian di Balai Rakyat DPRD.
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kota Bogor menggelar pelatihan perkoperasian di Balai Rakyat DPRD.
Iklan

Info Event – Wakil Ketua II DPRD Kota Bogor, H. Mochamad Zenal Abidin, menegaskan pentingnya penguatan koperasi sebagai tulang punggung ekonomi rakyat. Hal tersebut disampaikannya dalam kegiatan Pelatihan Perkoperasian di Balai Rakyat DPRD Kota Bogor, Kamis 5 Februari 2026.

Kegiatan ini merupakan kerja sama Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kota Bogor, dengan lembaga pendidikan perkoperasian (Lapenkopnas) dan Dewan Koperasi Indonesia (Dekopinda) Kota Bogor. Pelatihan ini bertujuan untuk membekali masyarakat dengan pengetahuan mendalam mengenai tata kelola koperasi yang profesional dan legal.

Baca juga:

DPRD Kota Bogor Pertanyakan Validitas Angka Pengangguran

Dalam sambutannya, Zenal Abidin mengingatkan kembali dasar filosofis koperasi yang tercantum dalam UUD 1945 Pasal 33 ayat (1), yakni perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar asas kekeluargaan.

"Koperasi bukan sekadar badan usaha. Koperasi adalah wadah gotong royong ekonomi rakyat, tempat masyarakat kecil memiliki posisi yang setara, berdaulat, dan berdaya," ujarnya di hadapan para peserta pelatihan.

Zaenal juga menambahkan saat ini pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto tengah memberikan perhatian besar melalui program Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih. Program ini menargetkan penguatan 80 ribu koperasi di seluruh Indonesia untuk memutus rantai ketergantungan masyarakat terhadap tengkulak dan rentenir.

Baca juga:

Ketua DPRD Kota Bogor: Alokasi APBD untuk Ekonomi Kerakyatan

Selain memberikan motivasi, Zenal juga memaparkan secara praktis tahapan pembentukan koperasi agar memiliki payung hukum yang kuat. Menurutnya, koperasi harus tunduk pada UU No. 25 Tahun 1992 dan UU No. 6 Tahun 2023. Tahapan tersebut meliputi kesepakatan minimal sembilan orang pendiri. Pelaksanaan rapat pembentukan yang menentukan nama, jenis usaha, dan pengurus.

Selanjutnya pembuatan akta pendirian melalui notaris dan pengesahan Kemenkumham serta pengurusan NPWP dan Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui sistem perizinan OSS."Itulah tahapan dasar pembentukan koperasi yang sah, sederhana, namun tidak boleh dilompati," katanya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Zenal mewanti-wanti para calon pengurus agar mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Salah satu poin yang ia tekankan adalah larangan bagi perangkat desa atau pejabat kelurahan untuk menjadi pengurus koperasi guna menghindari konflik kepentingan.

"Pengurus koperasi wajib memisahkan secara tegas keuangan koperasi dengan keuangan pribadi. Seluruh transaksi harus dicatat, dilaporkan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada anggota melalui Rapat Anggota Tahunan (RAT)," ujar politisi Partai Gerindra tersebut.

Melalui fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan, DPRD Kota Bogor berkomitmen untuk terus mendukung kebijakan yang pro terhadap ekonomi kerakyatan.  Zenal berharap seluruh koperasi di Kota Bogor mampu menjadi mitra strategis dalam pembangunan daerah, mulai dari sektor retail hingga penguatan UMKM lokal.

Dia mengajak masyarakat untuk mengubah paradigma lama tentang koperasi."Koperasi bukan tempat mencari bantuan, tetapi tempat membangun kemandirian bersama. Dari anggota, oleh anggota, dan untuk anggota," katanya.(*)

 

Iklan

Berita Selanjutnya

Tempo hadir mewakili perspektif media di Indonesia dalam COMICOS & APPRREN International Joint Conference 2026.
DPRD Kota BogorKota BogorPelatihanKoperasi

Artikel Terkait

Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


DPRD Kota Bogor Pertanyakan Validitas Angka Pengangguran

18 jam lalu

Komisi IV mendorong kolaborasi antara Dinas Ketenagakerjaan dengan Dinas Koperasi dan UMKM untuk mengatasi pengangguran.
DPRD Kota Bogor Pertanyakan Validitas Angka Pengangguran

Komisi IV DPRD Kota Bogor mendorong kolaborasi antar organisasi perangkat daerah untuk mengatasi pengangguran.


Ketua DPRD Kota Bogor: Alokasi APBD untuk Ekonomi Kerakyatan

19 jam lalu

DPRD Kota Bogor berkomitmen menjalankan tiga fungsi legislatif.
Ketua DPRD Kota Bogor: Alokasi APBD untuk Ekonomi Kerakyatan

APBD Kota Bogor yang telah disepakati bersama Pemerintah Kota Bogor sebesar Rp 3 triliun.


Ketua DPRD Kota Bogor: Mahasiswa Harus Cerdas dan Berakhlak

23 jam lalu

Sejumlah anggota DPRD Kota Bogor, menghadiri kuliah umum di Universitas Ibnu Khaldun (UIKA).
Ketua DPRD Kota Bogor: Mahasiswa Harus Cerdas dan Berakhlak

DPRD Kota Bogor berharap mahasiswa menjadi agen perubahan yang mampu menawarkan solusi nyata.


DPRD Kota Bogor Siapkan Perda Baru Administrasi Kependudukan

1 hari lalu

Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kota Bogor menggelar rapat kerja bersama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil).
DPRD Kota Bogor Siapkan Perda Baru Administrasi Kependudukan

DPRD Kota Bogor memperkuat tiga aspek dalam draf Raperda penyelenggaraan administrasi kependudukan.


Komisi IV DPRD Kota Bogor Bahas Lonjakan Harga Daging

1 hari lalu

Komisi IV DPRD Kota Bogor bersama Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (UKM), Perdagangan, dan Perindustrian (Dinkukmdagin) membahas Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2026 sekaligus sejumlah isu strategis daerah.
Komisi IV DPRD Kota Bogor Bahas Lonjakan Harga Daging

DPRD Kota Bogor meminta Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan mengantisipasi lonjakan harga daging menjelang Ramadan.


DPRD Kota Bogor: Pekan Olahraga Provinsi Tingkatkan PAD

2 hari lalu

Komisi IV DPRD Kota Bogor bersama Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) membahas kesiapan Kota Bogor sebagai tuan rumah Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Jawa Barat 2026,
DPRD Kota Bogor: Pekan Olahraga Provinsi Tingkatkan PAD

Pekan Olahraga Provinsi Jawa Barat 2026 di Kota Bogor tidak boleh sekadar seremoni. Harus meningkatkan pendapatan asli daerah.


DPRD Kota Bogor Dorong Kolaborasi DPC Perpadi dan BUMD

4 hari lalu

Wakil Ketua DPRD Kota Bogor menekankan peran strategis Perpadi dalam memperkuat ketahanan pangan.
DPRD Kota Bogor Dorong Kolaborasi DPC Perpadi dan BUMD

DPRD Kota Bogor mendorong sinergi pengusaha penggilingan padi dan beras dengan PD Pasar Pakuan Jaya.


DPRD Kota Bogor Dorong Pemerataan Pembangunan Tanah Sareal

12 hari lalu

Anggota DPRD Kota Bogor Daerah Pemilihan (Dapil) Tanah Sareal menghadiri Musrenbang tingkat kecamatan.
DPRD Kota Bogor Dorong Pemerataan Pembangunan Tanah Sareal

Wilayah Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor memiliki posisi strategis. Pembangunan infrastruktur dasar menjadi prioritas.


Ketua DPRD Kota Bogor: Isra Mi'raj untuk Evaluasi Diri

12 hari lalu

Peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW di Masjid Agung Kota Bogor dihadiri Ketua DPRD, walikota, jajaran Forkopimda, tokoh agama, dan warga.
Ketua DPRD Kota Bogor: Isra Mi'raj untuk Evaluasi Diri

Perintah salat dari Sang Pencipta kepada Nabi Muhammad dalam peristiwa Isra Mi'ra memiliki makna. Berdampak kuat bagi tatanan sosial di masyarakat.


DPRD Kota Bogor Dukung Kelanjutan Pembangunan Jalan R3

13 hari lalu

Anggota DPRD Kota Bogor menghadiri Mesrenbang Kecamatan Bogor Timur.
DPRD Kota Bogor Dukung Kelanjutan Pembangunan Jalan R3

Jalan Regional Ring Road (R3) di Kota Bogor untuk mengurai kemacetan kawasan Tajur. DPRD Kota Bogor berharap pembebasan lahan rampung tahun depan.