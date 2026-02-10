Sapadia Hotel Cirebon Luncurkan Paket Pernikahan

Iklan

Info Event – Sapadia Hotel Cirebon, bagian dari Sapa Raja Hotels Group, resmi menghadirkan paket pernikahan atau Wedding Package “Celebrate Your Dream Wedding” sebagai solusi pernikahan yang mengedepankan kenyamanan, efisiensi, serta layanan profesional. Program ini ditujukan bagi pasangan yang ingin menyelenggarakan momen pernikahan berkesan dengan fasilitas hotel yang lengkap dan representatif.

Wedding Package ini ditawarkan dengan harga Rp 100 ribu per pax dengan minimum 150 pax. Paket ini mencakup lunch atau dinner wedding buffet, penggunaan function room untuk akad dan resepsi, standard sound system, meja dan kursi resepsi, pendingin ruangan, serta penggunaan venue hingga 4 jam. Sebagai bentuk apresiasi, Sapadia Hotel Cirebon juga memberikan complimentary dua kamar Superior untuk satu malam bagi pasangan pengantin.

Baca juga:

Sebagai bagian dari program promosi awal tahun, Sapadia Hotel Cirebon turut menghadirkan Special Wedding Package senilai Rp 7,5 juta yang berlaku untuk periode reservasi Januari-Februari 2026. Paket ini mencakup fasilitas utama pernikahan tanpa layanan katering, sehingga memberikan fleksibilitas bagi pasangan dalam menyesuaikan kebutuhan acara.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Seluruh rangkaian pernikahan akan dilaksanakan di Cakrabhuana Ballroom, ballroom utama Sapadia Hotel Cirebon. Ballroom ini dirancang dengan konsep elegan dan mampu mengakomodasi berbagai konsep acara pernikahan, mulai dari akad hingga resepsi.

Melalui peluncuran wedding package ini, Sapadia Hotel Cirebon menegaskan komitmennya menghadirkan layanan hospitality yang berkualitas, profesional, dan relevan dengan kebutuhan pasar, sejalan dengan standar layanan yang diterapkan oleh Sapa Raja Hotels Group. Informasi lebih lanjut terkait paket pernikahan dan reservasi dapat diperoleh melalui +62 813 8711 2520, situs resmi www.saparajahotels.com, serta media sosial @sapadiahotelcrb.(*)