Pencarian Terpopuler

Koran Tempo
Majalah Tempo
Dukung Tempo
MASUK DAFTAR
image-bahasa
image-language

Ketua DPRD Kota Bogor: Mahasiswa Harus Cerdas dan Berakhlak

Reporter

Editor

Hotma Radja Siregar

image-gnews
Sejumlah anggota DPRD Kota Bogor, menghadiri kuliah umum di Universitas Ibnu Khaldun (UIKA).
Sejumlah anggota DPRD Kota Bogor, menghadiri kuliah umum di Universitas Ibnu Khaldun (UIKA).
Iklan

Info Event – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bogor, Adityawarman Adil menghadiri kuliah umum di Universitas Ibnu Khaldun (UIKA), Kota Bogor,  di Bogor, Senin 26 Januari 2026. Dalam kesempatan tersebut, dia menekankan pentingnya peran mahasiswa sebagai pilar masa depan yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki kedalaman akhlak.

"Masa depan bangsa ini tidak hanya ditentukan oleh kecerdasan, tetapi juga oleh akhlak yang baik. Mahasiswa harus belajar yang kuat, disiplin yang tinggi, dan yang paling utama adalah menjaga integritas," ujar politisi PKS tersebut. Ia menambahkan tanpa adab yang baik, ilmu pengetahuan yang dimiliki seseorang berisiko disalahgunakan dan tidak memberikan manfaat bagi kemanusiaan.

Baca juga:

Pelatihan Koperasi di DPRD Kota Bogor Disambut Warga

Mahasiswa diharapkan tidak menjadi penonton, melainkan menjadi agen perubahan yang mampu menawarkan solusi nyata. "Kalian harus menjadi agen perubahan yang memberikan solusi dan menciptakan masyarakat yang berkeadaban. Jangan hanya menuntut ilmu untuk diri sendiri, tapi pikirkan bagaimana ilmu itu bisa membantu masyarakat luas," katanya.

Adityawarman Adil berpesan agar generasi muda Kota Bogor tetap menjaga sikap santun dan rendah hati dalam mengejar cita-cita. Ia berharap lulusan perguruan tinggi, khususnya dari UIKA,dapat memberikan kontribusi positif bagi umat dan bangsa.

Di tempat yang sama, anggota DPRD Kota Bogor yang juga Ketua Umum Ikatan Keluarga Alumni (IKA) UIKA Bogor, Safrudin Bima (SB), menyampaikan pentingnya peran perguruan tinggi membina generasi muda yang kuat secara mental, spiritual, dan kebangsaan.

Baca juga:

DPRD Kota Bogor Pertanyakan Validitas Angka Pengangguran

Menurutnya, kegiatan yang digelar UIKA merupakan ikhtiar nyata membangun generasi muda Bogor dan sekitarnya agar mampu melanggengkan kekuatan pembangunan melalui kegiatan keagamaan dan kebangsaan yang berkelanjutan.“Kegiatan ini merupakan upaya UIKA untuk membina generasi muda agar tetap berada dalam koridor nilai-nilai positif, produktif, dan religius. Ini penting untuk menjawab tantangan zaman yang semakin kompleks,” ujarnya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Safrudin juga menegaskan kehadiran Ketua DPRD Kota Bogor beserta sejumlah anggota DPRD lainnya di kegiatan tersebut merupakan dukungan lembaga legislatif terhadap upaya penguatan karakter generasi muda. Dia menyoroti tantangan besar yang dihadapi generasi saat ini, terutama pengaruh teknologi yang masif. 

Menurutnya, kemajuan zaman harus diimbangi dengan ketahanan mental dan spiritual agar generasi muda tidak terjerumus dalam dekadensi moral. “Kemajuan akan selalu datang, tetapi ia juga membawa ancaman terhadap mental dan moral. Karena itu, generasi muda harus memiliki daya tahan yang kuat, terutama dari sisi moral dan spiritual,” katanya.

Sementara itu, Anggota DPRD Kota Bogor, Nasya Kharisa Lestari mengatakan di era media sosial yang berkembang pesat, pembekalan akhlak menjadi hal yang sangat penting bagi remaja dan mahasiswa. “Di zaman sekarang, media sosial memiliki dampak luar biasa. Kalau tidak dibarengi dengan ilmu akhlak, itu bisa berbahaya. Sepintar apa pun seseorang, tanpa akhlak tidak akan berarti apa-apa,” ujarnya.

Dia menilai kegiatan di UIKA Bogor mengundang Ustad Abdul Somad sebagai bentuk keseriusan kampus dalam menanamkan nilai moral dan karakter kepada mahasiswa. “Saya sangat mengapresiasi kegiatan ini. Ini sangat bagus untuk perkembangan generasi muda ke depan. Indonesia membutuhkan generasi emas yang tidak hanya cerdas, tetapi juga berakhlak,” katanya.(*)


Iklan

Berita Selanjutnya

Tempo hadir mewakili perspektif media di Indonesia dalam COMICOS & APPRREN International Joint Conference 2026.
DPRD Kota BogorMahasiswaKuliah Umum

Artikel Terkait

Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Pelatihan Koperasi di DPRD Kota Bogor Disambut Warga

18 jam lalu

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kota Bogor menggelar pelatihan perkoperasian di Balai Rakyat DPRD.
Pelatihan Koperasi di DPRD Kota Bogor Disambut Warga

Pimpinan DPRD Kota Bogor memberikan motivasi untuk peserta pelatihan perkoperasian. Pejabat kelurahan dilarang menjadi pengurus koperasi.


DPRD Kota Bogor Pertanyakan Validitas Angka Pengangguran

18 jam lalu

Komisi IV mendorong kolaborasi antara Dinas Ketenagakerjaan dengan Dinas Koperasi dan UMKM untuk mengatasi pengangguran.
DPRD Kota Bogor Pertanyakan Validitas Angka Pengangguran

Komisi IV DPRD Kota Bogor mendorong kolaborasi antar organisasi perangkat daerah untuk mengatasi pengangguran.


Ketua DPRD Kota Bogor: Alokasi APBD untuk Ekonomi Kerakyatan

19 jam lalu

DPRD Kota Bogor berkomitmen menjalankan tiga fungsi legislatif.
Ketua DPRD Kota Bogor: Alokasi APBD untuk Ekonomi Kerakyatan

APBD Kota Bogor yang telah disepakati bersama Pemerintah Kota Bogor sebesar Rp 3 triliun.


DPRD Kota Bogor Siapkan Perda Baru Administrasi Kependudukan

1 hari lalu

Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kota Bogor menggelar rapat kerja bersama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil).
DPRD Kota Bogor Siapkan Perda Baru Administrasi Kependudukan

DPRD Kota Bogor memperkuat tiga aspek dalam draf Raperda penyelenggaraan administrasi kependudukan.


Komisi IV DPRD Kota Bogor Bahas Lonjakan Harga Daging

1 hari lalu

Komisi IV DPRD Kota Bogor bersama Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (UKM), Perdagangan, dan Perindustrian (Dinkukmdagin) membahas Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2026 sekaligus sejumlah isu strategis daerah.
Komisi IV DPRD Kota Bogor Bahas Lonjakan Harga Daging

DPRD Kota Bogor meminta Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan mengantisipasi lonjakan harga daging menjelang Ramadan.


DPRD Kota Bogor: Pekan Olahraga Provinsi Tingkatkan PAD

2 hari lalu

Komisi IV DPRD Kota Bogor bersama Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) membahas kesiapan Kota Bogor sebagai tuan rumah Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Jawa Barat 2026,
DPRD Kota Bogor: Pekan Olahraga Provinsi Tingkatkan PAD

Pekan Olahraga Provinsi Jawa Barat 2026 di Kota Bogor tidak boleh sekadar seremoni. Harus meningkatkan pendapatan asli daerah.


DPRD Kota Bogor Dorong Kolaborasi DPC Perpadi dan BUMD

4 hari lalu

Wakil Ketua DPRD Kota Bogor menekankan peran strategis Perpadi dalam memperkuat ketahanan pangan.
DPRD Kota Bogor Dorong Kolaborasi DPC Perpadi dan BUMD

DPRD Kota Bogor mendorong sinergi pengusaha penggilingan padi dan beras dengan PD Pasar Pakuan Jaya.


DPRD Kota Bogor Dorong Pemerataan Pembangunan Tanah Sareal

12 hari lalu

Anggota DPRD Kota Bogor Daerah Pemilihan (Dapil) Tanah Sareal menghadiri Musrenbang tingkat kecamatan.
DPRD Kota Bogor Dorong Pemerataan Pembangunan Tanah Sareal

Wilayah Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor memiliki posisi strategis. Pembangunan infrastruktur dasar menjadi prioritas.


Ketua DPRD Kota Bogor: Isra Mi'raj untuk Evaluasi Diri

12 hari lalu

Peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW di Masjid Agung Kota Bogor dihadiri Ketua DPRD, walikota, jajaran Forkopimda, tokoh agama, dan warga.
Ketua DPRD Kota Bogor: Isra Mi'raj untuk Evaluasi Diri

Perintah salat dari Sang Pencipta kepada Nabi Muhammad dalam peristiwa Isra Mi'ra memiliki makna. Berdampak kuat bagi tatanan sosial di masyarakat.


DPRD Kota Bogor Dukung Kelanjutan Pembangunan Jalan R3

13 hari lalu

Anggota DPRD Kota Bogor menghadiri Mesrenbang Kecamatan Bogor Timur.
DPRD Kota Bogor Dukung Kelanjutan Pembangunan Jalan R3

Jalan Regional Ring Road (R3) di Kota Bogor untuk mengurai kemacetan kawasan Tajur. DPRD Kota Bogor berharap pembebasan lahan rampung tahun depan.