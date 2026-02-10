Pekan Pendidikan Tinggi Diikuti Ratusan Perguruan Tinggi

Iklan

Info Event-Pekan Pendidikan Tinggi Jakarta (PPTJ) ke-21 – Jakarta Campus Update 2026 kembali digelar pada 4-6 Februari 2026 di Balai Kartini, Jakarta. Ini agenda tahunan yang mempertemukan calon mahasiswa dengan berbagai perguruan tinggi nasional dan internasional.

Tahun ini, penyelenggara menargetkan partisipasi lebih dari 150 perguruan tinggi nasional dan internasional, serta kehadiran lebih dari 25 ribu pelajar SMA/SMK/sederajat. Agenda ini kolaborasi Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah III Jakarta dan Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta yang diselenggarakan secara konsisten sejak 2005.

Memasuki penyelenggaraannya yang ke-21, PPTJ hadir sebagai ruang strategis bagi siswa kelas III SMA/SMK sederajat yang tengah memburu informasi seputar pendidikan tinggi.

Melalui ajang ini, siswa dapat menggali berbagai pilihan program studi, mulai dari bidang kesehatan, hukum, pariwisata dan perhubungan, ekonomi dan bisnis, teknologi informasi, komunikasi dan desain kreatif, industri, sains dan teknologi. Selain itu tersedia informasi beasiswa dan peluang melanjutkan studi ke luar negeri.

Seluruh informasi tersebut disampaikan secara akurat, komprehensif, dan dapat diakses langsung oleh siswa selama pelaksanaan kegiatan. Di saat yang sama, PPTJ juga menjadi ruang efektif bagi perguruan tinggi untuk menjangkau calon mahasiswa secara lebih terarah dan berkelanjutan.

Bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, penyelenggara menyediakan fasilitas penjemputan siswa dari sekolah menuju lokasi acara dan kembali ke sekolah secara gratis menggunakan bus, untuk memudahkan mobilisasi kunjungan.

Dengan kehadiran berbagai perguruan tinggi dalam agenda PPTJ ke-21, siswa dapat lebih eksploratif dalam menggali informasi seputar dunia perkuliahan. Peserta dapat berdiskusi langsung dengan perwakilan kampus mengenai pilihan program studi, sistem perkuliahan, hingga prospek akademik dan karier setelah lulus, sehingga membantu mereka mengambil keputusan pendidikan secara lebih matang.

Bagi perguruan tinggi, PPTJ ke-21 menjadi ajang strategis untuk memperkenalkan institusi dan program unggulan kepada ribuan calon mahasiswa potensial. Melalui interaksi langsung dengan siswa, guru, dan orang tua, perguruan tinggi dapat membangun komunikasi yang lebih efektif sekaligus memperkuat citra institusi.

Pameran perguruan tinggi menjadi agenda utama dalam rangkaian kegiatan PPTJ ke-2, dilengkapi dengan forum prospek program studi yang membahas kurikulum, keunggulan program, serta relevansi kompetensi lulusan dengan kebutuhan dunia kerja dan industri. Selain itu, forum pengelola perguruan tinggi juga menjadi ruang diskusi antar pimpinan dan pengelola institusi pendidikan tinggi.

Dengan dukungan berbagai pemangku kepentingan pendidikan, PPTJ ke-21 diharapkan dapat menjadi referensi utama bagi siswa SMA/SMK sederajat dalam menentukan pilihan pendidikan tinggi, sekaligus menjadi sarana kolaborasi bagi perguruan tinggi dalam mendukung pengembangan sumber daya manusia Indonesia yang unggul dan berdaya saing global.(*)