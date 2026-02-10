Pencarian Terpopuler

Koran Tempo
Majalah Tempo
Dukung Tempo
MASUK DAFTAR
image-bahasa
image-language

Pekan Pendidikan Tinggi Diikuti Ratusan Perguruan Tinggi

Reporter

Editor

Hotma Radja Siregar

image-gnews
Pekan Pendidikan Tinggi Jakarta (PPTJ) ke-21 - Jakarta Campus Update 2026 digelar pekan lalu.
Pekan Pendidikan Tinggi Jakarta (PPTJ) ke-21 - Jakarta Campus Update 2026 digelar pekan lalu.
Iklan

Info Event-Pekan Pendidikan Tinggi Jakarta (PPTJ) ke-21 – Jakarta Campus Update 2026 kembali digelar pada 4-6 Februari 2026 di Balai Kartini, Jakarta. Ini agenda tahunan yang mempertemukan calon mahasiswa dengan berbagai perguruan tinggi nasional dan internasional.

Tahun ini, penyelenggara menargetkan partisipasi lebih dari 150 perguruan tinggi nasional dan internasional, serta kehadiran lebih dari 25 ribu pelajar SMA/SMK/sederajat. Agenda ini kolaborasi Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah III Jakarta dan Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta yang diselenggarakan secara konsisten sejak 2005.

Baca juga:

Unpam Wajibkan Semua Mahasiswanya Lulus Mata Kuliah Entrepreneurship

Memasuki penyelenggaraannya yang ke-21, PPTJ hadir sebagai ruang strategis bagi siswa kelas III SMA/SMK sederajat yang tengah memburu informasi seputar pendidikan tinggi.

Melalui ajang ini, siswa dapat menggali berbagai pilihan program studi, mulai dari bidang kesehatan, hukum, pariwisata dan perhubungan, ekonomi dan bisnis, teknologi informasi, komunikasi dan desain kreatif, industri, sains dan teknologi. Selain itu tersedia informasi beasiswa dan peluang melanjutkan studi ke luar negeri.

Seluruh informasi tersebut disampaikan secara akurat, komprehensif, dan dapat diakses langsung oleh siswa selama pelaksanaan kegiatan. Di saat yang sama, PPTJ juga menjadi ruang efektif bagi perguruan tinggi untuk menjangkau calon mahasiswa secara lebih terarah dan berkelanjutan.

Baca juga:

UKT Mahasiswa Reguler Bisa Gratis Jika UI Kembangkan Aset

Bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, penyelenggara menyediakan fasilitas penjemputan siswa dari sekolah menuju lokasi acara dan kembali ke sekolah secara gratis menggunakan bus, untuk memudahkan mobilisasi kunjungan.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Dengan kehadiran berbagai perguruan tinggi dalam agenda PPTJ ke-21, siswa dapat lebih eksploratif dalam menggali informasi seputar dunia perkuliahan. Peserta dapat berdiskusi langsung dengan perwakilan kampus mengenai pilihan program studi, sistem perkuliahan, hingga prospek akademik dan karier setelah lulus, sehingga membantu mereka mengambil keputusan pendidikan secara lebih matang.

Bagi perguruan tinggi, PPTJ ke-21 menjadi ajang strategis untuk memperkenalkan institusi dan program unggulan kepada ribuan calon mahasiswa potensial. Melalui interaksi langsung dengan siswa, guru, dan orang tua, perguruan tinggi dapat membangun komunikasi yang lebih efektif sekaligus memperkuat citra institusi.

Pameran perguruan tinggi menjadi agenda utama dalam rangkaian kegiatan PPTJ ke-2, dilengkapi dengan forum prospek program studi yang membahas kurikulum, keunggulan program, serta relevansi kompetensi lulusan dengan kebutuhan dunia kerja dan industri. Selain itu, forum pengelola perguruan tinggi juga menjadi ruang diskusi antar pimpinan dan pengelola institusi pendidikan tinggi.

Dengan dukungan berbagai pemangku kepentingan pendidikan, PPTJ ke-21 diharapkan dapat menjadi referensi utama bagi siswa SMA/SMK sederajat dalam menentukan pilihan pendidikan tinggi, sekaligus menjadi sarana kolaborasi bagi perguruan tinggi dalam mendukung pengembangan sumber daya manusia Indonesia yang unggul dan berdaya saing global.(*)

Iklan

Berita Selanjutnya

Komisi IV DPRD Kota Bogor menggelar rapat kerja dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A).
Pendidikan TinggiJakartaPerguruan Tinggi

Artikel Terkait

Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Unpam Wajibkan Semua Mahasiswanya Lulus Mata Kuliah Entrepreneurship

4 September 2025

Ilustrasi mahasiswa wisuda. shutterstock.com
Unpam Wajibkan Semua Mahasiswanya Lulus Mata Kuliah Entrepreneurship

Unpam tegaskan tujuannya membuka akses pendidikan tinggi seluas mungkin. Luluskan 90-100 ribu mahasiswa setiap tahunnya.


UKT Mahasiswa Reguler Bisa Gratis Jika UI Kembangkan Aset

29 Juli 2025

Mahasiswa mengikuti upacara peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) di Universitas Indonesia (UI), Depok, Kamis, 2 Mei 2019. Peringatan Hardiknas 2019 tersebut bertema
UKT Mahasiswa Reguler Bisa Gratis Jika UI Kembangkan Aset

Rektor IU mengatakan mahasiswa reguler bisa mendapatkan UKT gratis jika UI mampu kembangkan aset dengan pendapatan Rp 700 miliar.


Menlu Sugiono dan Dubes Irlandia Sepakati Penguatan Kerja Sama Pendidikan

6 Juni 2025

Menteri Luar Negeri sekaligus Wakil Ketua Umum Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI) Sugiono di Pendopo Pencak Silat, Jakarta, Sabtu, 31 Mei 2025. Tempo/Hendrik Yaputra
Menlu Sugiono dan Dubes Irlandia Sepakati Penguatan Kerja Sama Pendidikan

Menlu Sugiono dan dubes Irlandia menyepakati penguatan kerja sama bilateral antara Indonesia dan Irlandia


Apa Saja yang Didapat dari KIP Kuliah?

16 Mei 2025

Ilustrasi wisuda. shutterstock.com
Apa Saja yang Didapat dari KIP Kuliah?

KIP Kuliah dirancang untuk memperluas akses pendidikan, khususnya bagi kelompok yang selama ini menghadapi hambatan ekonomi.


Syarat Menerima KIP Kuliah Lewat Jalur Mandiri

16 Mei 2025

Ilustrasi wisuda. shutterstock.com
Syarat Menerima KIP Kuliah Lewat Jalur Mandiri

Pendaftaran kuliah jalur mandiri dapat menggunakan KIP Kuliah, baik di PTN maupun PTS.


JPPI Ingatkan Ancaman Segregasi Sosial Lewat Uang Pangkal Selangit di UI

11 Mei 2025

Gedung Rektorat Universitas Indonesia (UI). (ANTARA/Feru Lantara)
JPPI Ingatkan Ancaman Segregasi Sosial Lewat Uang Pangkal Selangit di UI

JPPI menilai kebijakan uang pangkal yang ditetapkan UI sebesar Rp 120 juta untuk mahasiswa yang lolos seleksi mandiri menciptakan segregasi sosial.


Prabowo Undang Rektor Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta ke Istana Sore ini

13 Maret 2025

Presiden Prabowo Subianto didampingi Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indarwati, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi, Rini Widyantini memberikan keterangan kepada awak media, di Istana Merdeka, Jakarta, 11 Maret 2025. Presiden mengumumkan Tunjangan Hari Raya (THR) dan Tunjangan Kinerja bagi aparatur sipil negara (ASN), TNI/Polri, dan pensiunan akan diberikan dua pekan sebelum lebaran. Tempo/Imam Sukamto
Prabowo Undang Rektor Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta ke Istana Sore ini

Prabowo menyinggung pendidikan tinggi dalam Astacita selama kampanye pemilihan presidennya.


Prabowo Undang Rektor Kampus Negeri dan Swasta ke Istana Besok Sore

12 Maret 2025

Presiden Prabowo Subianto memimpin acara pertemuan pengusaha di Istana Merdeka, Jakarta, 7 Maret 2025. Tempo/Imam Sukamto
Prabowo Undang Rektor Kampus Negeri dan Swasta ke Istana Besok Sore

Prabowo akan bertemu dengan sejumlah rekotr kampus negeri dan swasta untuk membahas dunia pendidikan.


Kemendiktisaintek Tegaskan Tak Ada Pemangkasan Anggaran untuk Beasiswa dan KIP Kuliah

19 Februari 2025

Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Satryo Soemantri Brodjonegoro setelah dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, 21 Oktober 2024. Satryo menjadi sorotan publik setelah didemo ASN kementeriannya. Aksi itu digelar atas pemecatan salah satu pegawai Kemendiktisaintek, Neni Herlina, oleh Mendiktisaintek Satryo Soemantri Brodjonegoro. Pemecatan itu disinyalir dilakukan tanpa prosedur dan alasan yang jelas. Tempo/Subekti
Kemendiktisaintek Tegaskan Tak Ada Pemangkasan Anggaran untuk Beasiswa dan KIP Kuliah

Kemendiktisaintek menegaskan bahwa anggaran pendidikan tinggi untuk beasiswa dan KIP Kuliah tidak dipotong.


Kampus Stikom Bandung Terancam Ditutup, Begini Penjelasan Kepala LLDikti Jabar Banten

17 Januari 2025

STIKOM Bandung. stikombandung.ac.id
Kampus Stikom Bandung Terancam Ditutup, Begini Penjelasan Kepala LLDikti Jabar Banten

Menurut Samsuri jika Stikom Bandung melakukan perbaikan yang baik maka izinnya tak dicabut.