Manajemen Hotel BWP The Hive Jakarta Bersihkan Masjid

Iklan

Info Event — Sebagai wujud komitmen terhadap tanggung jawab sosial dan kepedulian terhadap lingkungan sekitar, Hotel Best Western Premier The Hive melaksanakan kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR) berupa gotong royong membersihkan Masjid Arrahman yang berlokasi di sekitar area hotel pada Jumat, 6 Februari 2026.

Kegiatan ini melibatkan jajaran manajemen dan karyawan Hotel Best Western Premier The Hive yang bersama-sama melakukan pembersihan area dalam dan luar masjid, termasuk ruang ibadah, halaman, serta fasilitas pendukung lainnya. Aksi gotong royong ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan ibadah yang bersih, nyaman, dan layak digunakan oleh masyarakat sekitar.

Baca juga: Pasar Ramadan Mpok BeWe Hadirkan Menu Nusantara

Kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen perusahaan dalam membangun hubungan yang harmonis dengan masyarakat sekitar. “Melalui kegiatan CSR ini, kami ingin menumbuhkan semangat kebersamaan, kepedulian sosial, serta mempererat hubungan baik antara hotel dan lingkungan sekitar. Kami percaya bahwa keberadaan hotel harus memberikan dampak positif bagi masyarakat,” ujar Marketing Komunikasi Hotel Best Western Premier The Hive Jakarta, Shafana Zanubia.

Masjid Arrahman dipilih karena lokasinya yang berdekatan dengan area hotel dan perannya yang penting sebagai pusat kegiatan ibadah masyarakat. Diharapkan, kegiatan ini tidak hanya memberikan manfaat secara langsung, tetapi juga menginspirasi semangat gotong royong dan kepedulian sosial yang berkelanjutan.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Hotel Best Western Premier The Hive berlokasi di kawasan Cawang, Jakarta Timur, dengan akses yang sangat strategis. Hotel ini berjarak sekitar 5 menit menuju Stasiun Kereta Cepat Indonesia–China (KCIC) Whoosh dan 20 menit menuju Bandara Internasional Halim Perdanakusuma, menjadikannya pilihan ideal bagi tamu bisnis maupun wisatawan. (*)

Baca juga: Tahun Baru Bernuansa Tropis di BWP The Hive Cawang



