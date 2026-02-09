Pencarian Terpopuler

Koran Tempo
Majalah Tempo
Dukung Tempo
MASUK DAFTAR
image-bahasa
image-language

Rayakan Chinese New Year 2026 di The Tavia Heritage Hotel

Reporter

Editor

Hotma Radja Siregar

image-gnews
Tavia Heritage Hotel menghadirkan acara makan malam yang meriah di perayaan Chinese New Year 2026.
Tavia Heritage Hotel menghadirkan acara makan malam yang meriah di perayaan Chinese New Year 2026.
Iklan

Info Event- Untuk menyambut perayaan Chinese New Year 2026, The Tavia Heritage Hotel menghadirkan acara makan malam yang meriah dan penuh makna budaya dengan perayaan spesial bertema Year of the Horse. Acara ini diadakan pada Senin, 16 Februari 2026 pukul 16.00-20.00 WIB, dan terbuka untuk umum.

Perayaan Chinese New Year di The Tavia Heritage Hotel menyajikan dengan konsep All You Can Eat Buffet dengan beragam hidangan pilihan yang disajikan untuk melengkapi momen kebersamaan keluarga dan kerabat. Selain menikmati sajian kuliner, para tamu juga dapat merasakan suasana perayaan Imlek yang hangat melalui dekorasi khas Chinese New Year.

Baca juga:

Tahun Baru di The Tavia Heritage Hotel Bersama Kerispatih

Selain menghadirkan kuliner, acara ini juga dimeriahkan dengan berbagai hiburan dan atraksi budaya, seperti Barongsai performance, food parade yee sang, dan live music performanceSebagai simbol keberuntungan di tahun yang baru, tamu juga dapat berpartisipasi dalam lucky angpao tree dan lucky draw dengan hadiah menarik berupa gift voucher dan discount voucher.

Paket perayaan Chinese New Year 2026 ini ditawarkan seharga Rp 188 ribu nett per pax. Selain itu, The Tavia Heritage Hotel juga memberikan penawaran spesial buy 10 get 1 free. Melalui perayaan ini, The Tavia Heritage Hotel berharap dapat menjadi pilihan perayaan Imlek yang menghadirkan kebersamaan, hiburan, serta pengalaman kuliner yang berkesan di awal tahun 2026.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Melalui perayaan Chinese New Year 2026 bertema Year of the Horse, The Tavia Heritage Hotel ingin menghadirkan momen kebersamaan yang hangat melalui perpaduan sajian kuliner, hiburan, dan tradisi budaya. “Kami berharap acara ini dapat menjadi pilihan untuk merayakan Imlek bersama keluarga dan kerabat dengan pengalaman yang berkesan di The Tavia Heritage Hotel,” ujar General Manager Suhendra.

Baca juga:

Untuk reservasi dan informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Tasya (+62 811-1171-077) atau Deniro (+62 858-9411-3373), serta mengikuti informasi terbaru melalui @taviaheritage dan www.thetaviaheritagehotel.com. (*)

Iklan

Berita Selanjutnya

Pekan Pendidikan Tinggi Jakarta (PPTJ) ke-21 - Jakarta Campus Update 2026 digelar pekan lalu.
tavia heritage hotelChinese New Year

Artikel Terkait

Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Tahun Baru di The Tavia Heritage Hotel Bersama Kerispatih

8 Desember 2025

The Tavia Heritage Hotel menghadirkan perayaan malam tahun baru bertema
Tahun Baru di The Tavia Heritage Hotel Bersama Kerispatih

The Tavia Heritage Hotel menyajikan perayaan malam tahun baru bersama band Kerispatih.