ARTOTEL Living World Grand Wisata Bekasi Resmi Dibuka

Info Event – ARTOTEL Living World Grand Wisata Bekasi, hotel berkonsep seni dan gaya hidup modern di kawasan timur Bekasi, resmi dibuka pada Jumat, 6 Februari 2026. Hotel kedua hasil kolaborasi Kawan Lama Group, Sinar Mas Land, dan Artotel Group ini diresmikan melalui penandatanganan memorabilia yang dihadiri jajaran manajemen masing-masing perusahaan.

Terintegrasi langsung dengan pusat perbelanjaan Living World Grand Wisata, hotel ini hadir di kawasan Grand Wisata Bekasi sebagai destinasi gaya hidup baru yang memadukan seni, kenyamanan, dan kemudahan akses.

Director of Mall Operation Kawan Lama Group Theresia Setiadjaja, mengatakan ARTOTEL Living World Grand Wisata Bekasi dirancang untuk mendukung visi dan pengembangan PT Sahabat Duta Wisata, joint venture company antara Kawan Lama Group dan Sinar Mas Land, dalam menghadirkan destinasi belanja, hiburan, dan gaya hidup dalam satu kawasan terintegrasi.

“Kami percaya hotel butik akan memberikan pengalaman yang lebih menyeluruh bagi seluruh pengunjung, baik untuk kebutuhan bisnis maupun menciptakan momen berkesan bersama keluarga,” ujarnya.



ARTOTEL Living World Grand Wisata Bekasi hadir dengan 13 lantai yang dilengkapi 216 kamar artistik dengan tiga pilihan tipe, yaitu Studio 24, Studio 36, dan Studio 50. Hotel ini juga dilengkapi restoran CLOVEN All Day Dining, kolam renang, dan pusat kebugaran.

CEO Residential National Sinar Mas Land Prasetijo Tanumihardja, menyatakan, kehadiran ARTOTEL Living World Grand Wisata Bekasi mencerminkan strategi menciptakan destinasi yang memiliki daya tarik berkelanjutan.

“Integrasi hotel dengan pusat perbelanjaan Living World Grand Wisata memungkinkan terciptanya ekosistem yang saling menguatkan, meningkatkan length of stay, traffic pengunjung, dan kualitas pengalaman secara keseluruhan,”katanya.



ARTOTEL Living World Grand Wisata Bekasi juga dirancang untuk mendukung kebutuhan Meetings, Incentives, Conferences, & Exhibitions (MICE). Hotel ini dilengkapi Grand Ballroom berkapasitas hingga 700 orang serta tujuh ruang pertemuan dengan kapasitas total hingga 350 orang.

Chief Operating Officer ARTOTEL Group Eduard Rudolf Pangkerego, , menambahkan, pembukaan ARTOTEL Living World Grand Wisata Bekasi merupakan wujud komitmen untuk terus menghadirkan hotel dengan konsep seni dan gaya hidup yang relevan dengan perkembangan kota.

ARTOTEL Living World Grand Wisata Bekasi dapat diakses melalui gerbang Tol Tambun KM 21 ruas Tol Jakarta-Cikampek dan gerbang Tol Setu Utara KM 26 ruas Tol Cimanggis-Cibitung. Para pengunjung hanya memerlukan waktu tempuh 15 menit menuju Jakarta, 25 menit ke Stasiun LRT Bekasi Timur (Jatimulya), 25 menit ke Stasiun KCIC (Kereta Cepat Indonesia-China) atau Whoosh di Bandara Halim Perdanakusuma, dan 30 menit ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta.

ARTOTEL Living World Grand Wisata Bekasi menghadirkan unsur artistik yang kuat melalui kolaborasi dengan berbagai seniman muda Indonesia dengan genre seni kontemporer. Selama pembukaan hotel, ARTOTEL Living World Grand Wisata Bekasi berkolaborasi dengan Kendy’s Gallery menampilkan seri lukisan abstrak karya Sandy Tisa di ARTSPACE, di area lobby.(*)