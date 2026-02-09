Promosi Valentine Day dan Ramadan di Amos Cozy Hotel

Iklan

Info Event- Untuk memperingati Valentine Day pada 14 Februari 2026 dan menyambut Bulan Suci Ramadan 1447 Hijriah, Amos Cozy Hotel Jakarta mempersembahkan Promo Special Valentine Day dan Promo Ramadan bertajuk “Jelajah Rasa Nusantara” di KoKoo Resto di Lantai 1 dan King Melody Lounge di area lobby. Promo F&B menyajikan berbagai varian menu cita rasa Nusantara.

Hanya dengan Rp 199 ribu nett per pax, Anda dapat menikmati romantic dinner untuk merayakan Valentine Day bersama orang terkasih. Bagi Anda yang ingin menikmati keindahan malam di area Blok M tersedia paket kamar dengan harga spesial Rp 750 ribu per malam. Amos Cozy Hotel juga memberikan kejutan hadiah Chocolate Praline untuk Anda yang menginap di Hari Valentine.

Sepanjang bulan Ramadan, Amos Cozy Hotel menyiapkan berbagai promo mulai dari paket takjil seharga Rp 50 ribu nett per pax dan Rp 170 ribu nett per pax untuk paket berbuka puasa bersama dengan berbagai menu Cita Rasa Nusantara yang disiapkan oleh Executive Chef Jhuro.

Hidangannya antara lain takjil dari berbagai daerah, hidangan pembuka, sop, hingga menu utama seperti daging dan ayam goreng khas Amos Cozy. “Ramadan adalah waktu untuk berbagi kebahagian. Melalui Jelajah Rasa Nusantara kami ingin tamu merasakan kehangatan suasana Ramadan di rumah sendiri, dengan kualitas hidangan hotel bintang empat,” ujar General Manager Hotel Amos Cozy Aty Fadjariaty.

Selain Paket Takjil dan Paket berbuka puasa bersama, Amos Cozy Hotel juga menyiapkan Promo kamar termasuk paket Ramadan Buffet mulai harga Rp 630 ribu nett. Para tamu dapat menginap di Thematic Room sekaligus menikmati takjil saat berbuka puasa.

Amos Cozy Hotel, berlokasi strategis di area Blok M, sangat dekat dengan berbagai pilihan transportasi umum seperti MRT dan TransJakarta. Total tersedia 70 kamar mulai dari standard room hingga Executive Room, Setiap ruangan kamar memiliki konsep “elegency thematic”, perpaduan dari Eurasian touch dan modern culture. Selain itu Amos Cozy Hotel memiliki satu Grand Ballroom, dua Junior Ballroom dan enam ruang pertemuan lainnya. Tersedia juga area lounge dan restoran yang dapat memenuhi berbagai kebutuhan Anda.

Aty Fadjariaty berharap semoga berbagai fasilitas dan pelayanan dari Amos Cozy Hotel, dapat meninggalkan kesan yang indah untuk para tamu. Amos Cozy Hotel & Convention Hall Jakarta berlokasi di Melawai Raya No. 83 – 85 . Untuk pemesanan kamar, Anda dapat menghubungi email: [email protected] atau kunjungi website www.amoscozy.com. (*)