DPRD Kota Bogor: Pekan Olahraga Provinsi Tingkatkan PAD

Info Event- Komisi IV DPRD Kota Bogor menggelar rapat kerja strategis bersama Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kota Bogor pada Rabu 28 Januari 2026. Pertemuan ini fokus membahas kesiapan Kota Bogor sebagai tuan rumah Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Jawa Barat 2026, mulai dari kesiapan infrastruktur hingga target prestasi atlet.

Ketua Komisi IV DPRD Kota Bogor, Fajar Muhamad Nur, menegaskan penyelenggaraan Porprov tidak boleh hanya sekadar seremoni. Karena anggaran yang dikucurkan cukup signifikan, ia menuntut adanya timbal balik nyata bagi masyarakat.

"Kami menekankan bahwa event besar ini harus memberikan feedback nyata. Tidak hanya soal prestasi, tapi juga peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan manfaat ekonomi bagi pelaku usaha selama acara berlangsung," ujarnya.

Meski secara substansi pembahasan anggaran hibah dan target medali sudah berjalan, Komisi IV menyoroti beberapa kendala teknis terkait kelengkapan data Komisi IV DPRD Kota Bogor meminta Dispora untuk melengkapi dokumen pertanggungjawaban hibah, kejelasan detail venue pertandingan, serta memastikan jaminan kesiapan bagi para atlet. Kelengkapan tersebut diharapkan dapat dipenuhi paling lambat pekan depan.

Fajar menambahkan, pihaknya ingin memastikan visi "Bogor Sehat" tercapai melalui tata kelola fasilitas yang mumpuni serta jaminan karier bagi para atlet di masa depan.

Di tempat yang sama, Kepala Dispora Kota Bogor, Anas S. Rasmana, memaparkan rencana revitalisasi kawasan GOR Pajajaran yang akan dilakukan secara bertahap guna memenuhi standar kompetisi. Pada 2026 fokus penyelesaian Tribun Barat Stadion Pajajaran. Tahun 2027 penambahan lintasan atletik dari 6 menjadi 8 lintasan yang berstandar internasional, serta pembangunan tribun utara dan tribun selatan.

"Fasilitas baru pembangunan sarana wall climbing (panjat tebing) dan pembangunan Gelanggang Olahraga Masyarakat (GOM) di wilayah Bogor Barat," katanya.

Rapat kerja ini diikuti oleh Wakil Ketua Komisi IV Asep Nadzarullah, serta anggota komisi lainnya yaitu Zakiyatul Fikriyah Al-Aslamiyah, Dedi Mulyono, Banu Lesmana Bagaskara, dan Rozi Putra.(*)