Pencarian Terpopuler

Koran Tempo
Majalah Tempo
Dukung Tempo
MASUK DAFTAR
image-bahasa
image-language

DPRD Kota Bogor Dorong Kolaborasi DPC Perpadi dan BUMD

Reporter

Editor

Hotma Radja Siregar

image-gnews
Wakil Ketua DPRD Kota Bogor menekankan peran strategis Perpadi dalam memperkuat ketahanan pangan.
Wakil Ketua DPRD Kota Bogor menekankan peran strategis Perpadi dalam memperkuat ketahanan pangan.
Iklan

Info Event – Wakil Ketua II DPRD Kota Bogor, Zenal Abidin menghadiri acara pelantikan DPC pengurus Perpadi (Persatuan Pengusaha Penggilingan Padi dan Beras) Kota Bogor di Aula Serbaguna DPRD Kota Bogo, Kamis 22 Januari 2026.

Dalam kesempatan tersebut, Zenal menekankan peran strategis Perpadi dalam memperkuat ketahanan pangan di wilayah Kota Bogor. Dia mengapresiasi terbentuknya wadah bagi para pelaku usaha dan petani ini.  Menurutnya, kehadiran Perpadi akan sangat membantu pemerintah daerah dalam mengelola sektor pangan, khususnya dalam menjamin ketersediaan stok beras bagi masyarakat.

Baca juga:

DPRD Kota Bogor Siapkan Perda Baru Administrasi Kependudukan

Salah satu poin penting yang disampaikan Zenal adalah peluang kolaborasi antara Perpadi dengan BUMD milik pemerintah kota. Ia mendorong sinergi dengan PD Pasar Pakuan Jaya untuk mendukung program strategis nasional."Ini sangat membantu, terutama mungkin bisa melalui jalur kerja sama dengan BUMD PD Pasar. Ini sangat membantu juga program-program untuk pemasok MBG (Makan Bergizi Gratis). Nah, itu sebagai tambahan cadangan beras di Kota Bogor," ujarnya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Meski Kota Bogor kawasan urban, kata Zenal, saat ini masih terdapat lahan sawah produktif yang harus dipertahankan. Menurutnya, DPRD Kota Bogor akan terus mengawal keberadaan lahan tersebut melalui Peraturan Daerah (Perda) yang sudah ada agar petani dan lahan sawah tidak tergerus pembangunan. Zenal berharap Perpadi dapat menjadi mitra strategis dalam memastikan cadangan beras tetap aman.(*)

Baca juga:

Komisi IV DPRD Kota Bogor Bahas Lonjakan Harga Daging

Iklan

Berita Selanjutnya

Pekan Pendidikan Tinggi Jakarta (PPTJ) ke-21 - Jakarta Campus Update 2026 digelar pekan lalu.
DPRD Kota BogorBUMDpenggilinganketahanan pangan

Artikel Terkait

Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


DPRD Kota Bogor Siapkan Perda Baru Administrasi Kependudukan

20 jam lalu

Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kota Bogor menggelar rapat kerja bersama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil).
DPRD Kota Bogor Siapkan Perda Baru Administrasi Kependudukan

DPRD Kota Bogor memperkuat tiga aspek dalam draf Raperda penyelenggaraan administrasi kependudukan.


Komisi IV DPRD Kota Bogor Bahas Lonjakan Harga Daging

22 jam lalu

Komisi IV DPRD Kota Bogor bersama Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (UKM), Perdagangan, dan Perindustrian (Dinkukmdagin) membahas Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2026 sekaligus sejumlah isu strategis daerah.
Komisi IV DPRD Kota Bogor Bahas Lonjakan Harga Daging

DPRD Kota Bogor meminta Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan mengantisipasi lonjakan harga daging menjelang Ramadan.


DPRD Kota Bogor: Pekan Olahraga Provinsi Tingkatkan PAD

1 hari lalu

Komisi IV DPRD Kota Bogor bersama Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) membahas kesiapan Kota Bogor sebagai tuan rumah Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Jawa Barat 2026,
DPRD Kota Bogor: Pekan Olahraga Provinsi Tingkatkan PAD

Pekan Olahraga Provinsi Jawa Barat 2026 di Kota Bogor tidak boleh sekadar seremoni. Harus meningkatkan pendapatan asli daerah.


DPRD Kota Bogor Dorong Pemerataan Pembangunan Tanah Sareal

11 hari lalu

Anggota DPRD Kota Bogor Daerah Pemilihan (Dapil) Tanah Sareal menghadiri Musrenbang tingkat kecamatan.
DPRD Kota Bogor Dorong Pemerataan Pembangunan Tanah Sareal

Wilayah Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor memiliki posisi strategis. Pembangunan infrastruktur dasar menjadi prioritas.


Ketua DPRD Kota Bogor: Isra Mi'raj untuk Evaluasi Diri

11 hari lalu

Peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW di Masjid Agung Kota Bogor dihadiri Ketua DPRD, walikota, jajaran Forkopimda, tokoh agama, dan warga.
Ketua DPRD Kota Bogor: Isra Mi'raj untuk Evaluasi Diri

Perintah salat dari Sang Pencipta kepada Nabi Muhammad dalam peristiwa Isra Mi'ra memiliki makna. Berdampak kuat bagi tatanan sosial di masyarakat.


DPRD Kota Bogor Dukung Kelanjutan Pembangunan Jalan R3

12 hari lalu

Anggota DPRD Kota Bogor menghadiri Mesrenbang Kecamatan Bogor Timur.
DPRD Kota Bogor Dukung Kelanjutan Pembangunan Jalan R3

Jalan Regional Ring Road (R3) di Kota Bogor untuk mengurai kemacetan kawasan Tajur. DPRD Kota Bogor berharap pembebasan lahan rampung tahun depan.


DPRD Kota Bogor: Rumah Sakit Tidak Boleh Menolak Pasien

12 hari lalu

Komisi IV DPRD Kota Bogor bersilaturahmi dengan perwakilan seluruh rumah sakit se-Kota Bogor.
DPRD Kota Bogor: Rumah Sakit Tidak Boleh Menolak Pasien

DPRD Kota Bogor menyoroti laporan masyarakat terhadap rumah sakit yang menolak pasien rujukan. Dinas Kesehatan Kota Bogor menyiapkan solusi.


DPRD Kota Bogor dan Kapolresta Sinergi Jaga Keamanan

12 hari lalu

Pimpinan DPRD Kota Bogor menerima kunjungan silaturahmi dari Kapolresta Bogor Kota, Kombes Pol Rio Wahyu Anggoro.
DPRD Kota Bogor dan Kapolresta Sinergi Jaga Keamanan

Kapolresta menyatakan pihaknya memerlukan dukungan DPRD Kota Bogor untuk menyukseskan program-program pemerintah.


DPRD Kota Bogor Jaring Aspirasi di Musrenbang Bogor Barat

18 hari lalu

Anggota DPRD Kota Bogor dari Daerah Pemilihan (Dapil) Bogor Barat menghadiri kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) .
DPRD Kota Bogor Jaring Aspirasi di Musrenbang Bogor Barat

Anggota DPRD Kota Bogor menyatakan, sejumlah kegiatan pembangunan di Kecamatan Bogor Barat akan dilanjutkan di 2026.


Warga Katulampa Protes Penjualan Miras ke DPRD Kota Bogor

19 hari lalu

Komisi I menerima aspirasi warga Katulampa Kota Bogor.
Warga Katulampa Protes Penjualan Miras ke DPRD Kota Bogor

Warga Katulampa Kota Bogor khawatir peredaran minuman beralkohol atau miras dapat berdampak negatif terhadap moral generasi muda.