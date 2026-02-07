DPRD Kota Bogor Dorong Kolaborasi DPC Perpadi dan BUMD

Iklan

Info Event – Wakil Ketua II DPRD Kota Bogor, Zenal Abidin menghadiri acara pelantikan DPC pengurus Perpadi (Persatuan Pengusaha Penggilingan Padi dan Beras) Kota Bogor di Aula Serbaguna DPRD Kota Bogo, Kamis 22 Januari 2026.

Dalam kesempatan tersebut, Zenal menekankan peran strategis Perpadi dalam memperkuat ketahanan pangan di wilayah Kota Bogor. Dia mengapresiasi terbentuknya wadah bagi para pelaku usaha dan petani ini. Menurutnya, kehadiran Perpadi akan sangat membantu pemerintah daerah dalam mengelola sektor pangan, khususnya dalam menjamin ketersediaan stok beras bagi masyarakat.

Salah satu poin penting yang disampaikan Zenal adalah peluang kolaborasi antara Perpadi dengan BUMD milik pemerintah kota. Ia mendorong sinergi dengan PD Pasar Pakuan Jaya untuk mendukung program strategis nasional."Ini sangat membantu, terutama mungkin bisa melalui jalur kerja sama dengan BUMD PD Pasar. Ini sangat membantu juga program-program untuk pemasok MBG (Makan Bergizi Gratis). Nah, itu sebagai tambahan cadangan beras di Kota Bogor," ujarnya.

Meski Kota Bogor kawasan urban, kata Zenal, saat ini masih terdapat lahan sawah produktif yang harus dipertahankan. Menurutnya, DPRD Kota Bogor akan terus mengawal keberadaan lahan tersebut melalui Peraturan Daerah (Perda) yang sudah ada agar petani dan lahan sawah tidak tergerus pembangunan. Zenal berharap Perpadi dapat menjadi mitra strategis dalam memastikan cadangan beras tetap aman.(*)