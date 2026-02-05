Pencarian Terpopuler

Nogogeni ITS Team Juara Kedua Shell Eco-marathon Qatar 2026

Hotma Radja Siregar

Nogogeni ITS Team dari ITS Surabaya meraih prestasi di ajang internasional Shell Eco- marathon Qatar 2026.
Info Event — Nogogeni ITS Team dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya berhasil mengharumkan nama Indonesia dengan meraih Juara 2 kategori Urban Electric dalam ajang internasional Shell Eco- marathon Qatar 2026. Kompetisi kendaraan hemat energi yang diselenggarakan oleh perusahaan energi global Shell ini berlangsung di Losail International Circuit, Qatar, pada 21–25 Januari 2026.

Shell Eco-marathon 2026 merupakan ajang perlombaan kendaraan hemat energi yang diikuti sekitar 82 tim dari berbagai negara. Kompetisi ini berlangsung selama kurang lebih lima hari dan terbagi ke dalam beberapa sesi. Diantaranya technical inspection sebagai proses penyaringan kendaraan yang akan berlaga, practice session untuk mengenal lintasan dan mempersiapkan performa kendaraan, serta sesi race dengan kesempatan lima kali percobaan running bagi setiap tim.

Baca juga:

Tim Semar UGM Raih Dua Gelar Juara Shell Eco-Marathon Qatar

Dalam ajang ini, Nogogeni ITS Team membawa mobil single-seat berbahan bakar listrik dengan spesifikasi motor 1 kW dan menggunakan baterai Li-Ion. Kendaraan tersebut berkompetisi pada kategori Urban Concept BE (Battery Electric), sebuah kategori yang menantang tim untuk menghadirkan kendaraan listrik yang efisien, aman, dan relevan dengan kebutuhan mobilitas perkotaan.

Melalui performa terbaiknya, Nogogeni ITS Team berhasil meraih juara kedua kategori Urban Electric dengan best result efisiensi energi sebesar 231 km/kWh. Hal ini menegaskan daya saing tim mahasiswa Indonesia di tingkat internasional.

Sebanyak 14 personel diberangkatkan ke Qatar yang terdiri dari divisi teknikal, divisi nonteknikal, serta dosen pembimbing. Divisi teknikal berfokus pada pengembangan mekanikal dan kelistrikan kendaraan, sementara divisi nonteknikal berperan sebagai tim media serta internal dan external relations untuk mendukung kelancaran tim selama kompetisi.

Baca juga:

Mobil Semar UGM Berlaga di Shell Eco-Marathon Qatar

Selama berada di Qatar, Nogogeni ITS Team juga mendapatkan dukungan dari IKA Qatar ITS serta berbagai sponsor yang telah mendukung dalam bentuk dana, barang, dan jasa. Para sponsor yakni PT Pertamina Lubricants, AJR Power, PT Swanaya Prisadi Indonesia, PT Pelindo Jasa Maritim, PT Indonesia Steel Tube Works, Master Racing, dan PT BPR Jatim.

“Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh sponsor dan pihak yang telah memberikan dukungan penuh kepada Nogogeni ITS Team dalam ajang Shell Eco-marathon ini. Dukungan tersebut menjadi motivasi besar bagi kami untuk memberikan hasil terbaik,” ujar Kepala Divisi Sponsorship & Public Relation Nogogeni ITS Team Firmansyah Permadi Rastanto.

Melalui partisipasi di Shell Eco-marathon Qatar 2026 ini, Nogogeni ITS Team berharap dapat terus meningkatkan prestasi, membawa nama Indonesia di kancah internasional, dan menunjukkan komitmen generasi muda terhadap pengembangan teknologi kendaraan ramah lingkungan.(*)

Shell Eco-marathonITSQatar

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

