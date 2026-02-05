Fashion Show SiSeSa Hadirkan Lebih dari 100 Koleksi Busana

Iklan

Info Event — Tahun ini, merek busana muslim syar’i premium SiSeSa.kembali menyelenggarakan Annual Fashion Show untuk meluncurkan rangkaian koleksi terbarunya. SiSeSa. Annual Fashion Show 2026 diadakan pada 28 Januari 2026 di Ballroom The Langham Hotel Jakarta, dengan mengusung tema “The Kaleidoscope.”

Melalui perhelatan tahunan ini, SiSeSa. menghadirkan keragaman busana muslim syar’i untuk berbagai kebutuhan Muslimah, mulai dari koleksi untuk keseharian, momen spesial, hingga koleksi khusus Ramadan dan Idulfitri. Konsistensi Si.Se.Sa. dalam menghadirkan busana yang sesuai kaidah syar’i, menutup aurat, bersiluet longgar, tidak transparan. Dipadukan dengan khimar dalam beragam gaya dan ukuran.

Keseluruhan koleksi terbaru menampilkan siluet A-line dan klok yang memberi kesan feminin, anggun, dan nyaman dikenakan. Detail dan ornamen eksklusif menjadi sorotan, memperkuat kesan elegan dan artistik, di antaranya penggunaan kristal Swarovski Austria, serta aplikasi pleats dan bordir handmade pada busana dan khimar.

Sebanyak 106 looks ditampilkan dan terbagi ke dalam lima seri utama. Seri pertama, koleksi kasual dari lini Si.Se.Sa. Blue dan Basic, yaitu Pique-Nique Collection yang menghadirkan desain minimalis dengan sentuhan feminin. Seri kedua menampilkan koleksi dengan nuansa lebih formal dan elegan.

Seri ketiga, Shimmering Collection, menonjolkan motif monogram Si.Se.Sa. dalam nuansa cokelat dan marun, serta versi yang lebih minimalis dengan warna pastel lembut. Seri keempat merupakan koleksi khusus abaya dan khimar sebagai bentuk solidaritas dan dukungan terhadap perjuangan rakyat Palestina. Seri ini mengadaptasi motif keffiyeh, syal bercorak kotak hitam-putih.

Tema The Kaleidoscope diwujudkan pula dalam seri kelima yaitu Family Set Ied Fitr Collection dengan penggunaan wastra Nusantara sebagai bahan utama, yaitu tenun Aceh dan Sumatera Barat.

SiSeSa Annual Fashion Show 2026 kembali menghadirkan para muse dari kalangan selebriti. Paula Verhoeven tampil anggun mengenakan dress panjang dengan loose cutting berbahan velvet premium yang dikombinasikan dengan Arabic chiffon serta long cape berdetail bordir handmade.

Hamidah Rachmayanti memperagakan koleksi berbahan shimmering glass nuansa nude brown yang berkilau lembut dan elegan. Sementara itu, Celine Evangelista tampil memukau dalam rancangan bernuansa glamor-syar’i dengan bahan tulle detail kristal dan siluet flowy.

Didirikan pada 2011, SiSeSa merupakan pelopor busana muslim syar’i di Indonesia yang digagas oleh tiga kakak-beradik putri desainer Merry Pramono: Siriz Tentani, Senaz Nasansia, dan Sansa Enandera.

Lebih dari sekadar merek fashion, SiSeSa. adalah sebuah gerakan yang memberdayakan perempuan Muslim untuk mengekspresikan identitasnya dengan percaya diri dan anggun. Setiap desain dihadirkan untuk menginspirasi kekuatan, kebanggaan, dan keindahan Muslimah dalam balutan busana yang selaras dengan nilai syariah.(*)