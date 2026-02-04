Film Komedi Romantis Macam Betool Aja Segera Tayang

Iklan

Info Event – Tunas Citrasinema Kreatif resmi mengumumkan jadwal penayangan Film “Macam Betool Aja” di bioskop seluruh Indonesia pada 12 Februari 2026. Film bergenre komedi romantis ini akan mengajak penonton menyelami dinamika dunia Event Organizer (EO) yang penuh tantangan, dibalut dengan sabotase pernikahan dan kisah cinta lama yang belum usai.

Executive Produser Cing Kyatt mengatakan, Tunas Citrasinema Kreatif ingin menghadirkan film yang sangat dekat dengan realita anak muda saat ini. Yakni mereka yang berjuang membangun mimpi dari nol sebagai freelancer, namun tetap memiliki ruang untuk cinta dan persahabatan. “Macam Betool Aja adalah persembahan kami bagi para pejuang kreatif di Indonesia,” ujarnya.

Film “Macam Betool Aja” mengisahkan Alung, Igor, dan Ujay, tim EO freelance yang nekat merintis usaha sendiri bernama AIU-EO. Bermarkas di ruko sederhana milik keluarga Alung dekat pasar, nasib mereka berubah saat mendapatkan proyek impian dari Udin, pengusaha kaya raya yang ingin menggelar pesta pernikahan mewah.

Konflik memuncak saat Igor menyadari calon mempelai wanita adalah Sofia, teman masa SMP-nya. Terjebak dalam misi rahasia untuk membatalkan pernikahan atas permintaan Sofia, AIU EO harus berhadapan dengan dilema antara keuntungan bisnis dan kesetiaan hati. Film “Macam Betool Aja” dibintangi oleh Oki Rengga, Lolox, Andri Mashadi, Michelle Ziudith, dan Adi Sudirja.



Menyambut perilisan Film “Macam Betool Aja”, Tunas Citrasinema Kreatif mengadakan dua kali Gala Premiere di Jakarta pada 28 Januari 2026 di Cinema XXI Epicentrum, Kuningan dan Gala Premiere Medan di Deli Park Mall, Medan pada 5 Februari 2026.(*)