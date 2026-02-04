INACRAFT 2026 Merayakan Peran Womenpreneurs

Iklan

Info Event - The Jakarta International Handicraft Trade Fair (INACRAFT), pameran kerajinan tangan terbesar dan terlengkap se-Asia Tenggara akan kembali hadir pada tanggal 4-8 Februari 2026 di Jakarta International Convention Center (JICC) dengan menempati seluruh hall atau sekitar 24.941 meter persegi.

Pameran yang diprakarsai oleh Asosiasi Eksportir dan Produsen Handicraft Indonesia (ASEPHI) bekerja sama dengan Mediatama Event ini sukses diselenggarakan selama 25 tahun dengan mengusung tema besar “From Smart Village to Global Market”.

Baca juga: MFWS 2024 Siapkan Sistem Pendukung Womenpreneur Bangun Bisnis Global

Melalui tema tersebut, INACRAFT berkomitmen menjadi sarana promosi produk kerajinan lokal unggulan yang inovatif dan berkualitas, guna memperkuat pasar domestik sekaligus membuka akses ke pasar global sebagai komoditas ekspor.

Pada penyelenggaraan yang ke-26, INACRAFT beralih dari pendekatan geografis kepada pendekatan human-centered dengan menempatkan womenpreneurs sebagai ikon utama. Dengan konsep “Exploring and Celebrating Womenpreneurs in Craft”ini, ASEPHI mengajak masyarakat untuk lebih mengenal proses, cerita, dan semangat para womenpreneurs, yang melalui ketekunan, sentuhan hati, dan keterampilan tangan dapat menghadirkan karya bernilai budaya yang terus berkembang mengikuti zaman.

Tahun ini Pameran INACRAFT akan diikuti total 1.013 peserta atau stand. Rinciannya 788 peserta Individu, 208 stand dari kementerian, BUMN, dan dinas, 10 peserta dari luar negeri serta 56 peserta talam (kuliner Nusantara).

INACRAFT menargetkan transaksi retail Rp 102,5 miliar dengan kontrak dagang diharapkan mencapai US$ 1,5 juta. Tahun ini, INACRAFT menargetkan 100 ribu pengunjung dan buyers dari luar negeri. Selain itu diperkirakan ada 1.000 pengunjung dari Jepang, Singapura, Malaysia, Timor Leste, USA, India, Australia, Perancis, Uzbekistan, Filipina, Brunei Darussalam, dan Maroko.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Tahun ini INACRAFT kembali menjalin kerjasama dengan Bank Mandiri sebagai sponsor utama. INACRAFT yang mempertemukan kreativitas, nilai budaya, dan peluang usaha, relevan dengan komitmen Bank Mandiri membangun ekosistem UMKM yang terintegrasi. “Ini sejalan dengan komitmen kami untuk terus mendukung sektor UMKM dan industri kreatif melalui berbagai solusi keuangan yang inovatif sekaligus mendorong praktik keberlanjutan,” ujar Senior Vice President Bank Mandiri, Abeka Natalia.

Bank Mandiri turut menghadirkan berbagai program menarik yakni raffle berhadiah dengan transaksi menggunakan QR Bayar, kartu debit, dan kartu kredit. Berikutnya penukaran Livin’poin dengan merchandise eksklusif, cashback hingga Rp100 ribu untuk transaksi Mandiri Kartu Kredit dan QR Bayar, serta program cicilan 0 persen hingga tenor enam bulan.

Hadir juga Mandiri Looping for Life, inisiatif keberlanjutan Bank Mandiri yang berfokus pada edukasi pengurangan emisi karbon, penguatan praktik ekonomi sirkular, serta pemberdayaan UMKM kreatif. Bank Mandiri menggandeng Rue sebagai salah satu brand crafting Indonesia yang merepresentasikan perpaduan kreativitas, keberlanjutan, dan daya saing produk lokal di pasar yang lebih luas.

Pameran INACRAFT dibuka untuk umum pada pukul 10.00- 21.00 WIB dengan tiket masuk Rp 35 ribu. Pengunjung dapat membeli tiket pada website official INACRAFT dan ticket box di venue pameran. Nasabah Bank Mandiri dapat membeli tiket presale buy 1 get 1 di Sukha Livin’ by Mandiri.

Informasi dan agenda kegiatan dapat dilihat di laman digital www.inacraft.co.id, serta akun official media sosial INACRAFT di Facebook, Instagram dan Tiktok @weareinacraft serta Channel Youtube We Are INACRAFT.(*)