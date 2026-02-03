Pencarian Terpopuler

Sahira Butik Hotel Paledang Bogor Kembali Beroperasi

Reporter

Editor

Hotma Radja Siregar

Sahira Butik Hotel Paledang Bogor resmi kembali menyapamasyarakat dan wisatawan dengan konsep, fasilitas, dan layanan yang telah diperbarui.
Info Event – Sahira Butik Hotel Paledang Bogor resmi kembali menyapa masyarakat dan wisatawan dengan konsep, fasilitas, dan layanan yang telah diperbarui. Hotel yang sempat menghentikan operasional pada 29 Maret 2025 ini kini hadir dengan wajah dan semangat baru setelah melalui proses evaluasi serta pembaruan manajemen secara menyeluruh.

Terletak di jantung Kota Bogor, Sahira Butik Hotel Paledang menawarkan kemudahan akses ke berbagai ikon kota. Lokasinya yang hanya sekitar tujuh menit berjalan kaki dari kawasan Taman Istana Bogor menjadikan hotel ini strategis bagi wisatawan maupun pelaku perjalanan bisnis. Sejumlah destinasi populer seperti Museum Zoologi Bogor dan Tugu Kujang juga dapat dijangkau dengan mudah.

Satpol PP Bogor Tertibkan Spanduk Setelah Keluhan Prabowo

Kembalinya operasional Sahira Butik Hotel Paledang menjadi langkah penting dalam menghadirkan standar pengalaman menginap yang lebih relevan dengan kebutuhan tamu masa kini.

“Melalui re-opening ini, kami ingin menegaskan komitmen Sahira Butik Hotel Paledang untuk terus beradaptasi dan memberikan layanan yang lebih optimal. Pembaruan yang kami lakukan tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga mencakup peningkatan kualitas pelayanan dan penguatan identitas brand,” ujar  Corporate PR & Marketing Manager Sahira Hotels Group, Citra Wulandary Yunisha Citra.

Salah satu pembaruan utama yang dihadirkan adalah penggunaan Smart TV dengan sistem IPTV di seluruh kamar. Fasilitas ini memungkinkan tamu menikmati berbagai saluran hiburan nasional dan internasional dengan kualitas tampilan yang lebih baik. Selain itu, sistem IPTV juga memudahkan tamu untuk berkomunikasi langsung dengan Front Office serta melakukan pemesanan layanan kamar secara praktis melalui televisi.

Kabupaten Bogor Masuk Percontohan Digitalisasi Bansos Nasional 2026

Selain fokus pada area kamar, manajemen Sahira Butik Hotel Paledang juga melakukan peningkatan pada sejumlah fasilitas umum. Restoran, halaman lebih cantik di area kolam renang outdoor, hingga penyediaan sepeda listrik turut diperbarui untuk mendukung kenyamanan dan aktivitas tamu selama menginap. Seluruh pembaruan ini dirancang agar hotel semakin ramah bagi keluarga maupun tamu dengan agenda bisnis.

Dari sisi positioning, Sahira Butik Hotel Paledang mengusung konsep yang lebih inklusif dan terbuka untuk berbagai segmen pasar. Semangat tersebut tercermin dalam tagline #SahiraUntukSemua, yang menegaskan komitmen hotel sebagai akomodasi yang hangat, ramah, dan dapat dinikmati oleh semua kalangan. “Kami berharap kehadiran kembali Sahira Butik Hotel Paledang dapat memberikan kontribusi positif bagi pariwisata Kota Bogor sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi lokal,” kata Citra.

Dengan lokasi strategis, fasilitas yang telah ditingkatkan, serta layanan yang lebih segar, Sahira Butik Hotel Paledang optimistis dapat kembali membangun kepercayaan publik dan memperkuat eksistensinya di industri perhotelan Kota Bogor. Untuk informasi lebih lanjut, bisa kunjungi Instagram resmi di @sahirabutikhotel atau hubungi Whatsapp di 0813-1965-161.(*)

Bogor

