Hidangan Ramadan Ala Chef William Wongso di ARYADUTA Menteng

Info Event—Ramadan tahun ini menjadi momen istimewa di ARYADUTA Menteng. Hotel legendaris yang memasuki usia ke-52 menghadirkan sebuah perayaan kuliner penuh makna dengan menggandeng salah satu maestro kuliner Indonesia paling berpengaruh, Chef William Wongso.

Sebuah kolaborasi yang mempertemukan layaknya seorang legenda bertemu di tempat legendaris, menghadirkan pengalaman berbuka puasa yang tidak hanya memanjakan lidah, tetapi juga merayakan warisan rasa Nusantara dalam balutan suasana yang hangat dan elegan.

Chef William Wongso yang dikenal sebagai pakar kuliner dengan pengalaman melintang di dunia gastronomi Eropa dan Asia, menghadirkan konsep “Ramadan Nusantara Journey”. Ini adalah perjalanan rasa yang merangkai tradisi, sejarah, dan keotentikan kuliner dari berbagai penjuru.

Keahlian Chef William Wongso terbentuk bukan dari bangku pendidikan formal, melainkan dari proses panjang belajar langsung dari para penjaja kaki lima hingga dapur restoran dan hotel berbintang, bahkan mengunjungi langsung daerah asal setiap hidangan. Dedikasinya terhadap dunia kuliner diakui secara nasional dan internasional, mulai dari Sertifikasi Profesi BNSP hingga penunjukannya sebagai Duta Besar Kehormatan Korea Selatan.

Di Restoran JP Bistro ARYADUTA Menteng, para tamu diajak menikmati sajian berbuka puasa yang kaya rasa dan cerita. Ragam hidangan pembuka khas Timur Tengah seperti Hummus, Babaganoush, Mint Tabbouledh, dan Fattoush Salad berpadu dengan aneka cita rasa Asia, termasuk Mixed Vegetable Samosa, Rujak, hingga Dal Tadka.

Sorotan utama terletak pada deretan Signature Dish racikan Chef William Wongso, yang merepresentasikan keahlian dan kecintaannya pada kuliner Nusantara dan Peranakan, seperti Gado-Gado dengan saus kacang khas, Selada Bangka Orange and Shrimps, Singapore Rojak Nyonya, Laksa Udang, Beef Rendang, Ayam Kecombrang, Belado Terong Jepang, Tumis Kecipir Teri Medan, hingga Cumi Hitam Pekalongan. Setiap hidangan disajikan dengan sentuhan elegan, menghadirkan keseimbangan rasa yang mendalam dan autentik.

Pengalaman berbuka puasa ini ditawarkan dengan harga Rp 420 ribu net per orang, berlaku selama bulan Ramadan, dengan penawaran spesial Buy 4 Get 5 di Restoran JP Bistro. Nuansa Ramadan juga hadir di Shima Japanese Restaurant dan Ambiente Ristorante, yang masing-masing menyajikan menu khusus Ramadan dengan karakter rasa yang tetap autentik sesuai identitas restorannya.

Dengan nama besar Chef William Wongso yang tidak diragukan lagi pengalaman dan keuletannya di dunia kuliner, kolaborasi ini sejalan dengan brand ARYADUTA yang iconically Indonesian, globally inspired.

“Kami berharap racikan beliau dapat menginspirasi para tamu dan menghadirkan pengalaman Ramadan yang berkesan di tempat yang juga memiliki nilai sejarah. Inilah saatnya legenda bertemu legenda,” ujar General Manager ARYADUTA Menteng, Fajar Sukarno.

Nikmati juga Hampers Ramadan mulai dari IDR. 388 ribu per Box, tersedia di AKAR, tempat co-working space di lobby ARYADUTA Menteng. Promosi menginap nyaman selama bulan Ramadan hanya dengan Rp 1.433.600 h termasuk sarapan atau sahur untuk dua orang dan berbuka puasa di JP Bistro untuk dua orang.

Pesan melalui www.aryaduta.com/menteng dengan kode promo RAMADAN15. Anda bisa mendapatkan diskon 15 persen. Penawaran menarik lainnya adalah diskon hingga 20 persen untuk dan pengguna kartu BANK Mandiri BANK BRI dan Tring! By Pegadaian. Informasi lebih lanjut, silakan kunjungi Instagram @aryadutamenteng atau melalui telepon 0822 4722 2551.

Ramadan di ARYADUTA Menteng tahun ini bukan sekadar tentang berbuka puasa, melainkan tentang merayakan perjalanan rasa, Sapta Rasa, warisan budaya, dan kebersamaan dalam sebuah pengalaman kuliner yang akan dikenang lama setelah bulan suci berakhir.(*)