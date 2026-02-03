Pencarian Terpopuler

Koran Tempo
Majalah Tempo
Dukung Tempo
MASUK DAFTAR
image-bahasa
image-language

Hidangan Ramadan Ala Chef William Wongso di ARYADUTA Menteng

Reporter

Editor

Hotma Radja Siregar

image-gnews
Hotel legendaris ARYADUTA Menteng menghadirkan perayaan kuliner penuh makna di bulan Ramadan tahun ini.
Hotel legendaris ARYADUTA Menteng menghadirkan perayaan kuliner penuh makna di bulan Ramadan tahun ini.
Iklan

Info Event—Ramadan tahun ini menjadi momen istimewa di ARYADUTA Menteng. Hotel legendaris yang memasuki usia ke-52 menghadirkan sebuah perayaan kuliner penuh makna dengan menggandeng salah satu maestro kuliner Indonesia paling berpengaruh, Chef William Wongso.

Sebuah kolaborasi yang mempertemukan layaknya seorang legenda bertemu di tempat legendaris, menghadirkan pengalaman berbuka puasa yang tidak hanya memanjakan lidah, tetapi juga merayakan warisan rasa Nusantara dalam balutan suasana yang hangat dan elegan.

Baca juga:

Rayakan Natal dan Tahun Baru di ARYADUTA Menteng

Chef William Wongso yang dikenal sebagai pakar kuliner dengan pengalaman melintang di dunia gastronomi Eropa dan Asia, menghadirkan konsep “Ramadan Nusantara Journey”. Ini adalah perjalanan rasa yang merangkai tradisi, sejarah, dan keotentikan kuliner dari berbagai penjuru.

Keahlian Chef William Wongso terbentuk bukan dari bangku pendidikan formal, melainkan dari proses panjang belajar langsung dari para penjaja kaki lima hingga dapur restoran dan hotel berbintang, bahkan  mengunjungi langsung daerah asal setiap hidangan. Dedikasinya terhadap dunia kuliner diakui secara nasional dan internasional, mulai dari Sertifikasi Profesi BNSP hingga penunjukannya sebagai Duta Besar Kehormatan Korea Selatan.

Di Restoran JP Bistro ARYADUTA Menteng, para tamu diajak menikmati sajian berbuka puasa yang kaya rasa dan cerita. Ragam hidangan pembuka khas Timur Tengah seperti Hummus, Babaganoush, Mint Tabbouledh, dan Fattoush Salad berpadu dengan aneka cita rasa Asia, termasuk Mixed Vegetable Samosa, Rujak, hingga Dal Tadka.

Baca juga:

Rasakan Santapan Natal di ARYADUTA Menteng

Sorotan utama terletak pada deretan Signature Dish racikan Chef William Wongso, yang merepresentasikan keahlian dan kecintaannya pada kuliner Nusantara dan Peranakan, seperti Gado-Gado dengan saus kacang khas, Selada Bangka Orange and Shrimps, Singapore Rojak Nyonya, Laksa Udang, Beef Rendang, Ayam Kecombrang, Belado Terong Jepang, Tumis Kecipir Teri Medan, hingga Cumi Hitam Pekalongan. Setiap hidangan disajikan dengan sentuhan elegan, menghadirkan keseimbangan rasa yang mendalam dan autentik.

Pengalaman berbuka puasa ini ditawarkan dengan harga Rp 420 ribu net per orang, berlaku selama bulan Ramadan, dengan penawaran spesial Buy 4 Get 5 di Restoran JP Bistro. Nuansa Ramadan juga hadir di Shima Japanese Restaurant dan Ambiente Ristorante, yang masing-masing menyajikan menu khusus Ramadan dengan karakter rasa yang tetap autentik sesuai identitas restorannya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Dengan nama besar Chef William Wongso yang tidak diragukan lagi pengalaman dan keuletannya di dunia kuliner, kolaborasi ini sejalan dengan brand ARYADUTA yang iconically Indonesian, globally inspired.

“Kami berharap racikan beliau dapat menginspirasi para tamu dan menghadirkan pengalaman Ramadan yang berkesan di tempat yang juga memiliki nilai sejarah. Inilah saatnya legenda bertemu legenda,” ujar General Manager ARYADUTA Menteng, Fajar Sukarno.

Nikmati juga Hampers Ramadan mulai dari IDR. 388 ribu per Box, tersedia di AKAR, tempat co-working space di lobby ARYADUTA Menteng. Promosi menginap nyaman selama bulan Ramadan hanya dengan Rp 1.433.600 h termasuk sarapan atau sahur untuk dua orang dan berbuka puasa di JP Bistro untuk dua orang.

Pesan melalui www.aryaduta.com/menteng dengan kode promo RAMADAN15. Anda bisa mendapatkan diskon 15 persen. Penawaran menarik lainnya adalah diskon hingga 20 persen untuk dan pengguna kartu BANK Mandiri BANK BRI dan Tring! By Pegadaian. Informasi lebih lanjut, silakan kunjungi Instagram @aryadutamenteng atau melalui telepon 0822 4722 2551.

Ramadan di ARYADUTA Menteng tahun ini bukan sekadar tentang berbuka puasa, melainkan tentang merayakan perjalanan rasa, Sapta Rasa, warisan budaya, dan kebersamaan dalam sebuah pengalaman kuliner yang akan dikenang lama setelah bulan suci berakhir.(*)

Iklan

Berita Selanjutnya

Film
Aryaduta MentengWilliam WongsoRamadan

Artikel Terkait

Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Rayakan Natal dan Tahun Baru di ARYADUTA Menteng

43 hari lalu

ARYADUTA Menteng menggelar serangkaian acara spesial untuk merayakan Natal dan Tahun Baru.
Rayakan Natal dan Tahun Baru di ARYADUTA Menteng

ARYADUTA Menteng menggelar serangkaian acara spesial untuk merayakan Natal dan Tahun Baru.


Rasakan Santapan Natal di ARYADUTA Menteng

4 Desember 2025

ARYADUTA Menteng menyajikan sntap malam Christmas Eve pada 24-26 Desember 2025.
Rasakan Santapan Natal di ARYADUTA Menteng

Para tamu ARYADUTA Menteng diundang menyaksikan kehangatan dekorasi sekaligus menikmati santap malam Natal.


Hotel Aryaduta Menteng Tempat Pernikahan Terbaik di Jakarta

15 Oktober 2025

Aryaduta Menteng meraih penghargaan Best Wedding Venue di Jakarta di ajang Exquisite Awards 2025.
Hotel Aryaduta Menteng Tempat Pernikahan Terbaik di Jakarta

Hotel Aryaduta Menteng menjadi tempat pernikahan lebih dari 2.500 pasangan sejak 1974.


Aryaduta Menteng Jadi Tuan Rumah Hari Yoga Internasional

8 Juli 2025

Hari Yoga Internasional ke-10 di Aryaduta Menteng, 21 Juni 2025.
Aryaduta Menteng Jadi Tuan Rumah Hari Yoga Internasional

Hotel Aryaduta Menteng tampil total mendukung acara ini.


Tiga Tahun Beruntun, Aryaduta Dukung Jakarta Marathon

7 Juli 2025

BTN Jakarta International Marathon 2025.
Tiga Tahun Beruntun, Aryaduta Dukung Jakarta Marathon

Aryaduta Menteng kembali membuktikan diri sebagai mitra strategis dalam mendorong geliat sport tourism Jakarta.


Liburan Sekolah Makin Seru di Aryaduta Menteng

21 Juni 2025

Liburan sekolah di Aryaduta Menteng.
Liburan Sekolah Makin Seru di Aryaduta Menteng

Liburan sekolah bukan sekadar waktu jeda dari rutinitas, tapi juga momen istimewa untuk mempererat hubungan keluarga.


Jejak Italia dalam Rasa Argentina di Aryaduta Menteng

16 April 2025

Chef Fransisco Javier Sanchez Alcazar
Jejak Italia dalam Rasa Argentina di Aryaduta Menteng

Aryaduta Menteng tak hanya menyuguhkan kenyamanan, tapi juga pengalaman rasa yang merayakan warisan, menghubungkan benua, dan menyatukan selera.


Ramadan Sejuta Rasa di Aryaduta Menteng

6 Maret 2025

Paket buka puasa All You Can Eat Buffet di JP Bistro Aryaduta Menteng.
Ramadan Sejuta Rasa di Aryaduta Menteng

Aryaduta Menteng berupaya menjadikan Ramadan tahun ini lebih bermakna, tidak hanya bagi para tamu, tetapi juga bagi komunitas sekitar.


Hotel Aryaduta Menteng Raih Dua Medali di SIAL Interfood 2024

28 November 2024

ARYADUTA Menteng Raih Medali Silver dan Perunggu di SIAL Interfood 2024
Hotel Aryaduta Menteng Raih Dua Medali di SIAL Interfood 2024

Hotel Aryaduta Menteng semakin memperkuat reputasinya sebagai salah satu destinasi kuliner terbaik di Jakarta.


Kunjungan Paus Fransiskus di Jakarta: Momen Bersejarah di Aryaduta Menteng

13 September 2024

Delegasi Paus Fransiskus di Aryaduta Menteng.
Kunjungan Paus Fransiskus di Jakarta: Momen Bersejarah di Aryaduta Menteng

Hotel Aryaduta Menteng, dengan pelayanan terbaiknya, berperan sebagai titik persinggahan strategis bagi delegasi penting ini.