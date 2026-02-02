Paket Berbuka Puasa Unik di The Sahira Hotel Bogor

Iklan

Info Event – Menyambut bulan suci Ramadan 2026, The Sahira Hotel Bogor menggelar Media & Client Gathering Kampoeng Ramadan, 30 Januari, sebagai ajang peluncuran rangkaian program Ramadan, termasuk paket berbuka puasa yang mengusung konsep kebersamaan, tradisi, dan sajian kuliner berlimpah.

Acara yang dihadiri oleh perwakilan pemerintah daerah, rekan-rekan media, kreator digital, mitra, dan klien ini menjadi momen untuk memperkenalkan konsep Kampoeng Ramadan sebagai pengalaman Ramadan yang lebih dari sekadar kuliner. Turut hadir Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor Firdaus, dan Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kota Bogor Iceu Pujiati.

General Manager The Sahira Hotel, Siska Valentine, mengatakan Kampoeng Ramadan dihadirkan sebagai ruang kebersamaan bagi keluarga, komunitas, dan masyarakat.“Ramadan adalah momen kebersamaan. Melalui konsep Kampoeng Ramadan, kami ingin menghadirkan pengalaman ramadan yang hangat, bernuansa tradisi, dan penuh cerita, mulai dari kuliner khas, suasana kekeluargaan, hingga berbagai program tematik yang dapat dinikmati bersama oleh warga Bogor dan sekitarnya,” ujarnya.

Pada Ramadan tahun ini, Kampoeng Ramadan The Sahira Hotel menghadirkan lebih dari 101 sajian berbuka puasa yang dapat dinikmati oleh para tamu. Beragam menu unggulan disajikan melalui buffet dan berbagai stall tematik, mulai dari pojok takjil, es campur parade, aneka gorengan, dominasi menu khas Nusantara dan sentuhan cita rasa internasional.

Beberapa menu yang ditawarkan antara lain grabahan masakan Sunda, karedok, rujak, stall bakso, stall pasta, teppanyaki, serta pojok Timur Tengah. Untuk pencinta hidangan utama, tersedia pula iga garang asam, carving roasted beef dan roasted chicken. Beragam pilihan minuman tradisional dan segar seperti teh tarik, bajigur, bandrek, serta aneka minuman dingin turut melengkapi pengalaman berbuka puasa.

Kampoeng Ramadan The Sahira Hotel ditawarkan dengan harga early bird Rp180 ribu nett per pax, dengan periode reservasi hingga 18 Februari 2026. Sementara itu, harga normal Rp195 ribu nett per pax.

Selain sajian kuliner, The Sahira Hotel juga turut menghadirkan program unggulan tema Ramadan lainnya, seperti Cucurak Sarerea, tradisi makan bersama sambut ramadan bersama orang terdekat. Lalu Ramadan Ready to Glow acara Beauty Class, Hijab Do Tutorial, dan Perfume Workshop pada 7 Februari 2025. Berikutnya program Dai Cilik Sahira untuk memberikan ruang edukatif dan inspiratif bagi generasi muda pada 28 Februari 2026.

Seluruh program jelang Ramadan di The Sahira Hotel diharapkan menambah nilai kebersamaan dan pengalaman Ramadan bagi para tamu. Untuk informasi lebih lanjut, bisa kunjungi Instagram resmi di @thesahirahotel atau hubungi bagian Sahira Booking Center di 0877-9040-0030 / 0819-5080-500. (*)