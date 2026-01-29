Pencarian Terpopuler

Ketua DPRD Kota Bogor: Isra Mi'raj untuk Evaluasi Diri

Reporter

Editor

Hotma Radja Siregar

image-gnews
Peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW di Masjid Agung Kota Bogor dihadiri Ketua DPRD, walikota, jajaran Forkopimda, tokoh agama, dan warga.
Info Event - Ketua DPRD Kota Bogor, Dr. Adityawarman Adil menghadiri Peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW di Masjid Agung Kota Bogor pada Selasa 20 Januari 2026. Acara yang berlangsung khidmat ini dihadiri  Walikota Bogor, Dedie A. Rachim serta jajaran Forkopimda, tokoh agama, dan warga.

Dalam momentum tersebut, Adityawarman menekankan pentingnya memaknai peristiwa perjalanan Rasulullah sebagai evaluasi diri bagi seluruh masyarakat. Dia menyampaikan peringatan Isra Mi'raj bukan sekadar seremoni tahunan, melainkan sebuah kesempatan besar bagi umat Muslim untuk melakukan refleksi mendalam. 

DPRD Kota Bogor Dorong Pemerataan Pembangunan Tanah Sareal

"Perjalanan Rasulullah SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa (Isra) lalu naik ke langit hingga Sidratul Muntaha (Mi'raj) adalah peristiwa mukjizat luar biasa yang terjadi pada malam 27 Rajab, yakni beliau menerima perintah salat lima waktu langsung dari Allah SWT," katanya.

Adityawarman Adil menjelaskan inti dari perjalanan spiritual tersebut adalah penerimaan perintah shalat lima waktu secara langsung oleh Nabi Muhammad SAW.  Ia menilai, salat merupakan tiang utama hubungan vertikal dengan Sang Pencipta, tetapi juga memiliki dampak yang kuat bagi tatanan sosial di masyarakat. "Momentum memperingati Isra Mi'raj Rasulullah SAW bagi kita sekalian untuk melakukan evaluasi dan refleksi diri," ujarnya. 

Ketua DPRD Kota Bogor juga memaparkan kegiatan peringatan ini adalah untuk memperkuat kesadaran spiritual. Dia mengingatkan masyarakat untuk selalu menempatkan salat sebagai prioritas utama dalam aktivitas kehidupan. Menurutnya, kedisiplinan dalam menjalankan ibadah salat akan berbanding lurus dengan kualitas karakter seseorang.

DPRD Kota Bogor Dukung Kelanjutan Pembangunan Jalan R3

"Ibadah salat yang terjaga akan berdampak pada kebaikan diri sendiri dan memberikan pengaruh positif bagi kemaslahatan masyarakat luas," kata politisi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.

Peringatan Isra Mi'raj tahun 2026 ini diharapkan mampu mempererat tali silaturahmi antarwarga serta meningkatkan nilai-nilai religiusitas di Kota Bogor agar menjadi kota yang lebih berkah dan harmonis.(*)

 

Forum Bali Oecon Day mendorong lahirnya Coral Emergency Declaration sebagai penanda perlindungan terumbu karang telah memasuki fase tindakan darurat.
DPRD Kota BogorIsra Mi'rajEvaluasi diri

