DPRD Kota Bogor Dukung Kelanjutan Pembangunan Jalan R3

Hotma Radja Siregar

image-gnews
Anggota DPRD Kota Bogor menghadiri Mesrenbang Kecamatan Bogor Timur.
Info Event — Anggota DPRD Kota Bogor dari Daerah Pemilihan (Dapil) Bogor Timur–Bogor Tengah menghadiri kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Bogor Timur di Pasar Gembrong Sukasari, Kota Bogor, Rabu 21 Januari 2026.

Sejumlah anggota DPRD Kota Bogor yang hadir dalam kegiatan yakni  Sugeng Teguh Santoso (STS), H. Subhan, Anna Mariam Fadhilah, dan Karina Soebakti. Kehadiran para wakil rakyat ini untuk mendukung proses perencanaan pembangunan yang melibatkan aspirasi masyarakat di tingkat kecamatan.

Sugeng Teguh Santoso (STS), mengatakan DPRD Kota Bogor mendukung penuh program pembangunan yang direncanakan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor, khususnya yang menyasar wilayah Bogor Timur.

“Kami dari DPRD Kota Bogor mendukung pemerintah kota. Anggaran yang berasal dari bantuan pusat, sementara pemerintah kota menyiapkan lahannya. Dengan begitu, pembangunan bisa terpusat dan tidak terpencar, serta kantor-kantor lama bisa dimanfaatkan kembali, termasuk kantor kelurahan,” ujarnya.

Anggota DPRD Kota Bogor, H. Subhan, juga mendukung kelanjutan proyek pembangunan Jalan Regional Ring Road (R3) yang menjadi salah satu prioritas untuk mengurai kemacetan, khususnya di kawasan Tajur. “Prioritasnya adalah pembangunan Jalan R3 dari Kuntum hingga tembus ke wilayah Sindangrasa,” katanya

Subhan menambahkan, pada 2027 mendatang diharapkan proses pembebasan lahan untuk proyek Jalan R3 dapat selesai hingga wilayah Sindangrasa, Kecamatan Bogor Timur. Setelah segmen tersebut rampung, pembangunan akan dilanjutkan menuju wilayah Katulampa. “Jalan R3 ini yang diprioritaskan dan mudah-mudahan bisa selesai tuntas di 2028 sesuai harapan Pak Wali Kota Bogor,” ujarnya.(*)

Berita Selanjutnya

Forum Bali Oecan Day mendorong lahirnya Coral Emergency Declaration sebagai penanda perlindungan terumbu karang telah memasuki fase tindakan darurat.
