Pencarian Terpopuler

Koran Tempo
Majalah Tempo
Dukung Tempo
MASUK DAFTAR
image-bahasa
image-language

DPRD Kota Bogor dan Kapolresta Sinergi Jaga Keamanan

Reporter

Editor

Hotma Radja Siregar

image-gnews
Pimpinan DPRD Kota Bogor menerima kunjungan silaturahmi dari Kapolresta Bogor Kota, Kombes Pol Rio Wahyu Anggoro.
Pimpinan DPRD Kota Bogor menerima kunjungan silaturahmi dari Kapolresta Bogor Kota, Kombes Pol Rio Wahyu Anggoro.
Iklan

Info Event – DPRD Kota Bogor menerima kunjungan silaturahmi dari Kapolresta Bogor Kota, Kombes Pol Rio Wahyu Anggoro, beserta jajaran di Gedung DPRD Kota Bogor, Selasa 27 Januari 2026.

Kedatangan Kapolresta disambut langsung oleh Ketua DPRD Kota Bogor,  Adityawarman Adil, didampingi tiga Wakil Ketua DPRD, yakni Rusli Prihatevy, Mochamad Zenal Abidin, dan Dadang Iskandar Danubrata.

Baca juga:

DPRD Kota Bogor: Rumah Sakit Tidak Boleh Menolak Pasien

Pertemuan ini membahas berbagai isu strategis, terutama terkait pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas). Ketua DPRD Kota Bogor, Adityawarman Adil, mengatakan sosok Kombes Pol Rio Wahyu Anggoro memiliki rekam jejak prestasi yang luar biasa untuk memimpin keamanan di Kota Hujan.

"Hari ini kami merasa terhormat bisa bersilaturahmi dengan Kapolresta beserta jajaran. Bang Rio, sapaan akrab beliau, adalah sosok yang luar biasa jejak prestasinya. Kami mendoakan semoga beliau sukses dan lancar dalam mengawal kamtibmas agar Kota Bogor tetap nyaman, aman, damai, dan kondusif," ujar Ketua DPRD.

Adityawarman Adil juga berharap agar masa bakti Kapolresta yang baru berjalan lancar."Kami doakan sukses dan lancar mengawal Kamtibmas sehingga Kota Bogor nyaman, aman, dan kondusif. Sinergi kolaborasi DPRD Kota Bogor dengan Polresta Bogor Kota makin baik," katanya.

Baca juga:

DPRD Kota Bogor Jaring Aspirasi di Musrenbang Bogor Barat

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Wakil Ketua I DPRD Kota Bogor, Rusli Prihatevy, menekankan pertemuan ini merupakan langkah awal dedikasi bersama dalam menjaga keamanan warga."Alhamdulillah silaturahmi ini untuk dedikasi berkolaborasi menjaga Kota Bogo bersama-sama DPRD dan Polresta Bogor Kota," ujarnya.

Sementara itu, Kapolresta Bogor Kota, Kombes Pol Rio Wahyu Anggoro menjelaskan kunjungan bertujuan untuk memperkenalkan diri sekaligus menjalin kerja sama yang lebih erat.  Menurutnya, kepolisian memerlukan dukungan legislatif untuk menyukseskan program pemerintah.

Dalam diskusi tersebut kedua pihak membahas berbagai strategi kolaborasi untuk meningkatkan keamanan dan kenyamanan masyarakat. Kombes Pol Rio Wahyu berharap sinergi ini tidak hanya sekadar formalitas, tetapi berdampak nyata pada pelayanan publik."Kami berharap sinergi ini dapat memperkuat hubungan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat," katanya.(*)

 

Iklan

Berita Selanjutnya

Komisi IV DPRD Kota Bogor bersilaturahmi dengan perwakilan seluruh rumah sakit se-Kota Bogor.
DPRD Kota BogorKapolrestakeamanan

Artikel Terkait

Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


DPRD Kota Bogor: Rumah Sakit Tidak Boleh Menolak Pasien

8 jam lalu

Komisi IV DPRD Kota Bogor bersilaturahmi dengan perwakilan seluruh rumah sakit se-Kota Bogor.
DPRD Kota Bogor: Rumah Sakit Tidak Boleh Menolak Pasien

DPRD Kota Bogor menyoroti laporan masyarakat terhadap rumah sakit yang menolak pasien rujukan. Dinas Kesehatan Kota Bogor menyiapkan solusi.


DPRD Kota Bogor Jaring Aspirasi di Musrenbang Bogor Barat

6 hari lalu

Anggota DPRD Kota Bogor dari Daerah Pemilihan (Dapil) Bogor Barat menghadiri kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) .
DPRD Kota Bogor Jaring Aspirasi di Musrenbang Bogor Barat

Anggota DPRD Kota Bogor menyatakan, sejumlah kegiatan pembangunan di Kecamatan Bogor Barat akan dilanjutkan di 2026.


Warga Katulampa Protes Penjualan Miras ke DPRD Kota Bogor

7 hari lalu

Komisi I menerima aspirasi warga Katulampa Kota Bogor.
Warga Katulampa Protes Penjualan Miras ke DPRD Kota Bogor

Warga Katulampa Kota Bogor khawatir peredaran minuman beralkohol atau miras dapat berdampak negatif terhadap moral generasi muda.


DPRD Kota Bogor Dorong Pejabat Tingkatkan Pelayanan Publik

12 hari lalu

DPRD Kota Bogor mendukung pengisian jabatan strategis agar roda pemerintahan dan pelayanan publik dapat berjalan lebih efektif.
DPRD Kota Bogor Dorong Pejabat Tingkatkan Pelayanan Publik

Pelantikan 12 pejabat baru di lingkungan Pemkot Kota Bogor diharapkan dapat mengoptimalkan pelayanan publik.


Komisi IV DPRD Kota Bogor Silaturahmi dengan Mitra OPD

13 hari lalu

Komisi IV DPRD Kota Bogor akan menggelar rapat dengar pendapat setiap pekan dengan mitra organisasi perangkat daerah (OPD).
Komisi IV DPRD Kota Bogor Silaturahmi dengan Mitra OPD

Komisi IV DPRD Kota Bogor akan menggelar rapat dengar pendapat setiap pekan dengan Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, dan Dinas Kesehatan.


DPRD Kota Bogor Rapat dengan Perumda Transportasi Pakuan

13 hari lalu

Rapat Komisi II DPRD Kota Bogor dengan Perumda Transportasi Pakuan (PTP) menyoroti arah kebijakan perusahaan, kondisi keuangan, serta peran strategis.
DPRD Kota Bogor Rapat dengan Perumda Transportasi Pakuan

DPRD Kota Bogor meminta manajemen Perumda Transportasi Pakuan menyusun perencanaan yang lebih terukur dan realistis.


Ketua DPRD Kota Bogor Sambut Kapolresta Baru

13 hari lalu

Forum Koordinasi Pimpinan Daerah menghadiri acara pisah sambut Kapolresta Bogor Kota.
Ketua DPRD Kota Bogor Sambut Kapolresta Baru

DPRD Kota Bogor berharap dapat terus bersinergi dan berkolaborasi dengan Kapolresta yang baru.


DPRD Kota Bogor: Anggaran Pendidikan Warga Miskin Minim

13 hari lalu

DPRD Kota Bogor menilai postur anggaran pendidikan tahun 2026 belum pro rakyat.
DPRD Kota Bogor: Anggaran Pendidikan Warga Miskin Minim

Warga miskin hanya menerima alokasi Rp 22 miliar dari total anggaran pendiidikan sebesar Rp 744,4 miliar. Komponen belanja pegawai Rp 480 miliar.


DPRD Kota Bogor Menerima Aspirasi Penyandang Disabilitas

13 hari lalu

Ketua DPRD Kota Bogor Adityawarman Adil menerima kunjungan Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI).
DPRD Kota Bogor Menerima Aspirasi Penyandang Disabilitas

Peraturan Daerah (Perda) Kota Bogor tentang penyandang disabilitas belum disertai Peraturan Walikota.


Anggota DPRD Kota Bogor Dorong Penguatan Peran Guru PAUD

14 hari lalu

Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini (HIMPAUDI) Bogor Selatan menggelar Workshop Guru PAUD.
Anggota DPRD Kota Bogor Dorong Penguatan Peran Guru PAUD

Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini (HIMPAUDI) Bogor Selatan menggelar Workshop Guru PAUD.