DPRD Kota Bogor dan Kapolresta Sinergi Jaga Keamanan

Info Event – DPRD Kota Bogor menerima kunjungan silaturahmi dari Kapolresta Bogor Kota, Kombes Pol Rio Wahyu Anggoro, beserta jajaran di Gedung DPRD Kota Bogor, Selasa 27 Januari 2026.

Kedatangan Kapolresta disambut langsung oleh Ketua DPRD Kota Bogor, Adityawarman Adil, didampingi tiga Wakil Ketua DPRD, yakni Rusli Prihatevy, Mochamad Zenal Abidin, dan Dadang Iskandar Danubrata.

Pertemuan ini membahas berbagai isu strategis, terutama terkait pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas). Ketua DPRD Kota Bogor, Adityawarman Adil, mengatakan sosok Kombes Pol Rio Wahyu Anggoro memiliki rekam jejak prestasi yang luar biasa untuk memimpin keamanan di Kota Hujan.

"Hari ini kami merasa terhormat bisa bersilaturahmi dengan Kapolresta beserta jajaran. Bang Rio, sapaan akrab beliau, adalah sosok yang luar biasa jejak prestasinya. Kami mendoakan semoga beliau sukses dan lancar dalam mengawal kamtibmas agar Kota Bogor tetap nyaman, aman, damai, dan kondusif," ujar Ketua DPRD.

Adityawarman Adil juga berharap agar masa bakti Kapolresta yang baru berjalan lancar."Kami doakan sukses dan lancar mengawal Kamtibmas sehingga Kota Bogor nyaman, aman, dan kondusif. Sinergi kolaborasi DPRD Kota Bogor dengan Polresta Bogor Kota makin baik," katanya.

Wakil Ketua I DPRD Kota Bogor, Rusli Prihatevy, menekankan pertemuan ini merupakan langkah awal dedikasi bersama dalam menjaga keamanan warga."Alhamdulillah silaturahmi ini untuk dedikasi berkolaborasi menjaga Kota Bogo bersama-sama DPRD dan Polresta Bogor Kota," ujarnya.

Sementara itu, Kapolresta Bogor Kota, Kombes Pol Rio Wahyu Anggoro menjelaskan kunjungan bertujuan untuk memperkenalkan diri sekaligus menjalin kerja sama yang lebih erat. Menurutnya, kepolisian memerlukan dukungan legislatif untuk menyukseskan program pemerintah.

Dalam diskusi tersebut kedua pihak membahas berbagai strategi kolaborasi untuk meningkatkan keamanan dan kenyamanan masyarakat. Kombes Pol Rio Wahyu berharap sinergi ini tidak hanya sekadar formalitas, tetapi berdampak nyata pada pelayanan publik."Kami berharap sinergi ini dapat memperkuat hubungan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat," katanya.(*)