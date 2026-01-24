Pasar Ramadan Mpok BeWe Hadirkan Menu Nusantara

Iklan

Info Event – Menyambut bulan suci Ramadan 1447 H, Best Western Premier The Hive menghadirkan program spesial bertajuk Pasar Ramadan Mpok Bewe, sebuah pengalaman berbuka puasa dengan konsep pasar Ramadan yang menyajikan beragam hidangan khas Nusantara.

Melalui konsep all you can eat, para tamu dapat menikmati aneka menu tradisional Indonesia, takjil Ramadan, live cooking Mpok BeWe yang disajikan dalam suasana hangat dan penuh kebersamaan. Untuk memberikan nilai lebih kepada para tamu, Best Western Premier The Hive menawarkan harga spesial buka puasa dengan harga early bird di minggu pertama Ramadan Rp 175 ribuan nett per orang.

Baca juga: Bazar Takjil Ramadan Dang Anom Batam Ramai Dikunjungi Turis Korea

Untuk minggu selanjutnya berlaku harga normal Rp 200 ribu nett per orang. Selain itu, tersedia pula promo menarik Buy 10 get 1 free untuk pemesanan minimal 10 orang.

Selain menghadirkan paket berbuka puasa, Best Western Premier The Hive menawarkan Promo Kamar Ramadan dengan harga Rp 1.050.000 nett per kamar per malam. Harga sudah termasuk iftar buffet dan sahur atau sarapan untuk dua orang.

“Dengan suasana Ramadan yang hangat dan pilihan menu yang beragam, Pasar Ramadan Mpok Bewe menjadi pilihan ideal bagi keluarga, komunitas, maupun perusahaan yang ingin menikmati momen berbuka puasa bersama,” ujar Marketing Komunikasi Hotel Best Western Premier The Hive Shafana Zanubia.

Baca juga: 6 Destinasi Populer untuk Berburu Hidangan Takjil selama Ramadan di Indonesia

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Pasar Ramadan Mpok Bewe tersedia sepanjang bulan Ramadan di Best Western Premier The Hive, Jakarta Timur. Nikmati promosi Pasar Ramadhan Mpok BeWe bersama teman atau keluarga dan segera booking melalui whatsapp +62 811-8138-809 atau melalui instagram @bwp.th.

Best Western Premier The Hive berlokasi di kawasan Cawang Jakarta Timur, dekat dengan stasiun Kereta Api Cepat Whoosh dan Bandara Internasional Halim Perdanakusuma.(*)