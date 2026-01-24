Pencarian Terpopuler

Koran Tempo
Majalah Tempo
Dukung Tempo
MASUK DAFTAR
image-bahasa
image-language

Pasar Ramadan Mpok BeWe Hadirkan Menu Nusantara

Reporter

Editor

Hotma Radja Siregar

image-gnews
Best Western Premier The Hive Cawang menghadirkan program spesial bertajuk Pasar Ramadan Mpok Bewe.
Best Western Premier The Hive Cawang menghadirkan program spesial bertajuk Pasar Ramadan Mpok Bewe.
Iklan

Info Event – Menyambut bulan suci Ramadan 1447 H, Best Western Premier The Hive menghadirkan program spesial bertajuk Pasar Ramadan Mpok Bewe, sebuah pengalaman berbuka puasa dengan konsep pasar Ramadan yang menyajikan beragam hidangan khas Nusantara.

 Melalui konsep all you can eat, para tamu dapat menikmati aneka menu tradisional Indonesia, takjil Ramadan, live cooking Mpok BeWe yang disajikan dalam suasana hangat dan penuh kebersamaan. Untuk memberikan nilai lebih kepada para tamu, Best Western Premier The Hive menawarkan harga spesial buka puasa dengan harga early bird di minggu pertama Ramadan Rp 175 ribuan nett per orang. 

Baca juga:

Bazar Takjil Ramadan Dang Anom Batam Ramai Dikunjungi Turis Korea

Untuk minggu selanjutnya berlaku harga normal Rp 200 ribu nett per orang. Selain itu, tersedia pula promo menarik Buy 10 get 1 free untuk pemesanan minimal 10 orang.

Selain menghadirkan paket berbuka puasa, Best Western Premier The Hive menawarkan Promo Kamar Ramadan dengan harga Rp 1.050.000 nett per kamar per malam. Harga sudah termasuk iftar buffet dan sahur atau sarapan untuk dua orang.

“Dengan suasana Ramadan yang hangat dan pilihan menu yang beragam, Pasar Ramadan Mpok Bewe menjadi pilihan ideal bagi keluarga, komunitas, maupun perusahaan yang ingin menikmati momen berbuka puasa bersama,” ujar Marketing Komunikasi Hotel Best Western Premier The Hive Shafana Zanubia.

Baca juga:

6 Destinasi Populer untuk Berburu Hidangan Takjil selama Ramadan di Indonesia

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

 Pasar Ramadan Mpok Bewe tersedia sepanjang bulan Ramadan di Best Western Premier The Hive, Jakarta Timur. Nikmati promosi Pasar Ramadhan Mpok BeWe bersama teman atau keluarga dan segera booking melalui whatsapp +62 811-8138-809 atau melalui instagram @bwp.th.  

Best Western Premier The Hive berlokasi di kawasan Cawang Jakarta Timur, dekat dengan stasiun Kereta Api Cepat Whoosh dan Bandara Internasional Halim Perdanakusuma.(*)

 

Iklan

Berita Selanjutnya

PT Nindya Karya membangun lebih dari 100 unit hunian sementara di sejumlah kabupaten di Sumatera Barat.
Pasar RamadanMenu NusantaraBest Western Premier The Hive

Artikel Terkait

Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Bazar Takjil Ramadan Dang Anom Batam Ramai Dikunjungi Turis Korea

5 Maret 2025

Turis asal Korea berkunjung ke Bazar Ramadan Dang Anom Batam Kota, Selasa, 4 Maret 2025. TEMPO/Yogi Eka Sahputra
Bazar Takjil Ramadan Dang Anom Batam Ramai Dikunjungi Turis Korea

Di Pasar Dang Anom Batam, terdapat 70 UMKM penjual berbagai makanan khas Ramadan yang menarik perhatian wisatawan Korea.


6 Destinasi Populer untuk Berburu Hidangan Takjil selama Ramadan di Indonesia

30 Maret 2024

Pedagang menyiapkan makanan yang mereka jajakan di Pasar Takjil Bendungan Hilir (Benhil), Jakarta, Senin, 4 April 2022. TEMPO/Muhammmad Hidayat
6 Destinasi Populer untuk Berburu Hidangan Takjil selama Ramadan di Indonesia

Pasar-pasar Ramadan Indonesia memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat dan mempertahankan tradisi kuliner khas daerah.


5 Pasar Ramadan di Indonesia Selama Ramadan, Tempat Berburu Takjil di Bulan Puasa

23 Maret 2024

Sejumlah pedagang menunggu jualannya saat Pasar Takjil Ramadan di Jalan Sultan Baabullah, Kota Ambon, Provinsi Maluku, Minggu, 3 April 2022. ANTARA FOTO/FB Anggoro
5 Pasar Ramadan di Indonesia Selama Ramadan, Tempat Berburu Takjil di Bulan Puasa

Setiap kota memiliki tempat atau pasar tiban yang muncul hanya saat Ramadan. Di sini tempat berburu takjil di bulan puasa.


Pasar Ramadan di Pago Restaurant The Papandayan Hotel

23 Maret 2024

Pasar Ramadan di Pago Restaurant The Papandayan Hotel
Pasar Ramadan di Pago Restaurant The Papandayan Hotel

Pasar Ramadan menjadi ciri khas dari paket buka puasa yang ditawarkan oleh Pago Restaurant pada Ramadan tahun ini.


Berburu Kuliner Ramadan Tak Harus di Hotel atau Restoran, di Pinggir Kali Juga Seru

19 Maret 2024

Suasana pasar Ramadan di pinggir Kali Code Yogyakarta. (Dok. Istimewa)
Berburu Kuliner Ramadan Tak Harus di Hotel atau Restoran, di Pinggir Kali Juga Seru

Pasar Ramadan Taman Perwira Lembah Code jadi spot berburu berbagai takjil dan kuliner berbuka puasa.


Festival Ngrandu Buko, Pasar Takjil yang Digelar Sepanjang Ramadan di Banyuwangi

16 Maret 2024

Ngerandu Buko, pasar takjil Ramadan di Banyuwangi (banyuwangitourism.com)
Festival Ngrandu Buko, Pasar Takjil yang Digelar Sepanjang Ramadan di Banyuwangi

Pasar takjil Ngerandu Buko digelar sebulan penuh selama Ramadan di Banyuwangi, suguhkan aneka kuliner dan atraksi bernuansa Islam.


Pasar Takjil Ramadan di Batam Dipenuhi Pembeli

13 Maret 2024

Suasana pasar takjil di Nagoya Kota Batam, Selasa, 12 Maret 2024. (TEMPO/Yogi Eka Sahputra)
Pasar Takjil Ramadan di Batam Dipenuhi Pembeli

Tidak hanya di Nagoya, pasar takjil Ramadan tersebar di berbagai kecamatan di Kota Batam.


20 Tahun Jadi Ikon, Ini Keistimewaan Kampung Ramadhan Masjid Jogokariyan Yogyakarta

12 Maret 2024

Masyarakat berdatangan ke Kampoeng Ramadhan Jogokariyan Masjid Jogokariyan. Dok. Istimewa
20 Tahun Jadi Ikon, Ini Keistimewaan Kampung Ramadhan Masjid Jogokariyan Yogyakarta

Selama Ramadan, Masjid Jogokariyan menghadirkan Pasar Sore Ramadhan yang melibatkan ratusan UMKM dan menyediakan ribuan porsi buka puasa gratis.


Pasar Ramadan Kauman Siap-siap Diserbu Pemburu Takjil di Bulan Ramadan

18 Maret 2023

Pasar Sore Ramadan Kampung Kauman Kota Yogyakarta, Selasa (24/7). Bermacan makanan dan minuman dijajakan oleh puluhan pedagang sebagai takjil menjelang waktu berbuka puasa. TEMPO/Anang Zakaria
Pasar Ramadan Kauman Siap-siap Diserbu Pemburu Takjil di Bulan Ramadan

Di Kota Yogyakarta, terdapat Pasar Ramadan Kauman. Lokasinya tak jauh dari Masjid Agung, menjadi tujuan pembeli takjil sepanjang Ramadan.


60 Pasar Ramadan Tersebar di Batam, Ini Daftar Lokasinya

16 Maret 2023

Suasan bazaar di Kota Batam. Foto: TEMPO | Yogi Eka Sahputra
60 Pasar Ramadan Tersebar di Batam, Ini Daftar Lokasinya

Bazar Pasar Ramadan akan diisi para pedagang UMKM (Usaha Mikro, Kecil. dan Menengah) se-Kota Batam, terutama pegiat usaha kuliner.