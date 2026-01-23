Pencarian Terpopuler

Michael Learns To Rock dkk Hadir di Konser Musik Era 90an

Reporter

Editor

Hotma Radja Siregar

image-gnews
Tiga ,musisi internasional tampil bersama dalam satu panggung di Indonesia.
Info Event — Setelah sukses besar  pada 2024, The 90’s Intimate 2nd Edition kembali hadir untuk kedua kalinya di Indonesia dan akan menyapa para penikmat musik di Jakarta dan Solo. Di edisi pertamanya tiket acara musik terjual habis di Jakarta dan Surabaya.

Konser yang menampilkan deretan musisi legendaris internasional ini dipersembahkan oleh Akselerasi Entertainment sebagai upaya menghadirkan pengalaman musik berkualitas bagi penikmat lintas generasi.

Baca juga:

Michael Learns To Rock akan ke Bali, Berikut Deretan Konsernya di Indonesia

Dirancang khusus untuk membangkitkan nostalgia era 90-an, The 90’s Intimate Concert dikemas dalam konsep yang intim dan personal, mengajak para penggemar menikmati deretan lagu hits yang menemani masa muda mereka, sekaligus menciptakan pengalaman musikal yang hangat, emosional, dan penuh kenangan.

The 90’s Intimate Concert kali ini menghadirkan Michael Learns To Rock, Peabo Bryson, dan Jim Brickman, yang memiliki basis penggemar besar di Indonesia.

Antusiasme tinggi juga datang dari pihak promotor atas terselenggaranya konser bernuansa nostalgia ini. Fauzan Einil, perwakilan dari Akselerasi Entertainment, bersyukur atas kembalinya konser tersebut.

Baca juga:

MLTR Mau Konser di Yogya: Ternyata, Tak Ada Personil yang Bernama Michael

“Alhamdulillah, setelah sukses di edisi pertama tahun 2024, tahun ini The 90’s Intimate Concert bisa hadir lagi lewat edisi keduanya.  Kami juga menghadirkan Vina Panduwinata dan Rita Effendy sebagai special featuring yang akan berkolaborasi bersama tiga legenda musisi asing. Semoga konser ini bisa menjadi momen nostalgia yang berkesan bagi para penonton,” ujar Fauzan.

Michael Learns To Rock (MLTR), band pop-rock asal Denmark yang dikenal luas lewat balada romantis seperti “The Actor,” “25 Minutes,” dan “Paint My Love.” Popularitas mereka sangat kuat di Asia, termasuk Indonesia, dengan basis penggemar yang besar dan setia. MLTR juga kerap menggelar konser di Indonesia dan selalu mendapat sambutan hangat dari para penggemarnya.

Sementara itu, Peabo Bryson adalah penyanyi legendaris R&B dan soul asal Amerika Serikat dengan karakter vokal yang khas dan penuh emosi. Ia dikenal melalui lagu-lagu ikonik seperti “If Ever You’re in My Arms Again” serta duet klasik “A Whole New World.” Karier panjangnya menjadikan Peabo Bryson sebagai salah satu vokalis paling berpengaruh dalam musik R&B dunia.

Jim Brickman, pianis dan komposer ternama AS yang dikenal lewat karya-karya romantis dan instrumental. Lagu-lagu seperti “Valentine” dan The Gift” telah menjadi favorit lintas generasi. Gaya musiknya yang hangat dan emosional menjadikan Jim Brickman sosok penting dalam musik kontemporer.

Fauzan Einil juga menegaskan kolaborasi ini menjadi momen istimewa karena untuk pertama kalinya MLTR, Peabo Bryson, dan Jim Brickman tampil bersama dalam satu panggung di Indonesia. “Ini menjadi pengalaman yang sangat spesial, karena ketiga musisi ini akhirnya bisa hadir bersama di Indonesia. Kami berharap The 90’s Intimate Concert dapat menjadi ruang nostalgia yang hangat dan berkesan bagi para penonton,” ujarnya.

Sebagai penutup, The 90’s Intimate 2nd Edition dihadirkan sebagai perayaan nostalgia dan perjalanan musik yang telah menemani lintas generasi. Dengan konsep konser yang intim serta deretan musisi legendaris internasional, konser ini diharapkan mampu menghadirkan pengalaman musikal yang dekat, hangat, dan tak terlupakan bagi para penikmat musik era 90-an.

Tiket konser saat ini masih tersedia dalam jumlah terbatas dan dapat dibeli secara resmi melalui www.the90sintimate.com.(*)

