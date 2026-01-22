Pencarian Terpopuler

DPRD Kota Bogor Jaring Aspirasi di Musrenbang Bogor Barat

Hotma Radja Siregar

Anggota DPRD Kota Bogor dari Daerah Pemilihan (Dapil) Bogor Barat menghadiri kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) .
Info Event – Anggota DPRD Kota Bogor dari Daerah Pemilihan (Dapil) Bogor Barat menghadiri kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Bogor Barat di Aula Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, Senin 19 Januari 2026.

Musrenbang Kecamatan Bogor Barat ini membahas penyusunan Rencana Pembangunan Kerja Daerah (RPKD) Tahun 2027 sekaligus menjaring aspirasi masyarakat terkait kebutuhan dan prioritas pembangunan wilayah.

Sejumlah usulan disampaikan dalam forum tersebut, mulai dari peningkatan infrastruktur jalan dan drainase, penataan lingkungan permukiman, penguatan pelayanan kesehatan dan pendidikan, hingga program pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Anggota DPRD Kota Bogor yang hadir dalam kegiatan tersebut antara lain Rifky Alaydrus, Nasya Kharisa Lestari, H. Muhamad Dody Hikmawan, Mulyani, Hery Cahyono, dan Tri Kisowo Jumino.

Dalam kesempatan itu, Ketua Komisi II DPRD Kota Bogor, Rifky Alaydrus, menekankan pentingnya penataan wilayah sebagai bagian dari upaya meningkatkan kenyamanan dan ketertiban masyarakat di Bogor Barat.

Politisi dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut menyampaikan terdapat dua fokus utama yang perlu segera dibenahi oleh pihak Kecamatan Bogor Barat.“Ada dua tugas utama untuk Pak Camat, yakni pembenahan pedagang kaki lima (PKL) di kawasan Jalan Semeru serta di jalur Abdullah bin Nuh, mulai dari Lotte Mart hingga Bubulak,” ujarnya.

Selain itu, Rifky juga mengungkapkan sejumlah kegiatan pembangunan di wilayah Bogor Barat akan dilanjutkan di 2026, di antaranya pembangunan GOR Bogor Barat dan pengembangan Taman Yasmin Sektor 6.

“Nantinya akan kita kolaborasikan dengan penganggaran di Badan Anggaran (Banggar) DPRD. Kita lihat program-program apa yang bisa kita dorong untuk  2027 dan percepatan pembangunan di Bogor Barat,” katanya.

Senada dengan itu, Anggota DPRD Kota Bogor dari Fraksi Partai Golkar, Hery Cahyono, menegaskan pembangunan menjadi kunci utama  mewujudkan kesejahteraan masyarakat.“Hal ini sudah tertuang dalam konstitusi kita, bagaimana mensejahterakan rakyat melalui pembangunan yang merata,” ujarnya.

Sementara itu, Anggota DPRD Kota Bogor dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mulyani, menegaskan komitmen DPRD mendukung program pembangunan di wilayah Bogor Barat.

“Kami siap membantu sesuai dengan tupoksi, baik dalam pengawasan maupun penganggaran. Intinya, selama itu untuk kebaikan masyarakat, tentu akan kami support,” katanya.

Menurut Mulyani, pokok-pokok pikiran (pokir) anggota dewan disesuaikan dengan kebutuhan wilayah masing-masing. Namun, pokir tersebut dapat dikolaborasikan dan disinergikan dengan program yang diusulkan melalui Musrenbang di tingkat kecamatan dan kelurahan.

“Nantinya kita akan bersinergi. Kita punya program apa di wilayah, dan wilayah juga membutuhkan apa untuk didukung oleh dewan. Semua demi kebaikan masyarakat,” ujarnya.(*)

 

