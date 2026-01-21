Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Gelar Bakti Sosial

Iklan

Info Event - Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) menggelar rangkaian kegiatan bakti sosial di Hari Bhakti Imigrasi ke-76 yang dipusatkan di Politeknik Pengayoman Indonesia (Poltekpin) Tangerang, Selasa 20 Januari. Kegiatan tersebut meliputi bakti sosial, donor darah, serta penyerahan 20 ribu bibit kelapa genjah hibrida sebagai wujud nyata pengabdian imigrasi kepada masyarakat.

Rangkaian kegiatan Hari Bhakti Imigrasi ke-76 ini merupakan bagian dari komitmen Kemenimipas untuk menghadirkan peran imigrasi yang tidak hanya berfokus pada pelayanan administratif, tetapi juga kepedulian sosial dan keberlanjutan lingkungan. Kegiatan dilaksanakan dengan melibatkan jajaran imigrasi secara nasional serta bersinergi dengan pemerintah daerah dan mitra terkait.

Baca juga: Pegawai dan Warga Binaan Rutan Depok Tes Urine

Pada kesempatan tersebut, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan juga menyerahkan 20 ribu bibit kelapa genjah hibrida kepada Pemerintah Kota Tangerang untuk selanjutnya didistribusikan kepada perangkat daerah dan masyarakat. Penyerahan bibit tersebut menjadi simbol dukungan Kemenimipas terhadap ketahanan ekonomi masyarakat dan pelestarian lingkungan hidup.

Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto, menegaskan peringatan Hari Bhakti Imigrasi harus dimaknai sebagai momentum pengabdian yang nyata dan berdampak langsung bagi masyarakat.

“Kegiatan bakti sosial dan donor darah memiliki fungsi strategis untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, khususnya dalam membantu saudara-saudara kita yang kurang mampu. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi bentuk apresiasi dan ungkapan terima kasih kepada masyarakat yang berdiri di sekitar Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan,” ujarnya.

Baca juga: Pemerintah akan Tambah 11 Ribu Pembimbing Kemasyarakatan

Pihaknya juga menekankan penyerahan dan penanaman bibit kelapa memiliki nilai strategis bagi keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. “Penyerahan bibit kelapa mencerminkan dukungan terhadap agenda pembangunan berkelanjutan, ketahanan ekonomi masyarakat, serta kepedulian terhadap lingkungan hidup. Kelapa merupakan komoditas strategis yang bernilai ekonomi tinggi dan bermanfaat jangka panjang,” katanya.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Sebelumnya, Direktur Kerja Sama Keimigrasian dan Bina Perwakilan, Arif Munandar, mengatakan kegiatan bakti sosial telah dilaksanakan secara berkelanjutan di berbagai wilayah.

Pada puncak kegiatan di Tangerang, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menyalurkan 5.000 paket sembako kepada masyarakat yang membutuhkan, termasuk warga terdampak bencana banjir, desa binaan, yayasan sosial, dan pondok pesantren di wilayah kerja Kantor Imigrasi Tangerang, Soekarno-Hatta, Serang, dan Cilegon. Selain itu, kegiatan donor darah diikuti lebih dari 500 pendonor dari pegawai Kemenimipas dan masyarakat umum.

Melalui kegiatan bakti sosial, donor darah, dan penanaman bibit kelapa, Kemenimipas berharap kehadiran imigrasi semakin dirasakan oleh masyarakat, khususnya membantu kelompok rentan, mendukung pemulihan pascabencana, serta mendorong program pembangunan berkelanjutan yang berdampak jangka panjang.

Rangkaian kegiatan Hari Bhakti Imigrasi ke-76 ini menjadi penegasan komitmen Kemenimipas untuk terus memperkuat peran sebagai pelayan masyarakat yang profesional, humanis, dan berorientasi pada solusi. Dengan semangat Imigrasi Berbakti, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan berkomitmen menghadirkan pengabdian yang tidak hanya simbolik, tetapi benar-benar membawa manfaat bagi masyarakat, bangsa, dan negara. (*)