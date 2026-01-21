Pencarian Terpopuler

Koran Tempo
Majalah Tempo
Dukung Tempo
MASUK DAFTAR
image-bahasa
image-language

Warga Katulampa Protes Penjualan Miras ke DPRD Kota Bogor

Reporter

Editor

Hotma Radja Siregar

image-gnews
Komisi I menerima aspirasi warga Katulampa Kota Bogor.
Komisi I menerima aspirasi warga Katulampa Kota Bogor.
Iklan

Info Event — Komisi I DPRD Kota Bogor menerima audiensi dari Majelis Silaturahmi Syahriah Nurul Ikhsan terkait keberatan warga atas peredaran dan penjualan minuman keras (miras/minol) di lingkungan RW 01, Kelurahan Katulampa, Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor, Selasa 20 Januari 2026.

Aspirasi warga diterima Ketua Komisi I DPRD Kota Bogor,  Sugeng Teguh Santoso (STS) bersama Wakil Ketua Said Muhamad Mohan, Sekretaris, Edi Kholki Zaelani serta sejumlah anggota yakni H. Muhamad Dody Hikmawan, H. Murtadlo, Hj. Hakanna dan Devie Prihartini Sultani.

Baca juga:

DPRD Kota Bogor Jaring Aspirasi di Musrenbang Bogor Barat

Warga menolak operasional Cafe Michan yang diduga menjual minuman beralkohol golongan A, B, dan C di kawasan permukiman warga yang berdekatan dengan pesantren dan pendidikan.

Koordinator Majelis Syahriah Nurul Ikhsan, Firdaus, menyampaikan  penjualan miras di lingkungan Katulampa menimbulkan keresahan serius di tengah masyarakat. Warga khawatir peredaran minuman beralkohol dapat berdampak negatif terhadap moral generasi muda, memicu kenakalan remaja hingga potensi tawuran.

Firdaus menjelaskan, di awal Desember 2025 warga dan tokoh agama sempat mendukung pembukaan Cafe Michan karena dinilai sebagai usaha kuliner yang dapat menyerap tenaga kerja. Namun, dukungan tersebut berubah menjadi penolakan setelah diketahui cafe tersebut memperjualbelikan minuman beralkohol.

Baca juga:

DPRD Kota Bogor Dorong Pejabat Tingkatkan Pelayanan Publik

“Warga merasa tidak pernah diberi informasi cafe tersebut akan menjual miras. Setelah diketahui, satu RW membuat membuat surat penolakan,” ujarnya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Sikap warga dan tokoh agama secara tegas menolak segala bentuk usaha yang memperjualbelikan miras di lingkungan mereka. Namun warga tetap mendukung kegiatan usaha selama tidak bertentangan dengan norma agama. 

Menanggapi aspirasi tersebut, Ketua Komisi I DPRD Kota Bogor Sugeng Teguh Santoso (STS), menegaskan pihaknya mendengar aspirasi masyarakat dan akan mengawal persoalan ini. Dia juga menyoroti lemahnya ketegasan Pemerintah Kota Bogor dan Satpol PP dalam penegakan peraturan daerah terkait peredaran minuman beralkohol.

Menurut Sugeng Teguh Santoso Komisi I DPRD Kota Bogor akan berencana mengeluarkan surat rekomendasi kepada organisasi perangkat daerah (OPD) agar segera menindaklanjuti permasalahan ini secara tegas.

Komisi I DPRD Kota Bogor menekankan pentingnya menjadikan norma agama sebagai pertimbangan utama dalam penegakan regulasi.  Selain itu, Komisi I mengusulkan pengaturan kawasan khusus peredaran miras dalam Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).(*)

 

Iklan

Berita Selanjutnya

PT Nindya Karya membangun lebih dari 100 unit hunian sementara di sejumlah kabupaten di Sumatera Barat.
DPRD Kota BogorKatulampa MirasKota Bogor

Artikel Terkait

Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


DPRD Kota Bogor Jaring Aspirasi di Musrenbang Bogor Barat

1 hari lalu

Anggota DPRD Kota Bogor dari Daerah Pemilihan (Dapil) Bogor Barat menghadiri kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) .
DPRD Kota Bogor Jaring Aspirasi di Musrenbang Bogor Barat

Anggota DPRD Kota Bogor menyatakan, sejumlah kegiatan pembangunan di Kecamatan Bogor Barat akan dilanjutkan di 2026.


DPRD Kota Bogor Dorong Pejabat Tingkatkan Pelayanan Publik

7 hari lalu

DPRD Kota Bogor mendukung pengisian jabatan strategis agar roda pemerintahan dan pelayanan publik dapat berjalan lebih efektif.
DPRD Kota Bogor Dorong Pejabat Tingkatkan Pelayanan Publik

Pelantikan 12 pejabat baru di lingkungan Pemkot Kota Bogor diharapkan dapat mengoptimalkan pelayanan publik.


Komisi IV DPRD Kota Bogor Silaturahmi dengan Mitra OPD

8 hari lalu

Komisi IV DPRD Kota Bogor akan menggelar rapat dengar pendapat setiap pekan dengan mitra organisasi perangkat daerah (OPD).
Komisi IV DPRD Kota Bogor Silaturahmi dengan Mitra OPD

Komisi IV DPRD Kota Bogor akan menggelar rapat dengar pendapat setiap pekan dengan Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, dan Dinas Kesehatan.


DPRD Kota Bogor Rapat dengan Perumda Transportasi Pakuan

8 hari lalu

Rapat Komisi II DPRD Kota Bogor dengan Perumda Transportasi Pakuan (PTP) menyoroti arah kebijakan perusahaan, kondisi keuangan, serta peran strategis.
DPRD Kota Bogor Rapat dengan Perumda Transportasi Pakuan

DPRD Kota Bogor meminta manajemen Perumda Transportasi Pakuan menyusun perencanaan yang lebih terukur dan realistis.


Ketua DPRD Kota Bogor Sambut Kapolresta Baru

8 hari lalu

Forum Koordinasi Pimpinan Daerah menghadiri acara pisah sambut Kapolresta Bogor Kota.
Ketua DPRD Kota Bogor Sambut Kapolresta Baru

DPRD Kota Bogor berharap dapat terus bersinergi dan berkolaborasi dengan Kapolresta yang baru.


DPRD Kota Bogor: Anggaran Pendidikan Warga Miskin Minim

8 hari lalu

DPRD Kota Bogor menilai postur anggaran pendidikan tahun 2026 belum pro rakyat.
DPRD Kota Bogor: Anggaran Pendidikan Warga Miskin Minim

Warga miskin hanya menerima alokasi Rp 22 miliar dari total anggaran pendiidikan sebesar Rp 744,4 miliar. Komponen belanja pegawai Rp 480 miliar.


DPRD Kota Bogor Menerima Aspirasi Penyandang Disabilitas

8 hari lalu

Ketua DPRD Kota Bogor Adityawarman Adil menerima kunjungan Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI).
DPRD Kota Bogor Menerima Aspirasi Penyandang Disabilitas

Peraturan Daerah (Perda) Kota Bogor tentang penyandang disabilitas belum disertai Peraturan Walikota.


Anggota DPRD Kota Bogor Dorong Penguatan Peran Guru PAUD

9 hari lalu

Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini (HIMPAUDI) Bogor Selatan menggelar Workshop Guru PAUD.
Anggota DPRD Kota Bogor Dorong Penguatan Peran Guru PAUD

Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini (HIMPAUDI) Bogor Selatan menggelar Workshop Guru PAUD.


DPRD Kota Bogor Bahas Rencana Kerja BUMD

9 hari lalu

Komisi II DPRD Kota Bogor menggelar rapat kerja bersama Perumda Pasar Pakuan dan Bank Kota Bogor.
DPRD Kota Bogor Bahas Rencana Kerja BUMD

DPRD Kota Bogor berharap BUMD membuat perencanaan yang matang dan realistis untuk memberikan kontribusi optimal bagi PAD.


DPRD Kota Bogor Rapat Kerja dengan Dinas Pendidikan

9 hari lalu

Komisi IV kota Bogor membahas rencana kerja dengan Dinas Pendidikan.
DPRD Kota Bogor Rapat Kerja dengan Dinas Pendidikan

Komisi IV DPRD Kota Bogor berharap alokasi anggaran pendidikan 2026 selaras dengan kebutuhan riil dan dapat meningkatan kualitas layanan.