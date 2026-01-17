Pencarian Terpopuler

200 Huntara bagi Korban Bencana Sumatera di Tapanuli Selatan

Hotma Radja Siregar

PT Nindya Karya membangun hunian sementara Danantara (Huntara) di Kabupaten Tapanuli Selatan.
Info Event- PT Nindya Karya bersinergi dengan Danantara Indonesia melalui program BUMN Peduli, hadir untuk memastikan pemulihan pascabencana di Sumatera dapat berjalan cepat, terkoordinasi, dan tepat sasaran di wilayah terdampak. Kehadiran ini menjadi bagian dari masa transisi dari fase tanggap darurat menuju tahap pemulihan yang berkelanjutan bagi masyarakat.

Salah satu fokus utama dalam upaya pemulihan tersebut adalah pembangunan Hunian Sementara Danantara (Huntara) di Kabupaten Tapanuli Selatan oleh PT Nindya Karya. Dalam program ini, PT Nindya Karya membangun 200 unit Huntara sebagai tempat tinggal sementara yang layak, aman, dan nyaman bagi masyarakat terdampak bencana.

BNPB: 781 Unit Hunian Sementara Siap Dihuni

“Dengan hadirnya hunian sementara ini, kami berupaya mendukung masa transisi masyarakat terdampak bencana di Sumatera dari fase tanggap darurat menuju tahap pemulihan. Hunian ini dirancang agar nyaman serta didukung fasilitas yang menunjang aktivitas masyarakat sehari-hari,” ujar Direktur Utama PT Nindya Karya, Firmansyah.

Pembangunan Huntara menggunakan sistem modular dengan struktur baja ringan yang telah teruji kualitasnya. Metode ini memungkinkan proses konstruksi berlangsung lebih cepat tanpa mengurangi mutu dan kenyamanan bangunan.

Selain unit hunian, kawasan Huntara juga dilengkapi dengan berbagai fasilitas umum untuk memenuhi kebutuhan dasar warga, antara lain 40 unit toilet, 4 unit dapur umum, dan 4 unit musala. Seluruh fasilitas tersebut disiapkan untuk menunjang aktivitas sehari- hari selama menempati hunian sementara.

Pemerintah Targetkan Pembangunan 2.299 Unit Hunian Sementara

Saat ini, pembangunan Huntara terus digenjot seiring dengan percepatan penyediaan infrastruktur pendukung lainnya agar masyarakat terdampak dapat segera menempati hunian yang layak dan aman. Hingga kini, progres fisik di lapangan menunjukkan perkembangan yang signifikan.

Kehadiran hunian sementara ini disambut positif oleh masyarakat terdampak yang sebelumnya harus beradaptasi dengan berbagai keterbatasan pascabencana. Salah seorang warga menyampaikan rasa syukur dan apresiasinya atas bantuan tersebut. Menurutnya keberadaan Huntara memberikan kepastian tempat tinggal sementara sekaligus harapan untuk kembali menjalani aktivitas sehari-hari dengan lebih tenang selama proses pemulihan berlangsung.

“Saya senang sekali dengan adanya hunian sementara ini. Kami bisa memiliki tempat tinggal lagi. Setidaknya saya dan keluarga dapat menunggu kondisi hingga pulih di tempat yang aman, nyaman, dan layak,” ujar salah satu warga terdampak di Tapanuli Selatan.

Inisiatif ini menegaskan komitmen PT Nindya Karya untuk hadir tidak hanya pada saat krisis, tetapi juga secara berkelanjutan dalam mendampingi masyarakat memasuki fase pemulihan.

Melalui pembangunan hunian sementara dan penyediaan fasilitas pendukung, PT Nindya Karya berupaya membantu masyarakat bangkit, memulihkan aktivitas sosial dan ekonomi, serta menata kembali kehidupan menuju kondisi yang lebih baik dan berdaya.(*)

DPRD Kota Bogor mendukung pengisian jabatan strategis agar roda pemerintahan dan pelayanan publik dapat berjalan lebih efektif.
HuntaraBencana SumateraTapanuli SelatanNindya Karya

