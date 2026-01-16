Pencarian Terpopuler

DPRD Kota Bogor Dorong Pejabat Tingkatkan Pelayanan Publik

Hotma Radja Siregar

DPRD Kota Bogor mendukung pengisian jabatan strategis agar roda pemerintahan dan pelayanan publik dapat berjalan lebih efektif.
Info Event  — Wakil Ketua I DPRD Kota Bogor, Rusli Prihatevy, menghadiri pelantikan dan pengukuhan pejabat pimpinan tinggi pratama serta pejabat administrator di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor, sekaligus pengurus Dewan Pendidikan Kota Bogor periode 2025–2030. Kegiatan tersebut berlangsung di Sri Baduga Balai Kota Bogor, Kamis 15 Januari 2026.

Dalam kegiatan tersebut, sebanyak 12 pejabat di lingkungan Pemkot Bogor resmi dilantik berdasarkan Keputusan Wali Kota Bogor Nomor 800.1.3.3/Kep.13-BKPSDM/2026 tanggal 15 Januari 2026 tentang pengangkatan dalam jabatan pimpinan tinggi pratama di lingkungan Pemerintah Kota Bogor.

Rusli Prihatevy menyampaikan apresiasinya atas pelantikan dan pengukuhan tersebut. Menurutnya, proses ini merupakan bagian penting dalam penyempurnaan struktur birokrasi guna memperkuat pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pemerintahan daerah. “Pelantikan ini menjadi momentum untuk meningkatkan kinerja organisasi perangkat daerah, sekaligus memastikan pelayanan publik berjalan lebih optimal dan profesional,” ujarnya

Rusli menegaskan, DPRD Kota Bogor mendukung penuh langkah-langkah strategis Pemkot Bogor ke depan, terutama dalam menuntaskan berbagai program prioritas dan memaksimalkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Dengan pengisian jabatan strategis tersebut, Rusli berharap roda pemerintahan dan pelayanan publik di Kota Bogor dapat berjalan lebih efektif, responsif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat luas. (*)

Komisi IV DPRD Kota Bogor akan menggelar rapat dengar pendapat setiap pekan dengan mitra organisasi perangkat daerah (OPD).
DPRD Kota BogorPelayanan PublikPejabatKota Bogor

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

