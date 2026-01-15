Komisi IV DPRD Kota Bogor Silaturahmi dengan Mitra OPD

Iklan

Info Event- Wakil Ketua I DPRD Kota Bogor Rusli Prihatevy selaku Koordinator Komisi IV, bersama anggota Komisi IV menerima kunjungan mitra Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Bogor pada Selasa 13 Januari 2026. Kunjungan dari Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, dan Dinas Kesehatan bertujuan untuk silaturahmi sekaligus pengenalan kepala dinas dan pejabat baru mitra Komisi IV.

Turut hadir dalam pertemuan tersebut Ketua Komisi IV DPRD Kota Bogor Fajar Muhammad Nur, Wakil Ketua Komisi IV Asep Nadzarullah, serta anggota Komisi IV, yakni Dedi Mulyono, Mulyani, Rozi Putra, Azis Muslim, Banu Lesmana Bagaskara, Zakiyatul Fikriyah Al-Aslamiyah, dan Tri Kisowo Jumino.

Baca juga: DPRD Kota Bogor Rapat dengan Perumda Transportasi Pakuan

Ketua Komisi IV DPRD Kota Bogor Fajar Muhammad Nur menjelaskan, pertemuan tersebut menjadi momentum penting untuk mempererat silaturahmi serta memperkenalkan formatur dan anggota baru Komisi IV yang sebagian besar merupakan wajah baru.“Hari ini kami memanggil seluruh mitra Komisi IV untuk bersilaturahmi sekaligus memperkenalkan formatur baru Komisi IV, yang hampir 80 persennya merupakan anggota baru,” ujarnya.

Dalam pertemuan tersebut, Komisi IV DPRD Kota Bogor juga membahas sejumlah aturan dan mekanisme kerja yang harus dipatuhi bersama oleh mitra OPD, termasuk hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam pelaksanaan tugas.

Menurut Fajar, komunikasi yang baik antara Komisi IV dan mitra kerja menjadi kunci utama dalam memastikan anggaran dan kebijakan pemerintah daerah lebih berpihak kepada masyarakat.

Baca juga: Ketua DPRD Kota Bogor Sambut Kapolresta Baru

“Kami menekankan pentingnya menjaga komunikasi antara mitra Komisi IV dengan Komisi IV. Harapannya, ke depan anggaran APBD maupun kebijakan yang dihasilkan dapat lebih pro kepada masyarakat, khususnya di bidang kesejahteraan masyarakat yang menjadi lingkup Komisi IV,” katanya.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Selain itu, Komisi IV DPRD Kota Bogor juga membahas pembentukan panitia kerja (panja) sebagai kepanjangan tangan komisi untuk menangani isu-isu spesifik. Panja ini akan membawahi beberapa OPD dan bertugas menindaklanjuti permasalahan strategis untuk kemudian dirangkum menjadi rekomendasi Komisi IV.

Fajar menambahkan, Komisi IV akan menggelar rapat dengar pendapat setiap dengan mitra OPD, dengan metode tatap muka di dalam maupun di luar Gedung DPRD, serta secara daring.

“Dengan berbagai metode rapat ini, kami berharap isu-isu strategis di Kota Bogor yang berkaitan dengan Komisi IV dapat segera dibahas dan dikoordinasikan dengan mitra. Informasi yang dibutuhkan juga bisa lebih cepat disampaikan dan disosialisasikan kepada masyarakat,” ujarnya.(*)