Ketua DPRD Kota Bogor Sambut Kapolresta Baru

Iklan

Info Event– Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bogor, Adityawarman Adil menghadiri acara pisah sambut Kapolresta Bogor Kota dari Komisaris Besar Polisi Eko Prasetyo kepada Kombes Pol Rio Wahyu Anggoro. Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Parama Satwika Lantai 2 Polresta Bogor Kota, Jumat 9 Januari 2026.

Dalam acara tersebut, Ketua DPRD Kota Bogor hadir didampingi tiga Wakil Ketua DPRD yakni Rusli Prihatevy, Jenal Abidin, S.Pd., dan Dadang Iskandar Danubrata.

Baca juga: Komisi IV DPRD Kota Bogor Silaturahmi dengan Mitra OPD

Pada kesempatan itu, Adityawarman Adil menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Kombes Pol Eko Prasetyo atas pengabdian dan dedikasinya selama bertugas di Kota Bogor.“Saya mengucapkan selamat bertugas di tempat yang baru kepada Kombes Pol Eko Prasetyo. Semoga senantiasa sehat lahir dan batin serta sukses dalam melaksanakan tugas di tempat yang baru,” ujarnya.

Dia juga mengucapkan selamat datang kepada Kombes Pol Rio Wahyu Anggoro dan berharap sinergi dan kolaborasi yang baik antara DPRD dan Polresta Bogor Kota dapat terus terjalin.“Selamat datang kepada Kapolresta Bogor Kota yang baru. Semoga ke depan kita dapat terus bersinergi dan berkolaborasi demi kemajuan dan keamanan Kota Bogor,” katanya.

Sementara itu, Kombes Pol Eko Prasetyo menyampaikan rasa terima kasih kepada Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) serta seluruh masyarakat Kota Bogor. Selama satu tahun bertugas di Kota Bogor banyak kenangan yang tidak terlupakan.

Baca juga: DPRD Kota Bogor Rapat dengan Perumda Transportasi Pakuan

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

“Kami pamit undur diri kepada Forkopimda dan masyarakat Kota Bogor. Saya yakin Kota Bogor akan menjadi lebih baik di bawah kepemimpinan Kapolresta Bogor Kota yang baru, Kombes Pol Rio Wahyu Anggoro,” ujarnya.

Adapun Kombes Pol Rio Wahyu Anggoro berkomitmen mendukung dan mengamankan visi serta misi program Pemerintah Kota Bogor demi terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat.(*)