Pencarian Terpopuler

Koran Tempo
Majalah Tempo
Dukung Tempo
MASUK DAFTAR
image-bahasa
image-language

DPRD Kota Bogor Menerima Aspirasi Penyandang Disabilitas

Reporter

Editor

Hotma Radja Siregar

image-gnews
Ketua DPRD Kota Bogor Adityawarman Adil menerima kunjungan Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI).
Ketua DPRD Kota Bogor Adityawarman Adil menerima kunjungan Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI).
Iklan

Info Event- Ketua DPRD Kota Bogor Adityawarman Adil menerima kunjungan Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Kota Bogor, Kamis, 8 Januari lalu. Ketua PPDI Hasan Basri minta dukungan untuk kelancaran berbagai kegiatan organisasinya.

"DPRD sangat mendukung keberadaan PPDI. Hal itu dibuktikan dengan Peraturan Daerah (Perda) Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Penyandang Disabilitas", ujar Adityawarman

Baca juga:

Komisi IV DPRD Kota Bogor Silaturahmi dengan Mitra OPD

Adityawarman menyebut Perda ini sudah mencakup banyak kegiatan untuk penyandang disabilitas walau belum disertai Peraturan Walikota (Perwali). Bahkan sudah ada unit pelayanan disabilitasnya. "Kepedulian terhadap disabilitas sudah masuk dalam indikator kinerja pemerintah,” ujar legislator dari Partai Keadilan Sejahtera ini.

Dalam kesempatan tersebut, Hasan Basri mengajukan kegiatan di lingkungan gedung DPRD Kota Bogor dan meminta ada lokasi parkir khusus disabilitas. Adityawarman merespon positif pengajuan tersebut.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Sedangkan lahan parkir di DPRD Kota Bogor yang cukup luas, bisa dibuatkan beberapa slot khusus untuk penyandang disabilitas. Kegiatan kunjungan diakhiri dengan foto bersama.(*)

Baca juga:

DPRD Kota Bogor Rapat dengan Perumda Transportasi Pakuan

 

Iklan

Berita Selanjutnya

Komisi IV DPRD Kota Bogor akan menggelar rapat dengar pendapat setiap pekan dengan mitra organisasi perangkat daerah (OPD).
DPRD Kota BogorPenyandang disabilitas

Artikel Terkait

Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Komisi IV DPRD Kota Bogor Silaturahmi dengan Mitra OPD

3 jam lalu

Komisi IV DPRD Kota Bogor akan menggelar rapat dengar pendapat setiap pekan dengan mitra organisasi perangkat daerah (OPD).
Komisi IV DPRD Kota Bogor Silaturahmi dengan Mitra OPD

Komisi IV DPRD Kota Bogor akan menggelar rapat dengar pendapat setiap pekan dengan Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, dan Dinas Kesehatan.


DPRD Kota Bogor Rapat dengan Perumda Transportasi Pakuan

5 jam lalu

Rapat Komisi II DPRD Kota Bogor dengan Perumda Transportasi Pakuan (PTP) menyoroti arah kebijakan perusahaan, kondisi keuangan, serta peran strategis.
DPRD Kota Bogor Rapat dengan Perumda Transportasi Pakuan

DPRD Kota Bogor meminta manajemen Perumda Transportasi Pakuan menyusun perencanaan yang lebih terukur dan realistis.


Ketua DPRD Kota Bogor Sambut Kapolresta Baru

7 jam lalu

Forum Koordinasi Pimpinan Daerah menghadiri acara pisah sambut Kapolresta Bogor Kota.
Ketua DPRD Kota Bogor Sambut Kapolresta Baru

DPRD Kota Bogor berharap dapat terus bersinergi dan berkolaborasi dengan Kapolresta yang baru.


DPRD Kota Bogor: Anggaran Pendidikan Warga Miskin Minim

9 jam lalu

DPRD Kota Bogor menilai postur anggaran pendidikan tahun 2026 belum pro rakyat.
DPRD Kota Bogor: Anggaran Pendidikan Warga Miskin Minim

Warga miskin hanya menerima alokasi Rp 22 miliar dari total anggaran pendiidikan sebesar Rp 744,4 miliar. Komponen belanja pegawai Rp 480 miliar.


Anggota DPRD Kota Bogor Dorong Penguatan Peran Guru PAUD

1 hari lalu

Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini (HIMPAUDI) Bogor Selatan menggelar Workshop Guru PAUD.
Anggota DPRD Kota Bogor Dorong Penguatan Peran Guru PAUD

Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini (HIMPAUDI) Bogor Selatan menggelar Workshop Guru PAUD.


DPRD Kota Bogor Bahas Rencana Kerja BUMD

1 hari lalu

Komisi II DPRD Kota Bogor menggelar rapat kerja bersama Perumda Pasar Pakuan dan Bank Kota Bogor.
DPRD Kota Bogor Bahas Rencana Kerja BUMD

DPRD Kota Bogor berharap BUMD membuat perencanaan yang matang dan realistis untuk memberikan kontribusi optimal bagi PAD.


DPRD Kota Bogor Rapat Kerja dengan Dinas Pendidikan

1 hari lalu

Komisi IV kota Bogor membahas rencana kerja dengan Dinas Pendidikan.
DPRD Kota Bogor Rapat Kerja dengan Dinas Pendidikan

Komisi IV DPRD Kota Bogor berharap alokasi anggaran pendidikan 2026 selaras dengan kebutuhan riil dan dapat meningkatan kualitas layanan.


Ingin Berjuang buat Kaumnya, Difabel Di Kota Bogor Maju sebagai Caleg

23 Januari 2024

Dedi Santoso, difable penjual kue maju jadi Caleg DPRD Kota Bogor. Selasa, 23 Januari 2024. TEMPO/M.A MURTADHO
Ingin Berjuang buat Kaumnya, Difabel Di Kota Bogor Maju sebagai Caleg

Seorang penyandang difabel yang juga penjual kue basah di Kota Bogor maju sebagai caleg dengan harapan dapat membantu kaumnya bila terpilih.


DPRD Kota Bogor Sebut Sepeda Listrik PT BEAM Langgar Perda Ketertiban Umum

19 Desember 2022

Pengunjung bermain sepeda listrik saat berwisata di kawasan Pantai Maju, Jakarta, Minggu 24 Oktober 2021. Pantai Maju menjadi salah satu lokasi yang dijadikan tempat wisata warga Jakarta dan sekitarnya karena ditunjang fasilitas jalur Jalan Sehat dan Sepeda Santai (Jalasena) serta pemandangan teluk Jakarta. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
DPRD Kota Bogor Sebut Sepeda Listrik PT BEAM Langgar Perda Ketertiban Umum

Kepala Satpol PP Kota Bogor Agustiansyach mengatakan masalah sepeda listrik sewa di trotoar itu sedang dievaluasi.


DPRD Kota Bogor Minta Mie Gacoan Disegel, Belum Berizin dan Tak Ajak Warga Sekitar Jadi Karyawan

18 November 2022

Suasana kedai Mie Gacoan pasca disegel oleh Satpol PP Kota Depok saat grand opening kemarin, Sabtu 26 Februari 2022. TEMPO/ADE RIDWAN
DPRD Kota Bogor Minta Mie Gacoan Disegel, Belum Berizin dan Tak Ajak Warga Sekitar Jadi Karyawan

DPRD Kota Bogor meminta Pemkot segera menyegel Mie Gacoan karena setahun beroperasi belum berizin. Tak ajak warga sekitar jadi karyawan.