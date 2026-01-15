DPRD Kota Bogor Menerima Aspirasi Penyandang Disabilitas

Iklan

Info Event- Ketua DPRD Kota Bogor Adityawarman Adil menerima kunjungan Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Kota Bogor, Kamis, 8 Januari lalu. Ketua PPDI Hasan Basri minta dukungan untuk kelancaran berbagai kegiatan organisasinya.

"DPRD sangat mendukung keberadaan PPDI. Hal itu dibuktikan dengan Peraturan Daerah (Perda) Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Penyandang Disabilitas", ujar Adityawarman

Adityawarman menyebut Perda ini sudah mencakup banyak kegiatan untuk penyandang disabilitas walau belum disertai Peraturan Walikota (Perwali). Bahkan sudah ada unit pelayanan disabilitasnya. "Kepedulian terhadap disabilitas sudah masuk dalam indikator kinerja pemerintah,” ujar legislator dari Partai Keadilan Sejahtera ini.

Dalam kesempatan tersebut, Hasan Basri mengajukan kegiatan di lingkungan gedung DPRD Kota Bogor dan meminta ada lokasi parkir khusus disabilitas. Adityawarman merespon positif pengajuan tersebut.

Sedangkan lahan parkir di DPRD Kota Bogor yang cukup luas, bisa dibuatkan beberapa slot khusus untuk penyandang disabilitas. Kegiatan kunjungan diakhiri dengan foto bersama.(*)