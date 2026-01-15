Cara Baru Universitas Prasetiya Mulya Sambut Mahasiswa Baru

Iklan

Info Event-Universitas Prasetiya Mulya kembali menghadirkan inovasi dalam proses penerimaan mahasiswa baru melalui Finance Day Union, sebuah acara penyambutan khusus bagi mahasiswa baru jurusan Finance.

Menariknya, Finance Day Union menjadi acara penerimaan mahasiswa baru pertama di Universitas Prasetiya Mulya yang diselenggarakan secara spesifik berdasarkan jurusan. Ini menandai langkah baru dalam membangun identitas dan solidaritas akademik sejak awal perkuliahan.

Diselenggarakan oleh mahasiswa Finance, acara ini dirancang tidak hanya sebagai ajang perkenalan, tetapi juga sebagai wadah pembentukan kebersamaan lintas angkatan dalam lingkungan jurusan Finance.

Finance Day Union mengusung konsep yang menyatukan aspek kompetisi, kolaborasi, dan pengenalan nilai-nilai organisasi kemahasiswaan Finance di Universitas Prasetiya Mulya.

Rangkaian acara Finance Day Union diawali dengan Rumbling, sebuah pekan olahraga yang melibatkan seluruh mahasiswa jurusan Finance dari berbagai angkatan. Rumbling dirancang sebagai ruang interaksi awal yang inklusif, di mana mahasiswa baru dapat berbaur langsung dengan mahasiswa senior dalam suasana kompetitif namun sportif.

Rumbling terdiri dari dua cabang lomba utama, yaitu basket dan futsal. Melalui kedua cabang olahraga ini, mahasiswa tidak hanya berkompetisi, tetapi juga membangun komunikasi, kerja sama tim, serta rasa memiliki terhadap komunitas Finance. Kehadiran seluruh angkatan dalam Rumbling menjadikan kegiatan ini sebagai titik temu lintas generasi yang memperkuat jejaring internal mahasiswa Finance.

Setelah Rumbling, rangkaian acara dilanjutkan dengan Next Gen, sebuah sesi yang lebih berfokus pada pengenalan internal jurusan Finance. Dalam acara ini, mahasiswa baru mengikuti berbagai games berkelompok yang dirancang untuk melatih kerja sama, komunikasi, serta pemecahan masalah secara kolektif.

Selain itu, Next Gen juga menjadi momen penting untuk sesi perkenalan kepanitiaan dan struktur kemahasiswaan Finance. Melalui sesi ini, mahasiswa baru diperkenalkan pada peran, fungsi, serta nilai-nilai yang dijunjung oleh organisasi mahasiswa Finance, sehingga diharapkan mampu menumbuhkan rasa keterlibatan dan kesiapan untuk berkontribusi di masa depan.

Finance Day Union mencerminkan upaya mahasiswa Universitas Prasetiya Mulya menciptakan ekosistem penerimaan mahasiswa baru yang lebih personal, relevan, dan berorientasi pada penguatan identitas jurusan. Dengan menggabungkan unsur olahraga, permainan, dan pengenalan organisasi, acara ini menjadi langkah awal dalam membangun solidaritas, kolaborasi, dan rasa kebersamaan diantara mahasiswa Finance.

Melalui Finance Day Union, jurusan Finance Universitas Prasetiya Mulya tidak hanya menyambut mahasiswa baru, tetapi juga menanamkan nilai kebersamaan dan semangat kolektif sejak hari pertama mereka menjadi bagian dari komunitas akademik.(*)