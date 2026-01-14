Bali Fashion Trend 2025 Merayakan Budaya dan Inovasi Fashion

Iklan

Info Event- Indonesian Fashion Chamber (IFC) Denpasar Chapter bekerja sama dengan Onyx Park Resort mempersembahkan Bali Fashion Trend 2025 (BFT 2025), sebuah perayaan mode berskala internasional di Onyx Park Resort, Ubud pada 18–21 Desember 2025.

Tahun ini, BFT mengusung tema besar “Beyond Beauty” yang mencerminkan evolusi mode modern, tidak hanya tentang estetika dan keindahan visual, tetapi juga tentang makna, nilai, keberlanjutan, dan kolaborasi lintas sektor, menjadikannya salah satu event fashion paling komprehensif dan strategis di Indonesia.

Penyelenggaraan BFT 2025 mendapat dukungan resmi dari Kementerian Perdagangan, Bank Indonesia, Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif melalui Program ASIK ( Akselerasi Ekspor Kreasi Indonesia ), Viva Cosmetics, Viva Muda, serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Direktur Pengembangan Ekspor Jasa dan Produk Kreatif, Kementerian Perdagangan Ari Satria yang membuka acara ini mengatakan, Bali kembali menjadi titik temu buyer dan desainer internasional, sebuah momen membuka peluang bagi karya Indonesia untuk menjangkau pasar global.“Melalui Bali Fashion Trend 2025, kita menegaskan bahwa warisan budaya Indonesia dapat menjadi daya tarik kuat bagi pasar internasional,” ujarnya.

Dengan menghadirkan lebih dari 105 desainer nasional dan internasional, termasuk perancang tamu dari Malaysia, Italia, dan Iran, BFT 2025 menegaskan posisinya sebagai ajang fashion internasional yang mempertemukan karya, budaya, dan industri. Lima sekolah mode terkemuka juga menampilkan kreativitas para siswanya.

Kurasi karya BFT 2025 dibagi dalam empat kategori utama yakni Casual Resort Wear, Ethnic Contemporary, Evening Wear, dan Modest Fashion. “BFT bukan sekadar fashion show, ini adalah ekosistem. Tempat talenta kreatif, budaya, bisnis, dan inovasi saling bertemu,” ujar Neli Gunawan, Chairwomen IFC Denpasar Chapter sekaligus Ketua Panitia BFT 2025.

Para desainer mengeksplorasi kain tradisional Indonesia, craft Bali dan Nusantara, teknik kontemporer, hingga pendekatan couture modern yang menggambarkan dinamika fashion global.

Komitmen terhadap sustainable fashion tetap menjadi pilar utama BFT melalui material ramah lingkungan, teknik produksi minim limbah, penguatan craft lokal, desain tahan lama, dan fungsional

BFT 2025 juga diramaikan oleh keterlibatan beberapa lembaga strategis yakni:

Bank Indonesia menampilkan UMKM unggulan dari berbagai provinsi.

Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif berpartisipasi dalam sesi kurasi khusus untuk penguatan UMKM kreatif nasional.

Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menghubungkan kreativitas fashion dengan pemberdayaan warga binaan, membuka ruang kolaborasi sosial di industri mode.

BFT 2025 juga mengadakan berbagai rangkaian kegiatan pendukung industri diantaranya business networking, brand presentation, fashion & art installation, mini talk sessions, seminar, dan press conference.

Program ini menjembatani perancang, pelaku industri, buyer, media, dan publik, sekaligus menjadikan Bali sebagai episentrum fashion kreatif yang memadukan budaya, pariwisata, dan inovasi bisnis. (*)