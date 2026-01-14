Anggota DPRD Kota Bogor Dorong Penguatan Peran Guru PAUD

Iklan

Info Event- Gedung Serbaguna DPRD Kota Bogor, Kamis, 8 Januari 2026, menjadi saksi semangat dan dedikasi para guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) se-Kecamatan Bogor Selatan. Dalam suasana yang hangat dan penuh kebersamaan, Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini (HIMPAUDI) Bogor Selatan menggelar Workshop Guru PAUD sebagai ruang belajar, berbagi pengalaman, dan saling menguatkan antarpendidik.

Anggota Komisi IV DPRD Kota Bogor, Mulyani, S.Hum., menyampaikan apresiasi atas dedikasi para guru PAUD yang bekerja dengan ketulusan, kesabaran, dan cinta mendampingi anak-anak pada masa emas pertumbuhan mereka.

Menurut anggota dewan dari PKS ini, peran guru PAUD sangat strategis karena menjadi fondasi awal pembentukan karakter, sikap, dan kecerdasan anak. Pendidikan anak usia dini bukan sekadar mengajarkan kemampuan dasar, tetapi menanamkan nilai-nilai kehidupan, membangun rasa percaya diri, serta membentuk kepribadian anak sejak dini.“Guru PAUD adalah penjaga masa depan, karena dari tangan merekalah lahir generasi yang akan menentukan arah Kota Bogor ke depan,” ujarnya.

Mulyani juga mendorong guru-guru PAUD untuk terus meningkatkan kapasitas diri melalui pelatihan, workshop, dan forum-forum pengembangan kompetensi. Menurutnya, kegiatan seperti ini penting agar para pendidik dapat saling belajar, berbagi praktik baik, dan mengikuti perkembangan metode pembelajaran yang ramah anak.

Sebagai anggota Komisi IV DPRD Kota Bogor yang membidangi pendidikan, Mulyani menegaskan komitmennya untuk terus memperjuangkan kebijakan dan program yang berpihak pada penguatan PAUD. Mulai dari peningkatan kualitas pembelajaran, dukungan sarana dan prasarana, hingga perhatian terhadap kesejahteraan para pendidik.

Melalui workshop ini, diharapkan para guru PAUD Bogor Selatan semakin termotivasi dan percaya diri dalam menjalankan peran mulia mencetak generasi penerus yang berakhlak, cerdas, dan berdaya saing, demi masa depan Kota Bogor yang lebih baik.(*)