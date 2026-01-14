Pencarian Terpopuler

DPRD Kota Bogor Rapat Kerja dengan Dinas Pendidikan

Reporter

Editor

Hotma Radja Siregar

image-gnews
Komisi IV kota Bogor membahas rencana kerja dengan Dinas Pendidikan.
Komisi IV kota Bogor membahas rencana kerja dengan Dinas Pendidikan.
Info Event — Komisi IV DPRD Kota Bogor menggelar rapat kerja bersama Dinas Pendidikan Kota Bogor untuk mengevaluasi anggaran Tahun 2026 serta evaluasi pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) pada 7 Januari lalu.  Rapat kerja ini dihadiri oleh seluruh anggota Komisi IV DPRD Kota Bogor dan jajaran Dinas Pendidikan Kota Bogor.

Ketua Komisi IV DPRD Kota Bogor, Fajar Muhammad Nur menegaskan pentingnya fungsi pengawasan DPRD terhadap perencanaan dan pelaksanaan anggaran sektor pendidikan.

Baca juga:

Anggota DPRD Kota Bogor Dorong Penguatan Peran Guru PAUD

Menurutnya, evaluasi ini menjadi bagian strategis untuk memastikan bahwa alokasi anggaran pendidikan 2026 benar-benar selaras dengan kebutuhan riil di lapangan serta berorientasi pada peningkatan kualitas layanan pendidikan bagi masyarakat Kota Bogor.

Komisi IV DPRD Kota Bogor menyoroti sejumlah program prioritas Dinas Pendidikan, termasuk peningkatan sarana dan prasarana pendidikan, pemenuhan kebutuhan tenaga pendidik dan kependidikan, serta program peningkatan mutu pembelajaran. "Kami menekankan agar setiap program yang direncanakan memiliki indikator kinerja yang terukur, efektif, dan berdampak langsung bagi peserta didik," ujar Fajar.

Selain evaluasi anggaran, rapat kerja juga membahas pelaksanaan SPMB yang telah berjalan. Komisi IV mencermati berbagai aspek, mulai dari kesiapan sistem, mekanisme zonasi, transparansi proses seleksi, hingga penanganan pengaduan masyarakat. Komisi IV mendorong Dinas Pendidikan untuk terus melakukan penyempurnaan sistem SPMB agar pelaksanaannya semakin objektif, adil, dan akuntabel.

Baca juga:

DPRD Kota Bogor Bahas Rencana Kerja BUMD

Ketua Komisi IV menegaskan masukan dan catatan dari DPRD merupakan bagian dari upaya bersama untuk meningkatkan tata kelola pendidikan di Kota Bogor. “Kami berkomitmen mengawal kebijakan dan anggaran pendidikan agar benar-benar berpihak pada kepentingan peserta didik, orang tua, serta tenaga pendidik,” katanya.

Hasil rapat ini akan menjadi bahan tindak lanjut bagi Komisi IV DPRD Kota Bogor menjalankan fungsi pengawasan dan legislasi di bidang kesejahteraan rakyat, khususnya sektor pendidikan.(*)

Berita Selanjutnya

DPRD Kota BogorDinas PendidikanAnggaran Pendidikan



 

