Nycta Gina Kembali Siaran, Kini Bersama Kinos di iSWARA Jakarta

Info Event— iSWARA Jakarta menghadirkan gebrakan baru di program pagi “Swara Seru” dengan menggandeng Nycta Gina dan Rizky Kinos sebagai penyiar terbaru. Ini momen istimewa karena untuk pertama kalinya pasangan suami istri hadir dan mengudara bersama dalam satu program radio, menemani warga Jakarta setiap pagi mulai Januari 2026.

Kehadiran Gina dan Kinos di “Swara Seru” menjadi bagian dari upaya iSWARA menghadirkan suara yang lebih representatif, aktual, dan dekat dengan realitas Sahabat Swara, mulai dari isu viral, tren terkini, hingga cerita sehari-hari yang hidup di tengah masyarakat.

Nycta Gina yang berpengalaman sebagai penyiar radio, presenter, serta konten kreator akan membahas berbagai topik, mulai dari relasi sosial, keseharian warga, hingga isu-isu ringan yang sedang ramai diperbincangkan. “Biasanya kami berkomunikasi dalam konteks keseharian, lalu kini harus bekerja bersama secara profesional. Tentu dibutuhkan proses adaptasi dan penyesuaian,” ujarnya.

Rizky Kinos yang dikenal di dunia hiburan diharapkan mampu mengemas isu viral, dinamika sosial, hingga cerita khas warga menjadi obrolan yang engaging dan bernilai.“‘Swara Seru’ adalah suara yang mampu mewakili karakter iSWARA serta orang-orang yang sudah beraktivitas sejak pagi, namun tetap ingin menjalani hari dengan semangat dan rasa enjoy,” kata Kinos.

Melalui “Swara Seru”, Sahabat Swara tidak hanya menjadi pendengar, tetapi juga bagian dari percakapan. Program ini mendorong keterlibatan langsung Sahabat Swara untuk berbagi cerita, opini, dan pandangan.

Program “Swara Seru” yang dipandu oleh Nycta Gina dan Rizky Kinos juga kerap mengudara secara bersamaan dengan live TikTok. Pendekatan ini memperluas jangkauan audiens sekaligus membuka ruang interaksi yang lebih luas dengan Sahabat Swara di berbagai daerah.

Bahkan pada sesi live TikTok perdana bersama Gina dan Kinos, siaran ini berhasil menarik ratusan ribu penonton darii Aceh, Sukoharjo, Makassar, serta menjangkau audiens internasional hingga Korea Selatan.

Sebagai bagian dari rangkaian aktivitas siaran Nycta Gina dan Rizky Kinos, pada 9 Januari 2026 keduanya menyapa Sahabat Swara melalui siaran langsung dari area MRT Bundaran HI. Kegiatan ini turut diramaikan oleh duo penyanyi Amanda Caesa dan Prinsa Mandagie. (*)