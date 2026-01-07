Pencarian Terpopuler

PERUMDAM TKR Tangerang Serahkan Sambungan Langganan

Hotma Radja Siregar

PERUMDAM TKR Kabupaten Tangerang menyerahkan aset jaringan perpipaan dan 29 ribu sambungan langganan.
PERUMDAM TKR Kabupaten Tangerang menyerahkan aset jaringan perpipaan dan 29 ribu sambungan langganan.
Info Event – PERUMDAM Tirta Kerta Raharja Kabupaten Tangerang resmi menyerahkan  asset jaringan perpipaan dan sambungan langganan pelayanan air bersih Wilayah III Kota Tangerang kepada PERUMDA Tirta Benteng Kota Tangerang.

Penandatanganan serah terima dilakukan Bupati Tangerang Moch. Maesyal Rasyid dan Walikota Tangerang Sachrudin di Kantor Kejaksaan Tinggi Provinsi Banten, Serang pada 6 Januari 2026. Kepala Kejaksaan Tinggi Banten, Bernadeta Maria Erna, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Banten, Rusdi Sofyan, Kajari Kabupaten dan Kajari Kota Tangerang serta Dewan Pengawas PERUMDAM TKR Kab. Tangerang dan Dewan Pengawas PERUMDA Tirta Benteng turut hadir.

Baca juga:

Perumdam Kabupaten Tangerang Salurkan Pipa Air Bersih Gratis

Pada prosesnya, PERUMDAM TKR Kab. Tangerang telah menyerahkan 23 ribu sambungan langganan di Wilayah II Kota yang mencakup Kecamatan Priuk, Kecamatan Karawaci, Kecamatan Jatiuwung, dan sebagian perumahan di Kecamatan Cibodas pada September  2025.

Kini PERUMDAM TKR Kab. Tangerang telah merampungkan serah terima aset jaringan perpipaan dan 29 ribu sambungan langganan kepada PERUMDA Tirta Benteng Kota Tangerang. Dengan ini, seluruh pelayanan air bersih di Kota Tangerang resmi dilayani oleh PERUMDA Tirta Benteng Kota Tangerang.

Bupati Tangerang Moch Maesyal Rasyid mendukung penyerahan hibah aset ini dapat dijalankan oleh Pemkot Tangerang melalui PERUMDA Tirta Benteng Kota Tangerang. Menurutnya, seluruh pihak terkait perlu melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan pelanggan, agar publik mengetahui telah terjadi pengalihan pengelolaan dan pelayanan.

Baca juga:

Reservoir Perumdam TKR Perkuat Stabilitas Distribusi Air Bersih Kabupaten Tangerang

Walikota Tangerang, Sachrudin berharap proses operasional, pengelolaan dan pemeliharaan  dapat berjalan lebih optimal sehingga dapat meningkatkan kualitas, kuantitas dan keberlanjutan pelayanan kepada masyarakat. “Ini tidak hanya sebatas serah terima aset melainkan bentuk komitmen untuk melayani masyarakat di Tangerang, karena diperlukan tata kelola yang lebih baik dan kepastian hukum dalam mewujudkan pelayanan yg lebih baik,” ujarnya.

Kajati  Banten, Bernadeta Maria Erna Elastiyani menuturkan pihaknya membantu mewujudkan tata kelola pemerintah termasuk BUMD agar transparan dan akuntabel. Apalagi proses hibah aset jaringan perpipaan dan sambungan langganan ini lintas wilayah.

Usai penandatanganan serah terima hibah asset, pekerjaan interkoneksi  sebagai peralihan pengaliran air bersih dari PERUMDAM TKR ke PERUMDA TB berlangsung pada Selasa pukul 22.00 WIB hingga Rabu pukul 05.00 WIB. PERUMDAM TKR dan PERUMDA TB telah mensosialisasikan melalui pengumuman di halaman resmi website dan media sosial masing-masing serta pesan broadcast kepada pelanggan.

Total ada 16 kompleks perumahan yang resmi dilayani oleh PERUMDA Tirta Benteng Kota Tangerang yakni Perumnas I-IV,  Perumahan Mega Lestari, Perumahan Duta Asri Jatiuwung V, Perumahan Cimone Permai, Perumahan Cimone Mas Permai I, II, Perumahan Permata Cibodas, dan Perumahan Aster.

Berikutnya Kavling Agraria, Kavling Pemda, Perumahan Victoria Residences, Perumahan Liga Mas, Perumahan Palem Semi, Perumahan Cluster Pakis Mas, Perumahan Depkes Imam Bonjol, Ruko Harmoni, Taman Cibodas, Grand Bugel, Bugel Indah, dan Villa Ilhami. (*)

 


