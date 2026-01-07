Perayaan Tahun Baru 2026 Bertema Retro di eL Hotel Bandung

Iklan

Info Event – Malam Tahun Baru 2026 di eL Hotel Bandung tahun ini benar- benar istimewa. Dengan tema 90-an yang diusung melalui acara bertajuk Bandung Retrovibes, para tamu dimanjakan dengan hiburan, kuliner, dan retro yang kental. Bertempat di Amartapura Grand Ballroom, acara ini menjadi momen tak terlupakan yang sukses menyambut pergantian tahun dengan meriah.

Dari awal hingga akhir, Bandung Retrovibes menghadirkan pengalaman yang memikat hati. Acara dimulai dengan iringan musik dari Sugar Ice Band, yang membuka malam dengan suasana santai namun elegan.

Para tamu menikmati alunan lagu-lagu bertema 90-an sembari menikmati hidangan spesial berbalut gala dinner. Saat malam semakin larut, suasana berubah menjadi semakin hangat dengan penampilan luar biasa dari Saung Angklung UDJO menambah nuansa tradisional dengan irama angklung yang harmonis, membuat malam semakin mempesona.

Momen yang paling dinantikan adalah penampilan dari The Dance Company, bintang utama malam itu. Lagu-lagu romantis mereka, seperti Papa Rock and Roll, Aku Lelakimu & Coba kau Bayangkan, sukses membawa para tamu ke dalam nostalgia. Suara penonton yang ikut bernyanyi bersama memenuhi ballroom, menciptakan momen emosional yang sangat berkesan.

Ketika jarum jam menunjukkan pukul 00.00, suasana romantis memuncak dengan countdown bersama, disertai sorakan dan kebahagiaan yang meluap. Sebagai penutup, FDJ Meii Wang mengambil alih suasana dengan dentuman musik energik yang mengundang semua tamu untuk berdansa. Keceriaan dan semangat memenuhi ruangan hingga detik-detik terakhir acara.

Acara Bandung Retrovibes tidak hanya menyajikan hiburan kelas atas, tetapi juga pengalaman layanan terbaik dari tim eL Hotel Bandung. Para tamu yang mengambil paket menginap menikmati berbagai fasilitas, termasuk sarapan eksklusif, aktivitas anak-anak yang menghibur, hingga Gala Dinner mewah yang menjadi highlight malam itu.

Kesuksesan Bandung Retrovibes adalah bukti nyata dari komitmen eL Hotel Bandung untuk terus memberikan pengalaman tak terlupakan bagi tamu-tamunya. Dengan lokasi strategis di pusat Kota Bandung, fasilitas modern, dan layanan kelas dunia, eL Hotel Bandung telah menjadi pilihan utama untuk acara-acara spesial, baik untuk perayaan keluarga, korporasi, maupun pribadi.

Setelah suksesnya Bandung Retrovibes, eL Hotel Bandung telah menyiapkan berbagai acara menarik lainnya untuk tahun 2026. Mulai dari perayaan ulang tahun hotel yang ke-13 hingga berbagai promo kuliner dan staycation, eL Hotel Bandung siap menyambut tamu dengan pengalaman yang lebih berkesan.

eL Hotel Bandung mengucapkan terima kasih kepada seluruh tamu, mitra, dan tim yang telah mendukung acara ini. Keberhasilan Bandung Retrovibes tidak lepas dari kerja keras semua pihak, termasuk pengisi acara yang memberikan penampilan terbaiknya. eL Hotel Bandung juga berterima kasih kepada tamu-tamu setia yang telah memilih hotel ini sebagai destinasi malam Tahun Baru.(*)