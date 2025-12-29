Gubernur DKI Jakarta Resmikan Paviliun Raden Saleh di TIM

Iklan

Info Event - Artotel Group mengumumkan pembukaan Paviliun Raden Saleh, ARTOTEL Curated, hotel dengan sentuhan artistik yang berlokasi di kawasan Taman Ismail Marzuki (TIM), pusat seni dan budaya yang ikonik di Jakarta. Hotel ini diresmikan oleh Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung Wibowo pada Selasa, 23 Desember 2025

Paviliun Raden Saleh, ARTOTEL Curated dihadirkan sebagai tempat persinggahan untuk para pelaku perjalanan baik untuk kebutuhan bisnis atau liburan, hingga para pekerja kreatif dan penggiat seni yang ingin mencari pengalaman berbeda saat berkunjung ke Jakarta.

Mengangkat tema "Cultural Symphony, Artistic Hospitality", bangunan hotel ini dirancang oleh arsitek ternama Indonesia, Andra Matin, yang menyatukan atmosfer seni dan budaya dengan konsep desain bangunan yang modern dan minimalis.

Paviliun Raden Saleh, ARTOTEL Curated memiliki 139 kamar mulai dari tipe standar hingga suites yang dilengkapi berbagai fasilitas hotel, seperti EATSPACE, kolam renang, ruang pertemuan berkapasitas hingga 100 orang untuk berbagai kegiatan pertemuan bisnis, workshop, hingga acara komunitas, serta ruang selasar untuk pameran karya seni dan kreatifitas.

Chief Operating Officer Artotel Group, Eduard Rudolf Pangkerego, mengatakan hadirnya Paviliun Raden Saleh, ARTOTEL Curated di semakin mengukuhkan positioning perusahaan sebagai manajemen operator hotel yang mengusung konsep seni dan gaya hidup masa kini.

Dengan kepercayaan yang diberikan PT Jakarta Propertindo (Perseroda) atau Jakpro selaku perusahaan pemilik dan pengembang hotel Paviliun Raden Saleh, dan Dewan Kesenian Jakarta (DKJ) sebagai tuan rumah komplek TIM, ARTOTEL Group akan menjalankan strategi bisnis Paviliun Raden Saleh secara selaras dan seimbang.

ARTOTEL Group pun akan memperhatikan berbagai kebutuhan para pemangku kepentingan hotel, mulai dari tamu hotel yang menginginkan kenyamanan hotel berstandar Internasional hingga masyarakat seniman yang bisa menjadikan Paviliun Raden Saleh sebagai akomodasi yang mendukung proses kreativitas mereka, guna meningkatkan dan memajukan sektor pariwisata dan kebudayaan provinsi DKI Jakarta.

Direktur Utama Jakpro Iwan Takwin menegaskan kerja sama pengelolaan ini merupakan bentuk komitmen menjadikan ekosistem TIM terstandarisasi dan beroperasi secara profesional.

"Fasilitas dengan mutu pelayanan berstandar internasional hadir untuk menunjang kegiatan di kawasan TIM dan memperkuat citra TIM sebagai pusat kebudayaan dan kesenian internasional," ujarnya.

Dengan demikian, para seniman, budayawan, dan pemangku kepentingan lainnya memiliki pilihan akomodasi yang efisien dan strategis untuk mendukung berbagai kegiatan seni dan budaya. Selain itu menjadikan TIM sebagai kawasan yang unggul dalam pengembangan pusat seni dan budaya baik di tingkat nasional maupun internasional. (*)



