Pencarian Terpopuler

Koran Tempo
Majalah Tempo
Dukung Tempo
MASUK DAFTAR
image-bahasa
image-language

Gubernur DKI Jakarta Resmikan Paviliun Raden Saleh di TIM

Reporter

Editor

Hotma Radja Siregar

image-gnews
Artotel Group mengumumkan pembukaan Paviliun Raden Saleh, ARTOTEL Curated, di kawasan Taman Ismail Marzuki.
Artotel Group mengumumkan pembukaan Paviliun Raden Saleh, ARTOTEL Curated, di kawasan Taman Ismail Marzuki.
Iklan

Info Event - Artotel Group mengumumkan pembukaan Paviliun Raden Saleh, ARTOTEL Curated, hotel dengan sentuhan artistik yang berlokasi di kawasan Taman Ismail Marzuki (TIM), pusat seni dan budaya yang ikonik di Jakarta. Hotel ini diresmikan oleh Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung Wibowo pada Selasa, 23 Desember 2025

Paviliun Raden Saleh, ARTOTEL Curated dihadirkan sebagai tempat persinggahan untuk para pelaku perjalanan baik untuk kebutuhan bisnis atau liburan, hingga para pekerja kreatif dan penggiat seni yang ingin mencari pengalaman berbeda saat berkunjung ke Jakarta. 

Baca juga:

Artotel Group Umumkan Pembukaan Hotel Maxone Batam

Mengangkat tema "Cultural Symphony, Artistic Hospitality", bangunan hotel ini dirancang oleh arsitek ternama Indonesia, Andra Matin, yang menyatukan atmosfer seni dan budaya dengan konsep desain bangunan yang modern dan minimalis.

Paviliun Raden Saleh, ARTOTEL Curated memiliki 139 kamar mulai dari tipe standar hingga suites yang dilengkapi berbagai fasilitas hotel, seperti EATSPACE, kolam renang, ruang pertemuan berkapasitas hingga 100 orang untuk berbagai kegiatan pertemuan bisnis, workshop, hingga acara komunitas, serta ruang selasar untuk pameran karya seni dan kreatifitas. 

Chief Operating Officer Artotel Group, Eduard Rudolf Pangkerego, mengatakan hadirnya Paviliun Raden Saleh, ARTOTEL Curated di  semakin mengukuhkan positioning perusahaan sebagai manajemen operator hotel yang mengusung konsep seni dan gaya hidup masa kini. 

Baca juga:

ARTOTEL Group Dapatkan Sertifikasi Pariwisata Berkelanjutan

Dengan kepercayaan yang diberikan PT Jakarta Propertindo (Perseroda) atau Jakpro selaku perusahaan pemilik dan pengembang hotel Paviliun Raden Saleh, dan Dewan Kesenian Jakarta (DKJ) sebagai tuan rumah  komplek TIM, ARTOTEL Group akan menjalankan strategi bisnis Paviliun Raden Saleh secara selaras dan seimbang. 

ARTOTEL Group pun akan memperhatikan berbagai kebutuhan para pemangku kepentingan hotel, mulai dari tamu hotel yang menginginkan kenyamanan hotel berstandar Internasional hingga masyarakat seniman yang bisa menjadikan Paviliun Raden Saleh sebagai akomodasi yang mendukung proses kreativitas mereka, guna meningkatkan dan memajukan sektor pariwisata dan kebudayaan provinsi DKI Jakarta.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Direktur Utama Jakpro Iwan Takwin menegaskan kerja sama pengelolaan ini merupakan bentuk komitmen menjadikan ekosistem TIM terstandarisasi dan beroperasi secara profesional. 

"Fasilitas dengan mutu pelayanan berstandar internasional hadir untuk menunjang kegiatan di kawasan TIM dan memperkuat citra TIM sebagai pusat kebudayaan dan kesenian internasional," ujarnya.

Dengan demikian, para seniman, budayawan, dan pemangku kepentingan lainnya memiliki pilihan akomodasi yang efisien dan strategis untuk mendukung berbagai kegiatan seni dan budaya. Selain itu menjadikan TIM sebagai kawasan yang unggul dalam pengembangan pusat seni dan budaya baik di tingkat nasional maupun internasional. (*)

 


Iklan

Berita Selanjutnya

Logo INSTAR. Dok. Instar
Artotel GroupRaden SalehTaman Ismail MarzukiTIM

Artikel Terkait

Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Artotel Group Umumkan Pembukaan Hotel Maxone Batam

10 hari lalu

Artotel Group mengumumkan pembukaan Hotel Maxone Batam.
Artotel Group Umumkan Pembukaan Hotel Maxone Batam

Hotel Maxone Batam menawarkan 104 kamar yang dilengkapi berbagai fasilitas pendukung.


ARTOTEL Group Dapatkan Sertifikasi Pariwisata Berkelanjutan

31 hari lalu

ARTOTEL Group operator hotel lokal Indonesia pertama yang memperoleh Sertifikasi Global Sustainable Tourism Council (GSTC).
ARTOTEL Group Dapatkan Sertifikasi Pariwisata Berkelanjutan

Sertifikasi pariwisata berkelanjutan atau GSTC diberikan kepada ARTOTEL Group bersama empat properti miliknya.


Fairview Hotel By ARTOTEL Hadir di Jakarta Selatan

42 hari lalu

Artotel Group secara resmi membuka Fairview Hotel by ARTOTEL, hasil kolaborasi Artotel Group dengan PT Bellevue Radio Dalam.
Fairview Hotel By ARTOTEL Hadir di Jakarta Selatan

Fairview Hotel by ARTOTEL di Radio Dalam, Jakarta Selatan, mengusung konsep modern dengan mengutamakan kenyamanan dan kemudahan akses.


Artotel Group Mitra Resmi UNICEF di Indonesia

56 hari lalu

Artotel Group mengumumkan kerjasama dengan United Nations Children's Fund (UNICEF) di sejumlah bidang.
Artotel Group Mitra Resmi UNICEF di Indonesia

Artotel Group berkolaborasi dengan United Nations Children's Fund (UNICEF) di bidang kesehatan, nutrisi, pendidikan, dan perlindungan anak.


Artotel Luncurkan Kampanye Waktu Indonesia Semarak

26 Agustus 2025

Artotel Group melalui program loyalitas Artotel Wanderlust menghadirkan kampanye program
Artotel Luncurkan Kampanye Waktu Indonesia Semarak

Program ini mengajak para tamu hotel untuk bisa merasakan kemeriahan kemerdekaan Indonesia di setiap destinasi hotel dengan brand ARTOTEL, DAFAM, MAXONE, dan ROOMS INC.


Ada Pameran Seni Alexander Chris di Mangkuluhur Artotel Suites

15 Mei 2025

Mangkuluhur ARTOTEL Suites menghadirkan pameran seni kontemporer bertajuk
Ada Pameran Seni Alexander Chris di Mangkuluhur Artotel Suites

Mangkuluhur Artotel Suites menghadirkan pameran seni kontemporer bertajuk Lost Boy in Wonderland karya Alexander Chris, seniman muda asal Cianjur yang dikenal lewat eksplorasinya terhadap tema sejarah, sosial, dan identitas.


Artotel Group Kelola Golden Tulip Residences Solo di Solo Baru

28 Februari 2025

Hotel Management Agreement dan Technical Service Agreement antara Artotel Group dan Mayapada Group.
Artotel Group Kelola Golden Tulip Residences Solo di Solo Baru

Kolaborasi ini akan menghadirkan standar layanan hotel bertaraf internasional di Solo.