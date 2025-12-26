Verifikasi Tahap II INSTAR 2025 Hingga Maret

Iklan

Info Event-Perusahaan-perusahaan yang lolos tahap I verifikasi independen Indeks Integritas Bisnis Lestari (INSTAR) masih bisa melalui verifikasi tahap II hingga 31 Maret 2026. Proses verifikasi bisa menghasilkan badge verified atau committed, bergantung pada skor akhir. General Manager Tempo Data Science Choirul Anam mengatakan verifikasi tahap II dimaksudkan agar penilaian INSTAR bisa menjadi penguat di laporan keberlanjutan berkala tahunan perusahaan.

Sebanyak lima perusahaan mendapatkan lencana verified setelah memperoleh skor minimal 80 di tahap verifikasi. Perusahaan-perusahaan tersebut adalah PT Bank SMBC Indonesia Tbk, PT Merdeka Battery Materials Tbk, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Humpus Maritim Internasional Tbk, dan PT Nusantara Infrastructure Tbk. Sedangkan 10 perusahaan lainnya menerima badge INSTAR committed setelah mendapatkan skor kurang dari 80.

Penyerahan badge dilakukan oleh CEO PT Info Media Digital (IMD) Wahyu Dhyatmika di malam anugerah INSTAR 2025 di Hotel Mulia, Jakarta, Jumat 12 Desember. “Selamat kepada perusahaan yang telah mencapai skor verified. Ini membuktikan klaim praktik ESG perusahaan telah terverifikasi INSTAR 2025,” kata Wahyu Dhyatmika.

Communications & Daya Head SMBC Indonesia, Andrie Darusman menyampaikan rasa syukurnya atas penghargaan yang diraih SMBC Indonesia dalam ajang INSTAR. Menurutnya, capaian tersebut menjadi bentuk pengakuan atas komitmen perusahaan dalam menerapkan praktik bisnis berkelanjutan

“Kami sangat bersyukur sekaligus bangga dengan penghargaan yang diberikan oleh INSTAR. Hal ini adalah merupakan pengakuan dari komitmen kami terhadap praktek ESG yang sudah kami lakukan,” ujarnya.

Bank Mandiri yang juga mendapatkan badge INSTAR verified menyatakan telah mengintegrasikan prinsip ESG tidak hanya di sektor bisnis tapi juga di operasional perusahaan yang menargetkan net zero emission pada 2030. “Tahun ini kami juga mendapatkan apresiasi cukup baik dari investor dan lembaga rating dunia,” kata Head of ESG Communication PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, Adam Zahir.



Direktur Pengembangan Bisnis Bursa Efek Indonesia (BEI), Jeffrey Hendrik mengungkapkan INSTAR akan memudahkan pekerjaan lembaganya dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) karena konsumen, investor dan pihak-pihak lain ikut mengawasi perusahaan tercatat dalam menjalankan usahanya.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

“ESG tak boleh dipandang sekadar kewajiban, melainkan bagian integral dari strategi bisnis,” kata Jeffrey yang menjadi salah satu pembicara Forum INSTAR dengan tema “Tren dan Investasi Bisnis Berkelanjutan.

Untuk perusahaan-perusahaan yang berminat mengikuti tahap verifikasi tahap kedua, silakan kunjungi website INSTAR.(*)



