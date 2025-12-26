Midea Hadirkan Produk Lengkap untuk Pasar Domestik

Iklan

Info Event- Midea Group kembali menegaskan dominasinya di industri peralatan rumah tangga pintar dunia. Pada semester pertama 2025, perusahaan asal Cina itu mencatatkan kinerja global terbaiknya sebuah capaian yang mencerminkan konsistensi strategi bisnis, investasi inovasi, serta kemampuannya membaca perubahan kebutuhan konsumen modern.

Berdasarkan data global sales volume original brand manufacturing (OBM) 2024, Midea dinobatkan sebagai merek smart home appliances nomor satu di dunia. Kepemimpinan tersebut diperkuat oleh dominasi Midea di sejumlah kategori utama.

Perusahaan ini tercatat sebagai produsen microwave nomor satu dunia, merek air treatment nomor satu selama lima tahun berturut-turut, serta small cooking appliances nomor satu selama delapan tahun beruntun. Midea juga memimpin pasar residential inverter AC dan AC berbasis refrigeran R290, masing-masing selama dua tahun terakhir.

Di pasar Indonesia, Midea menghadirkan portofolio produk yang lengkap, mulai dari pendingin ruangan, kulkas, mesin cuci, hingga peralatan dapur dan produk air treatment.

Produk andalan Midea di Tanah Air mencakup AC inverter hemat energi, kulkas berkapasitas besar dengan sistem pendinginan stabil, mesin cuci front load dan top load berfitur efisiensi air dan listrik, serta microwave dan perangkat dapur praktis yang menyasar konsumen dengan mobilitas tinggi.

“Kinerja positif Midea secara global menjadi fondasi kuat bagi kami di Indonesia untuk terus menghadirkan produk smart home appliances yang inovatif, terjangkau, dan sesuai gaya hidup konsumen Tanah Air,” kata Head of Marketing Midea Electronics Indonesia Hafizh Maulana dalam acara Midea’s Year End Media Gathering bertema From Connection to Collaboration di Jakarta, Jumat, 19 Desember 2025.

Di kesempatan yang sama, Midea mengumumkan kemitraan strategis dengan Asian Football Confederation (AFC). Kolaborasi ini diproyeksikan menjadi kanal baru untuk memperluas keterlibatan merek di kawasan Asia dengan memanfaatkan sepak bola sebagai medium yang dekat dengan keseharian masyarakat.

“Kemitraan dengan AFC merupakan langkah strategis untuk membangun koneksi emosional yang lebih kuat dengan konsumen Asia, termasuk Indonesia,” ujar Hafizh. Menurutnya, sepak bola memiliki daya jangkau luas dan kedekatan kultural yang sejalan dengan ambisi Midea untuk hadir lebih dekat dalam kehidupan keluarga modern.

Kemitraan tersebut akan menjadi sorotan utama dalam kampanye pemasaran Midea sepanjang 2025, dengan pendekatan yang menggabungkan strategi bisnis dan gaya hidup guna memperkuat citra Midea sebagai merek global yang inovatif dan relevan lintas generasi.

Toshiba Lifestyle Indonesia—yang juga berada di bawah naungan Midea Group—turut memperkuat portofolio grup di segmen peralatan rumah tangga premium. Toshiba dikenal menonjolkan desain elegan dan teknologi tinggi, sekaligus aktif membangun kedekatan dengan konsumen melalui pameran, peluncuran produk, dan kolaborasi komunitas.

Sinergi antara Midea dan Toshiba mencerminkan ambisi grup untuk menghadirkan solusi peralatan rumah tangga yang beragam dan adaptif terhadap kebutuhan pasar. (*)



